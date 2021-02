Treviglio vince al Pala Gianni Asti, Torino sconfitta

Impresa della BCC Treviglio che espugna il “Pala Asti” di Torino superando la Reale Mutua per 86-92 ottenendo il quinto successo consecutivo esterno. La squadra di Cagnardi ha avuto il merito di aver sempre reagito ai tentativi di fuga della Reale, siglando, tra il terzo e il quarto periodo, il break decisivo che ha segnato il match. Nikolic (20) il miglior realizzatore di una Bcc che porta in doppia cifra Frazier (18), Ancellotti (13), Pepe (11) e Borra (10). Pinkins (29) e Diop (22) sugli scudi per la Reale Mutua.

Cappelletti, Clark, Toscano, Pinkins, Pagani i cinque scelti da Cavina; Frazier, Pepe, Reati, Nikolic e Borra il quintetto per Cagnardi.

Le triple di Pepe e di Reati inaugurano il match con Cappelletti protagonista, invece, per la Reale Mutua. L’equilibrio iniziale (10-11) viene rotto dal neo entrato Diop che con Pinkins siglano un parziale di 10-0 che da margine a Torino (21-11). Pepe, dall’arco, rompe il digiuno della Bcc nel primo quarto, Ancellotti schiaccia in contropiede ma Torino è brava a trovare la profondità con Diop e Alibegovic che sfruttano al meglio i tiri liberi a loro disposizione per il 30-20 con cui si chiude il primo periodo.

4-10 Bcc in apertura di secondo quarto: i canestri di Sarto, Ancellotti e Lupusor valgono il 34-30 e il timeout per Cavina. Torino si affida sempre a Diop, riferimento offensivo che praticamente da solo riporta la Reale sulla doppia cifra di vantaggio (40-30). Gara spezzettata, Treviglio, con Nikolic e Frazier, è brava a rimanere a contatto, nonostante le troppe palle perse nella prima metà di gara (10), Torino dalla lunetta respinge i tentativi della Bcc ed al riposo di va sul 48-45.

La tripla di Toscano apre il terzo quarto, Treviglio è sempre a contatto con Borra e Frazier (51-49). Un antisportivo a Reati ed un tecnico sanzionato a Pepe scaldano il match, Torino con le sue torri Pinkins e Diop prova a dare un nuovo strappo alla gara (60-53). La tripla di Cappelletti vale il +9 Reale, ma Nikolic e Bogliardi mettono a segno l’ennesimo contro break per il 66-62. Treviglio cresce difensivamente e Lupusor e Pepe dalla lunetta riportano la Bcc ad un possesso di distacco aprendo un parziale di 0-16 che proseguirà nell’ultimo periodo. Nei secondi finali è Ancellotti il protagonista, prima impatta a quota 68 e poi sulla sirena con un 2+1 porta avanti la Blu. 68-71 all’ultimo stop.

La Bcc continua da dove aveva terminato, Sarto, la tripla di Pepe ed Ancellotti danno la doppia cifra di vantaggio agli uomini di Cagnardi (68-78), Torino però risponde presente con Diop ed un indemoniato Pinkins: 76-78 e gara nuovamente in equilibrio. Nikolic e Frazier lanciano la voltata finale, dopo il tecnico a Diop è Borra a siglare il 78-83 che lancia Treviglio. La Bcc è solida e nel finale è Nikolic a mettere in ghiaccio la gara regalando alla Bcc un successo importantissimo. Termina 86-92.

REALE MUTUA TORINO – BCC TREVIGLIO 86-92 (30-20, 18-25, 20-26, 18-21)

Reale Mutua Torino: Kruize Pinkins 29 (9/12, 2/2), Ousmane Diop 22 (9/12, 0/1), Jason Clark 11 (2/5, 1/5), Alessandro Cappelletti 10 (1/6, 2/6), Daniele Toscano 7 (1/1, 1/5), Luca Campani 4 (0/3, 0/0), Mirza Alibegovic 3 (0/3, 0/4), Giordano Pagani 0 (0/0, 0/0), Franko Bushati 0 (0/0, 0/2), Lorenzo Penna 0 (0/0, 0/0), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0), Matteo Ferro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 30 – Rimbalzi: 38 15 + 23 (Kruize Pinkins, Ousmane Diop 11) – Assist: 17 (Alessandro Cappelletti 10)

BCC Treviglio: Mitja Nikolic 20 (3/3, 4/7), J.j. Frazier 18 (3/5, 2/3), Andrea Ancellotti 13 (5/7, 0/0), Simone Pepe 11 (1/1, 3/8), Jacopo Borra 10 (5/10, 0/1), Ion Lupusor 6 (1/3, 0/1), Alvise Sarto 5 (1/2, 1/5), Matteo Bogliardi 5 (2/3, 0/1), Davide Reati 4 (2/3, 0/1), Davide Corini 0 (0/0, 0/0), Luca Manenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Jacopo Borra 6) – Assist: 22 (J.j. Frazier 7)

FONTE: Uff. Stampa Blu Basket Treviglio 1971