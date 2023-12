Treviglio torna alla vittoria contro una spenta Agrigento

Vittoria meritata per la Gruppo Mascio Treviglio che sconfigge in casa la Moncada Energy Agrigento con il punteggio finale di 92-72.

Vittoria meritata per la Gruppo Mascio Treviglio che sconfigge in casa la Moncada Energy Agrigento con il punteggio finale di 92-72. Dopo 4 sconfitte consecutive, i ragazzi allenati da coach Alex Finelli tornano al successo con una prova convincente in un match veramente in bilico solo nel primo quarto quando i siciliani hanno conquistato il primo e unico vantaggio, il resto è stato un assolo trevigliese guidati dai canestri di Giuri nei primi frangenti e lungo l’arco della partita trascinati dalla personalità e i punti di Pacher, ben coadiuvato da Guariglia e Miaschi. Lo strappo nel secondo quarto è risultato alla fine decisivo con i trevigliesi che hanno ben controllato i tentativi di rimonta degli avversari nel tempo rimanente, avversari che ci hanno provato con Polakovich e Ambrosin oltre alle fiammate di Caiazza e Sperduto nel finale ma alla lunga la differenza tra le due formazioni è parsa troppo evidente e Treviglio ha conquistato con merito un successo che le rida’ serenità in vista delle prossime partite.

I quintetti in campo

Coach Finelli schiera il quintetto formato da Giuri in regia, Harris e Miaschi sugli esterni, Guariglia e Pacher sotto canestro; dall’altra parte coach Pilot risponde con Cohill in regia, Ambrosin e Morici sugli esterni, Chiarastella e Polakovich sotto canestro.

Primo quarto

Inizio equilibrato con la tripla di Giuri e il piazzato di Guariglia per Treviglio mentre dall’altra parte vanno a segno Morici dalla media e Cohill dalla lunga distanza. Il primo break è dei padroni di casa che rispondo al piazzato di Cohill con la tripla di Miaschi, il canestro da sotto di Guariglia, il 2/2 ai liberi di Giuri e la penetrazione di Harris che valgono il +7. Immediata la reazione dei siciliani che tornano a -1 con un contro-parziale di 6-0 costruito con le realizzazioni di Polakovich, Ambrosin e Chiarastella, una Blu Basket frastornata trova solo l’1/2 dalla lunetta di Guariglia e gli ospiti ne approfittano per pareggiare con l’appoggio al tabellone di Polakovich. Treviglio torna a respirare con la tripla frontale di Giuri ma la Moncada insiste e conquista il primo vantaggio del match con la penetrazione vincente di Cohill e il gioco da 3 punti di Ambrosin. Contro-sorpasso trevigliese con 5 punti di Pacher, Agrigento risponde nel finale con l’1/2 ai liberi di Sperduto che chiude il primo periodo sul 23-21 a favore dei padroni di casa.

Secondo quarto

Treviglio più efficace degli avversari nei primi minuti del secondo quarto con le realizzazioni dall’area di Giuri e Harris che le permettono di andare a +6, da parte sua Agrigento fatica al tiro e spinge coach Pilot a chiamare time out. Primi punti del periodo per Agrigento con l’appoggio al ferro di Polakovich, la Gruppo Mascio però puntella il vantaggio con il contropiede finalizzato da Cerella e il 2/2 ai liberi di Harris. La Moncada non riesce a bucare la retina sfoggiando una manovra offensiva poco lucida, Treviglio ne approfitta arrivando per la prima volta nel match in doppia cifra di vantaggio con il 2/2 dalla lunetta di Sacchetti e l’1/2 di Pacher. Torna finalmente a segnare Agrigento con i piazzati di Cohill e Peterson (4 punti per lui), la Gruppo Mascio però continua a spingere e mantiene un ottimo margine con 5 punti di Pacher, la tripla di Cerella e l’appoggio al tabellone di Guariglia. Nel finale i siciliani riducono il divario con 2 punti di Chiarastella e l’1/2 ai liberi di Ambrosin che mandano le due formazioni negli spogliatoi sul 44-32 a favore dei padroni di casa.

