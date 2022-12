Treviglio si rialza e domina la Novipiù

Grande prova della Gruppo Mascio Treviglio che riscatta la sconfitta di Agrigento con una prova di grande solidità, sconfiggendo sul parquet amico la Novipiù Monferrato con il punteggio finale di 97-68. Una partita mai veramente in discussione che ha visto i ragazzi allenati da Alessandro Finelli scavare un bel solco già nel primo quarto trascinata da tutto il quintetto (su tutti Lombardi), ampliarlo fino a 20 lunghezze nei quarti centrali con un Giuri in grandissimo spolvero e controllando negli ultimi 10’ arrivando a toccare anche il +30, chiudendo con 4 giocatori in doppia cifra e altri 3 a quota 8 e 9 punti. Una prestazione di grande solidità per i trevigliesi che si confermano davvero molto ostici in casa, contro un avversario che in passato è stato spesso corsaro al Pala Facchetti, e che fa ben sperare in vista del big match casalingo di domenica contro la Vanoli Cremona.

I quintetti in campo

Coach Finelli schiera per la palla a due Giuri in regia, Clark e Marini sugli esterni, Lombardi e Marciuš sotto canestro; dall’altra parte coach Valentini risponde con il quintetto formato da Ellis in regia, Redivo e Ghirlanda sugli esterni, Martinoni e Carver sotto canestro.

Primo quarto

Treviglio inizia con il piglio giusto spinta dalle sue torri con 4 punti di Marciuš e la tripla di Lombardi mentre i piemontesi soffrono la fisicità della difesa bianco blu ma riescono comunque a rimanere in scia con i 4 punti di Carver e il piazzato di Ellis. A metà quarto salgono in cattedra Giuri e Clark che, sfruttando le palle perse della Novipiù, rispondono al piazzato di Redivo con un 7-0 che spinge la Gruppo Mascio sul +8 (16-8) e spinge coach Valentini a chiamare il primo time out della partita. Reagisce Casale Monferrato con altri 2 punti di Redivo e Valentini e i 4 di Carver, dall’altra parte Treviglio gestisce il vantaggio aggiungendo al proprio score i primi punti del match di Marini e altri 4 per Lombardi prediligendo le penetrazioni in area rispetto al gioco da fuori che generalmente caratterizza la manovra offensiva bianco blu. Nel finale del quarto il 2/2 ai liberi di Redivo e la penetrazione vincente di Marini fissano il punteggio di 26-18 dopo 10’ di gioco.

Secondo quarto

La Novipiù inizia bene il secondo periodo con le realizzazioni di Ellis e capitan Martinoni, la Blu Basket però risponde in scioltezza con le triple di Clark (5 punti per lui nella prima parte del quarto, contando anche un 2/2 dalla lunetta) e Cerella, portandosi anche oltre la doppia cifra di vantaggio per la prima volta nel match. Fase centrale del quarto nel quale Treviglio prova ad allungare con la tripla di Sacchetti, la penetrazione vincente di Maspero e la schiacciata di Lombardi, dall’altra parte però i piemontesi sono bravi a ribattere colpo su colpo con Martinoni e il duo Ellis-Redivo senza però riuscire ad accorciare sensibilmente il divario che rimane sempre attorno alle 10 lunghezze. S’iscrivono allo score anche Leggio e l’ex Formenti, gli ospiti sfruttano un paio di possessi sterili degli avversari per rientrare fino a -7 con la tripla di Valentini, buona reazione però della Gruppo Mascio che piazza un parziale di 5-0 con Bruttini e Giuri riportandosi oltre la doppia cifra di vantaggio. Finale di quarto nel quale Redivo sfrutta un fallo ingenuo di Lombardi per mandare a segno un 3/3 dalla lunetta, dall’altra parte Giuri va a segno sulla sirena e le due formazioni vanno negli spogliatoi sul 52-41 a favore dei padroni di casa.

