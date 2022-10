Troppa Cantù per Urania: violato l’Allianz, Milano dura un tempo

Non riesce il bis ad Urania, lo sgambetto a Cantù resta solo un ricordo della scorsa stagione. Sì, perché nonostante la buona prova offerta per un tempo, alla lunga la maggior qualità tecnica degli ospiti prende il sopravvento. Hunt e Rogic si dimostrano un asse play-pivot devastante, aggiungiamoci la classe di Baldi Rossi e la squadra di Sacchetti si prende le stimmate di favorita della stagione.

Alla squadra di coach Villa restano buone impressioni, ma solo parziali. Hill non in gran serata, Potts acceso ma a sprazzi, Montano ed Amato ancora in fase di rodaggio. Non basta un energico Ebeling, su entrambe le metà campo, perché le tante perse (13) ed i molti rimbalzi concessi lasciano a Cantù ancora più opportunità di quelle che le servirebbero.

Ma è solo la prima, c’è ancora tempo per resettare e ripartire. La prossima occasione sarà la trasferta di Latina per Urania.

Quintetti iniziali

Urania Milano: Amato, Montano, Potts, Hill, Pullazi

Acqua S. Bernardo Cantù: Rogic, Bucarelli, Nikolic, Baldi Rossi, Hunt

Primo quarto

Pronti via, 0-7 parziale per Cantù, con un Dario Hunt particolarmente ispirato. Ci pensano prima Potts e poi Pullazi a stappare il canestro brianzolo, i due nuovi innesti mettono a ferro e fuoco la difesa canturina, prendendosi molte delle responsabilità offensive di Urania. Dall’altra parte anche Rogic si iscrive a referto, con canestri ed assist ad innescare anche Baldi Rossi. La tripla di Montano, su invenzione di Potts, segna il primo vantaggio milanese (18-17), ma prima Berdini e poi Severini ricacciano avanti Cantù. Finale di periodo sul 18-22.

Secondo quarto

Urania prova a ricucire subito andando spesso in area, sono infatti i canestri di Piunti e Pullazi ad impattare sul 24. La rottura prolungata per Cantù prosegue ancora, con Amato a siglare sia i primi punti in maglia Urania che il 29-24, vanificato però da un tecnico preso che fa respirare gli ospiti. In questo frangente sono Rogic e Baldi Rossi le bocche da fuoco di Sacchetti, a togliere tante castagne dal fuoco a livello offensivo. Il parziale si allarga fino al 2-12, chiuso da tre liberi di Montano. Ma Nikolic prosegue a martellare, chiudendo il primo tempo sul 35-45.

Terzo quarto

Nikolic e Baldi Rossi incrementano subito il gap per gli ospiti, ma la seconda bomba di Amato riaccorcia immediatamente sul 40- 49. Il post basso esplorato da Baldi Rossi paga enormi dividendi, tanto da costringere Villa a chiamare timeout sul 40-55. Ebeling si sblocca dal campo, ma Hunt cancella il tentativo di layup di Hill, lasciando i suoi con un buon margine. Ci pensa ancora Ebeling, con un bel taglio dal lato debole, a riportare sotto Urania, e stavolta è Sacchetti a fermare il gioco. Sempre l’ex Udine a caricarsi di responsabilità, su entrambe le metà campo. Baldi rossi è però un rebus irrisolvibile per la difesa milanese, ma la sua tripla viene presto replicata da Amato (che raggiunge la doppia cifra), facendosi pure apprezzare per un fallo subito in difesa da Pini. L’ultimo tentativo, dello stesso numero 6, si spegne sul ferro. 48-60 a fine terzo.

Quarto quarto

Berdini lucra un fallo da Piunti, Hill sotto canestro non è però in serata, sciupando due facili appoggi ed arrivando presto al quarto personale. Cantù scappa sul +16, massimo vantaggio, Urania riesce solo ad accumulare palle perse e falli (6 in 3′ di gioco). Bucarelli sigla il 50-70, per Milano è notte fonda. Potts e Pullazi firmano il mini parziale casalingo, utile a risvegliare un minimo l’Allianz Cloud. Berdini arriva anch’esso in doppia cifra, Potts e Nikolic si scambiano triple.

Sacchetti da minuti anche al giovane Borsani, Villa ricambia inserendo Cavallero, Pezzola e Chiapparini. Il canestro di Valsecchi chiude il match sul 70-85.

Tabellini

Urania MI: Potts 16, Pullazi 13, Amato 12, Montano 10, Hill 8, Ebeling 5, Piunti 4, Valsecchi 2, Pezzola, Chiapparini, Cavallero, Ciccarelli

Acqua S. Bernardo Cantù: Baldi Rossi 16, Nikolic 15, Rogic 15, Berdini 13, Hunt 11, Bucarelli 7, Pini 4, Severini 2, Da Ros 2, Borsani.