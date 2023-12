Treviglio vince agilmente a Casale Monferrato

Prova di autorità e qualità della Blu Basket che batte Monferrato (67-86) e arriva alla seconda vittoria consecutiva. Quattro giocatori in doppia cifra per i biancoblù (Miaschi, Harris, Pacher e Guariglia) che hanno condotto per tutti i 40 minuti.

Il quintetto proposto da coach Finelli per la gara con i rossoblù vede Giuri in regia, Harris e Miaschi esterni, Pancher e Guariglia sotto i tabelloni, mentre da parte opposta Di Bella sceglie Calzavara, Kelly, Castellino, Pepper e Martinoni. La Blu Basket gioca per intensità e approccio un primo quarto di grande livello indirizzando subito la gara. Monferrato parte senza lunghi veri e i biancoblù sfruttano il mismatch: Pacher con due canestri da sotto e Miaschi dalla lunga offrono il primo parziale: 7-0. Primo canestro dei casalesi dopo più di tre minuti con Martinoni (2-11): la bomba e la penetrazione di Harris regalano il 5-18 (7′). La Blu Basket tira con percentuali altissime dal campo, Harris è protagonista e già in doppia cifra (11 punti) al termine del primo periodo che finisce 11-27.

Monferrato torna in campo con maggiore precisione, ma lo show di Harris continua con cinque punti consecutivi: 15-32. La Blu Basket conquista doppie chance da rimbalzi offensivi con Cerella e mantiene il controllo del match con sei punti consecutivi di Miaschi: 21-38 (15′). Segnano anche Cerella e Barbante; Sacchetti in difesa compie due giocate importanti: la bomba di Giuri vale il +21 (25-46). Il primo tempo di grande livello ospite termina con fallo più canestro di Pacher: 31-53.

Il quintetto locale torna in campo e piazza un parziale 8-0 con Calzavara (5 punti) e Pepper (3 punti): i locali rientrano 41-53 (21′). Dopo il minuto di Finelli, la Blu Basket torna a mettere le mani sulla partita con Miaschi e Guariglia che segnano sei punti a testa: 44-65 (26′). Di Bella chiama a sua volta time-out, ma i trevigliesi hanno l’inerzia del match e chiudono la terza frazione avanti 53-74.

Nell’ultimo periodo la Blu Basket amplia e consolida il vantaggio mandando quattro giocatori in doppia cifra, con Pacher in doppia doppia (17 punti, 10 rimbalzi). Harris dall’arco firma il massimo vantaggio (53-81) e Casale non riesce più a rientrare nonostante gli sforzi. L’ultima sfida del 2023 si chiude con la Gruppo Mascio vincente: 67-86.

Il primo appuntamento di campionato del 2024 è sabato 6 gennaio: alle ore 18:00 al PalaFacchetti, ospite della Gruppo Mascio sarà la Elachem Vigevano.

Novipiù Monferrato Basket – Gruppo Mascio Treviglio 67-86 (11-27, 22-26, 20-21, 14-12)

Novipiù Monferrato Basket: Calzavara 19, Kelly 10, Castellino, Pepper 9, Martinoni 12; Fall 11, Fantoma 4, Fabi 2, Romano; Kadjividi Boussounka ne. All. Di Bella

Gruppo Mascio: Giuri 4, Harris 21, Miaschi 22, Pacher 17, Guariglia 13; Sacchetti 4, Cerella 3, Barbante 2, Pollone, Falappi, Carpi; Vitali ne. All. Finelli.

Arbitri: Pecorella di Trani (BT), Marzulli di Pisa, Di Martino di Santa Maria La Carità (NA).

UFF.STAMPA BLU BASKET