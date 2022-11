Treviglio passeggia sulle macerie di Trapani

Prova incolore della Pallacanestro Trapani, travolta in casa dalla Blu Basket per 53-85. Il match dura solo 10 minuti, poi i granata si eclissano senza dare piu segni di vita, consegnadosi armi e bagagli agli ospiti per la quarta sconfitta di fila.

Pallacanestro Trapani – Blu Basket Treviglio (16-21, 25-47, 38-68)

Pallacanestro Trapani: Carter 14, Massone 12, Romeo 9, Mollura 6, Rupil 6, Dancetovic 5, Tsetserukou 1

Blu Basket Treviglio: Clark 19, Marini 13, Lombardi 12, Marcius 12, Sacchetti 12, Bruttini 6, Abati 4, Maspero 4, Cerella 3

Con 3 sconfitte in 4 gare la Pallacanestro Trapani cerca il sostegno del suo pubblico per ritrovare il sorriso e un po di serenità dopo una settimana tribolata, che ha portato al taglio dell’americano De Riante Jenkins. Treviglio invece vuole reagire alla sconfitta casalinga con Torino che ha portato al cambio in panchina e l’arrivo del nuovo coach Alex Finelli. La prima giocata è quella di Romeo per il primo vantaggio lacale, ma la tripla di Marini porta subito avanti Treviglio. Il match parte subito sul piano dell’equilibrio, con la fisicità di Carter da un lato e Clark dall’altro subito decisive. 10-9 il punteggio dopo i primi 5 minuti di gara. Guaiana perde due palloni sanguinosi in serie lascindo a Marini e soci lo spunto per allungare sul 10-15 al 7′. Romeo e Carter provano a dare nuova linfa ai granata, tornado anche a -1, ma gli ospiti hanno sempre una marcia in piu e portano a casa il primo quarto sul 16-21.

Sacchetti allarga la forbice ad inizio secondo quarto con 5 punti in serie, mentre Trapani arranca tra palle perse e poca lucidità. Dopo 3 minuti i granata sono fermi ancora a 16, mentre Treviglio scappa quota 28, con coach Parente costretto a chiamare ben due timoeut. Rupil spezza un 9-0 di parziale in favore dei lombardi, ma i granata sembrano spenti e poco reattivi. Sacchetti è implacabile dalla distanza, e al 15′ porta i suoi sul 18-33. Maspero e Cerella si uniscono alla festa da oltre l’arco per un 20-39 al 17′ ga pesantissimo. Carter piazza la prima tripla trapanese di serata al 19′ ma resta un brodino caldo in un Palauriga gelido, che a fine primo tempo registra tutte le amnese e le difficolta dei granata, che vanno al riposo lungo sul – 22 ( 25-47), incassado un parziale terribile di 9-26.

Tra fischi e malumori si torna in campo in un clima da mission impossible per i ragazzi di coach Parente. Marini e Marcius non fanno prigionieri sotto l’area locale e al 23′ siamo gia sul 25-53. Il tassametro corre senza sussulti, con Treviglio in pieno controlo e Trapani in totale sbandamento, che finisce sul -31 al 25′ (28-59). I granata non riescono a fare due canestri in serie, finendo sempre rimbalzati dalla difesa ospite con scelte sbagliate e zero idee. Si viaggia spediti verso la fine del terzo quarto con Treviglio avanti 38-68.

Il quarto periodo diventa una lunga agonia, Trapani resta sempre impacciata con il suo 35% al tiro dal campo e una panchina che Parente prova a far girare, ma senza alcun risultato. L’assenza di un americano di certo pesa, ma non giustifica una prova cosi povera di gioco e di carattere dopo appena un quarto. Treviglio mette il pilota automatico, coach Finelli gestisce al meglio i suoi e non lascia scampo alla truppa granata, portando nettamente a casa il successo per 53-85. Per Trapani è notte fonda con la quarta sconfitta di fila.