Terzo quarto

Rientro in campo sonnacchioso per entrambe le formazioni che (salvo l’1/2 ai liberi di Marciuš) litigano con il ferro per più di 2’, il botta e risposta dalla lunga distanza tra Ellis e Giuri da’ un pò di brio alla contesa con le realizzazioni di Redivo e Clark ma con gli errori al tiro che rimangono comunque tanti sia per i piemontesi che per i trevigliesi. In questa fase di gioco confusa la certezza è Giuri che impreziosisce la propria prestazione sontuosa costruendo da solo un parziale di 8-0 (due triple più un canestro in penetrazione) che lo portano oltre quota 20 punti quando manca ancora un quarto da giocare, dall’altra parte la Novipiù fa quello che può con i liberi di Ghirlanda e i canestri di Redivo e Valentini ma quando coach Valentini chiama time out con 2’21’’ sul cronometro il passivo è di ben 16 lunghezze. Marini manda a segno un’altra tripla per Treviglio che nel finale arriva a +20 con i liberi di Bruttini e la bomba di Cerella, la Novipiù risponde bene con il 2/2 dalla lunetta di Ellis e i 4 punti di Martinoni chiudendo il terzo quarto sul 74-56.

Ultimo quarto

Si ricomincia con la tripla dall’angolo di Leggio, Clark risponde anche lui dalla lunga distanza ma coach Finelli vede qualche errore di troppo nella gestione della palla in attacco e dopo il contropiede finalizzato da Ellis chiama time out per provare a mettere un pò di ordine. Il risultato è un’azione corale dei trevigliesi chiusa da una tripla di Maspero su assist all’indietro di Sacchetti, da lì la Gruppo Mascio si distende in attacco con 2 punti del capitano e la schiacciata in contropiede di Lombardi su alley oop di Clark che lancia i padroni di casa sul +23; i piemontesi provano a reagire con l’1/2 ai liberi di Carver ma le seguenti triple di Sacchetti e Maspero chiudono valgono il game-set-match per i bianco blu con ancora più di 4’ da giocare. Il gioco da 3 punti di Lombardi permette a Treviglio di sfondare quota 30 ma i trevigliesi non accennano a rallentare l’intensità sia in difesa che in attacco e allungano ulteriormente il divario con il canestro di Bruttini. Nel finale coach Finelli regala la standing ovation del pubblico a tutti gli uomini del quintetto e minuti importanti in campo ai giovani della propria panchina, l’ultimo colpo è del giovane Castellino che firma il 97-68 finale tra i cori dei tifosi trevigliesi in festa.

I migliori in campo

MVP di serata assegnato a Marco Giuri, vero trascinatore nei quarti centrali e cecchino infallibile al tiro (3/3 da 2 punti e 4/4 da 3), chiude da top scorer con 22 punti. Decisive per la vittoria trevigliese anche le prestazioni di Lombardi (14 punti, 9 rimbalzi e 3 assist), Clark (14 punti, 4 assist e 2/2 dalla lunga distanza), Marini (11 punti e 7 assist) e Sacchetti (8 punti, 7 rimbalzi e 5 assist), bene anche Bruttini (9 punti e 4 rimbalzi) e Maspero (8 punti e 5 assist).

Alla Novipiù non bastano le buone prove di Ellis (17 punti, 7 rimbalzi e 4 assist), Redivo (13 punti e 6 assist) e Carver (11 punti e 5 rimbalzi).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 97-68 Novipiù Monferrato Basket (parziali: 26-18, 52-41, 74-56)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 14, Clark 14, Bruttini 9, Corona, Cerella 6, Marini 11, Sacchetti 8, Abati Touré, Giuri 22, Maspero 8, Marciuš 5, Resmini. All. Finelli

Novipiù Monferrato Basket: Castellino 2, Ellis 17, Carver 11, Mele n.e., Valentini 5, Formenti 1, Redivo 13, Martinoni 11, Ghirlanda 2, Poom, Leggio 6. All. Valentini

Statistiche – Treviglio: 19/32 da 2, 14/29 da 3, 33/61 totale, 17/20 ai liberi; Monferrato: 17/43 da 2, 6/22 da 3, 23/65 totale, 16/19 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Daniele Alfio Foti di Vittuone (MI), Pasquale Pecorella di Trani (BT), Andrea Longobucco di Ciampino (RM).