Terzo quarto

Si torna sul parquet con il 4-0 ospite firmato da Polakovich e Ambrosin, Treviglio fatica a ingranare in attacco (sanguinosi i due errori consecutivi da sotto di Guariglia) e Agrigento ne approfitta per allungare il parziale a quota 7 con la tripla di Ambrosin. La Gruppo Mascio trova i primi punti del quarto dopo 3’ con Harris da sotto, la realizzazione della guardia statunitense fa rifiatare i trevigliesi che si sciolgono e tornano a inquadrare il canestro con le triple di Giuri e Guariglia. La Moncada è efficace dall’area con le realizzazioni di Polakovich e Chiarastella ma la Blu Basket insiste e vola a +13 con la tripla di Miaschi che spinge coach Pilot a chiamare un nuovo time out. Viaggio in lunetta per Sperduto che fa 3/3 (ingenuità di Giuri che compie anche il suo quarto fallo personale) in una fase di partita nella quale entrambe le formazioni faticano nel tiro dal campo, Treviglio va a segno con Miaschi ma spreca anche diverse occasioni mentre Agrigento ritocca il proprio punteggio con l’1/2 ai liberi di Peterson. Nel finale i siciliani vanno a segno con i liberi di Cohill e la penetrazione vincente di Meluzzi, la Gruppo Mascio risponde con Pacher da sotto e da fuori con Sacchetti e mette anche la ciliegina sul +16 con la tripla di Miaschi sulla sirena che chiude i 30’ di gioco (67-51).

Ultimo quarto

Ultimo quarto che si apre con un 5-0 bianco blu con la penetrazione di Harris e la tripla di Pacher che valgono il +21, nuovo time out chiamato da coach Pilot ma la musica non cambia e Miaschi infila la tripla del +24. Prova a reagire Agrigento con la conclusione dalla lunga distanza di Meluzzi e l’1/2 ai liberi di Caiazza e Polakovich, Treviglio risponde con il 2/2 di Guariglia ma trova qualche giro a vuoto in attacco e la Moncada torna sotto i 20 di svantaggio con il piazzato di Caiazza e provando ad alzare il ritmo con il quintetto piccolo. Altri liberi per i padroni di casa con Guariglia e Harris, il momento è positivo per Agrigento che risponde con la buona azione di squadra conclusa da Peterson e le triple di Morici e Sperduto. Treviglio ha dalla sua l’ampio divario nel punteggio e il tempo sul cronometro che si riduce sempre di più quindi si concede qualche giro a vuoto di troppo muovendo il suo score con le realizzazioni da sotto di Sacchetti, Pacher e Harris, la tripla frontale di Caiazza fa bene a morale dei siciliani ma sposta poco ai fini del match con meno di 2’ da giocare a un -17 sul cronometro. Nel finale coach Finelli inserisce i giovani Carpi e Falappi, Treviglio puntella il proprio vantaggio con i canestri da sotto di Miaschi e Pacher (per lui anche un 2/2 dalla lunetta e la standing ovation del pubblico del Pala Facchetti) mentre Agrigento trova la tripla con Sperduto ma esce sconfitta da questo scontro con il punteggio di 92-72 a favore dei padroni di casa.

I migliori in campo

Decisive per la vittoria trevigliese le prestazioni di Pacher (uomo decisivo per i padroni di casa, chiude da top scorer con 22 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 31 di valutazione finale), Giuri (13 punti, 4 rimbalzi e 3/5 dalla lunga distanza) e Miaschi (pur gravato dai falli sin dall’inizio della partita, chiude con 18 punti e 4/7 da dietro l’arco), in doppia cifra anche Harris (13 punti e 7 assist) e Guariglia (14 punti e 8 rimbalzi), bene Sacchetti dalla panchina (7 punti e 5 rimbalzi).

Ad Agrigento non basta la buona prova di Ambrosin (13 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) e Chiarastella (6 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), in doppia cifra Cohill (11 punti) e Sperduto (10 punti).

Il tabellino

Gruppo Mascio Treviglio 92-72 Moncada Energy Agrigento (parziali: 23-21, 44-32, 67-51)

Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 22, Carpi, Vitali n.e., Harris 13, Cerella 5, Falappi, Sacchetti 7, Barbante, Guariglia 14, Pollone, Giuri 13, Miaschi 18. All. Finelli

Moncada Energy Agrigento: Ambrosin 13, Traore n.e., Meluzzi 5, Cohill 11, Ronca, Caiazza 6, Chiarastella 6, Morici 5, Sperduto 10, Peterson 7, Polakovich 9. All. Pilot

Statistiche – Treviglio: 18/34 da 2, 13/26 da 3, 31/60 totale, 17/20 ai liberi; Agrigento: 20/45 da 2, 7/22 da 3, 27/67 totale, 11/20 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Francesco Cassina di Desio (MB), Matteo Roiaz di Muggia (TS), Luca Bartolin di Fano (PU).