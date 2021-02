Udine passa a Casale, Mussini e Giuri sugli scudi

Novipiù JB Monferrato – Apu Old Wild West Udine 74-85 (23-28, 15-17, 18-21, 18-19)

Novipiù JB Monferrato: Fabio Valentini 18 (4/7, 3/11), Sam Thompson 16 (4/11, 1/4), Simone Tomasini 13 (3/9, 1/3), Gora Camara 10 (5/9, 0/1), Daniel Donzelli 7 (2/3, 1/2), Niccolo Martinoni 3 (0/2, 1/3), Carlo Cappelletti 3 (0/0, 1/1), Luca Valentini 2 (1/4, 0/2), Yannick Giombini 2 (0/0, 0/0), Aaron Lomele 0 (0/0, 0/0), Lucio Redivo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 20 – Rimbalzi: 34 10 + 24 (Gora Camara 9) – Assist: 15 (Simone Tomasini 6)

Apu Old Wild West Udine: Federico Mussini 24 (2/7, 5/5), Marco Giuri 20 (2/3, 4/8), Dominique Johnson 17 (1/3, 5/7), Michele Antonutti 11 (3/5, 1/3), Nana Foulland 10 (5/8, 0/0), Francesco Pellegrino 2 (1/1, 0/0), Joseph yantchoue Mobio 1 (0/2, 0/1), Lodovico Deangeli 0 (0/0, 0/1), Nazzareno Italiano 0 (0/2, 0/1), Matteo Schina 0 (0/0, 0/0), John paul onyekachi Agbara 0 (0/0, 0/0), Riccardo Spangaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 39 4 + 35 (Michele Antonutti 10) – Assist: 23 (Marco Giuri 9)

Niente da fare per la Novipiù JB Monferrato che cede il passo con la Old Wild West Udine. Finisce 74-85 con i friulani che continuano nel loro momento positivo. Per i rossoblu non ci sarà nemmeno il tempo per pensare a questa sconfitta. Due impegni consecutivi in trasferta attendono Martinoni e compagni. Mercoledì alle ore 18 si andrà in scena a Mantova. Domenica allo stesso orario a Orzinuovi.

I primi punti di giornata sono di Thompson. Udine è una bella squadra ed il tandem Johnson-Foulland comincia a scrivere una bella pallacanestro. Donzelli è sempre più in ripresa. Tripla e Novipiù che va sull’8-5. Camara risponde a Foulland in un atletismo di altissima fattura. Johnson inizia a prendere confidenza con la linea da tre punti. Chiuderà il primo quarto con 4/4 da tre. Tomasini firma il sorpasso da tre sul 17-14. Il ferro da una mano a Johnson in due circostanze che spadroneggia dalla distanza. Udine passa con Pellegrino. La precisione di Antonutti e Giuri ai liberi vale il primo tentativo di fuga. Si chiude il quarto sul 23-28.

Si riparte nel traffico e Thompson è bravissimo a dire la sua. Tripla di Fabio Valentini. La risposta di Giuri dall’altro lato non si fa attendere troppo. Un poderoso Donzelli corregge in area ma è ancora Giuri a trovare la via del canestro. Foulland fa sportellate con Martinoni. Due belle giocate del centro statunitense valgono il 32-43. Donzelli dà il suo grande contributo sotto le plance. Con la tripla di Martinoni si va all’intervallo sul 38-45.

Si torna in campo ed è subito bagarre. Schiacciata di Camara e timeout chiamato da coach Boniciolli. La Novipiù ha coraggio da vendere. Contropiede di Fabio Valentini, bel piazzato di Tomasini. Udine tiene botta ma la tripla di Fabio Valentini vale il 47-50. L’inerzia della gara sembra cambiare ma la squadra friulana reagisce immediatamente. L’uomo della provvidenza è Mussini. Due siluri dall’angolo che fanno respirare. Poi ci pensa Giuri a completare l’opera. Apu prende il largo. Thompson finalmente rompe il digiuno per una JB che ha bisogno di tornare a segnare. Fabio Valentini si aiuta con il tabellone ma alla sirena il colpo da fuori di Antonutti vale il 56-66.

Anche Giuri da tre punti non scherza. Thompson e compagni provano a rientrare in partita. Dalla lunetta il 3 americano non sbaglia. Luca Valentini con l’ausilio della tabella fa 60-69. Un paio di possessi per parte vanno a vuoto. JB non riesce a rosicchiare e ancora Giuri dall’angolo scava il solco. Camara e Tomasini rispondono alla tripla di Johnson. Mussini che all’andata ancora non c’era decide di dare il colpo decisivo al match. Prestazione importante del play ex Trieste. Chiuderà a 24 punti come miglior marcatore di serata. Thompson cerca di rendere meno amaro il finale. I canestri di Giombini e Cappelletti (da tre) permettono di chiudere il conto sul 74-85.

FONTE: Area Comunicazione A.S. Junior Casale