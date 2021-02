Udine si rialza contro Capo d’Orlando

Apu Old Wild West Udine – Orlandina Basket Capo d´Orlando 86-80 (20-16, 23-18, 24-16, 19-30)

Apu Old Wild West Udine: Dominique Johnson 20 (2/4, 3/9), Federico Mussini 13 (3/7, 1/6), Michele Antonutti 11 (1/4, 2/3), Nana Foulland 10 (4/7, 0/0), Marco Giuri 9 (3/3, 1/3), Matteo Schina 7 (1/1, 1/3), Francesco Pellegrino 6 (3/5, 0/0), Lodovico Deangeli 5 (2/2, 0/0), Joseph yantchoue Mobio 4 (2/4, 0/1), Nazzareno Italiano 1 (0/0, 0/0), John paul onyekachi Agbara 0 (0/0, 0/0), Riccardo Spangaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 28 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Nana Foulland 12) – Assist: 22 (Marco Giuri 7)

Orlandina Basket Capo d´Orlando: Xavier alexander Johnson 23 (7/11, 0/1), Matteo Laganà 14 (0/1, 4/6), Jordan mailk Floyd 13 (3/9, 0/3), Abdel pierre Fall 12 (6/11, 0/3), Flavio Gay 9 (0/1, 3/7), Celis Taflaj 6 (1/1, 1/4), Simone Bellan 3 (0/0, 1/2), Samuele Moretti 0 (0/1, 0/0), Andrea Del debbio 0 (0/0, 0/0), Alberto Triassi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 – Rimbalzi: 33 5 + 28 (Abdel pierre Fall 13) – Assist: 22 (Jordan mailk Floyd 11)

L’Orlandina tenta la rimonta nell’ultimo periodo, Udine ha la meglio per 86-80

L’Orlandina Basket tenta la rimonta nell’ultimo periodo, ma alla fine Udine ha la meglio al PalaCarnera per 86-80. I biancoazzurri, sotto anche di 21 lunghezze nel terzo periodo, con un forcing finale riescono a tornare anche a -5 nei minuti finali. Qualche errore di troppo, probabilmente dovuto alla stanchezza e l’esperienza di Udine, permettono ai locali di prevalere e portare a casa i due punti.

Quattro i giocatori in doppia cifra per l’Orlandina: 23 per Johnson, 14 per Capitan Matteo Laganà, autore di uno splendido secondo tempo, 13 per Floyd e 12 con 13 rimbalzi per Fall. I paladini chiudono con 9/24 da tre punti e 15 palle perse.

Quarta sconfitta consecutiva per i biancoazzurri, che cercheranno di rifarsi nelle prossime due gare interne contro Bergamo e Biella.

La cronaca del match:

La gara prende il via con grande intensità e ad aprirla sono due punti di Floyd. Sale in cattedra Dominique Johnson che, nonostante la tripla di Bellan, tiene avanti Udine sul 8-6. I paladini mettono la freccia con Johnson e la tripla di Gay per il +2 (11-13) ed è Pellegrino a riportare tutto in parità. Floyd chiude il gioco da tre punti che tiene ancora gli ospiti sul +1, ma cinque punti di fila di Schina chiudono il quarto sul 20-16.

Un ottimo parziale di 8-0 firmato Johnson, Floyd e Fall, in avvio di secondo quarto, porta Capo d’Orlando sul +4 (20-24). Udine però ritrova solidità e, guidata dai due americani, mette a segno un break di 11-1 che vale il +6 per la formazione di casa (31-25). I paladini ritrovano il fondo della retina con Johnson, Fall e la tripla di Gay e stringono le maglie nella loro metà campo, ma Udine trova sempre un modo per penetrare la difesa ospite e con Giuri e cinque punti di fila del numero 3 in maglia Udine, i friulani puniscono Capo d’Orlando, andando negli spogliatoi sul +9 grazie a due punti sulla sirena di Schina (43-34).

Sono ancora i due USA di casa a guidare i padroni di casa, Capo d’Orlando prova a restare attaccata con la tripla di Laganà che vale il -9 (47-38), ma Udine non molla un colpo e con Antonutti, Mussini, Giuri e Foulland i friulani volano sul +20 Udine (59-39). L’Orlandina prova svegliarsi dal torpore con Fall e Taflaj, ma Udine dimostra ancora di averne di più e con Pellegrino e Mussini si porta sul massimo vantaggio, +21 (65-44). I siciliani ritrovano la via del canestro e grazie ad una palla recuperata da Moretti, Johnson può inchiodare il -17 che chiude il quarto sul 67-50.

Il colpo di reni ospite arriva in avvio di ultimo quarto, con Fall e le triple di Gay e Laganà che riavvicinano i biancoazzurri fino al -9 (69-60). Coach Boniciolli ferma il gioco per parlare coi suoi e al rientro, con un parziale di 8-0, Udine si riporta a distanza di sicurezza, +17 (77-60). Capo d’Orlando replica ancora con un controbreak di 10-0 firmato Fall, Laganà, Johnson e Floyd e ci crede ancora, sul 77-70 a 4’10’’ dalla fine. Antonutti è preciso in lunetta e Laganà infila la tripla che riporta i paladini a soli due possessi di distanza (79-73). Due punti di Foulland e la tripla di Mussini però mettono il sigillo alla gara, sul 84-73 quando manca un minuto e mezzo. Nel finale l’ultima rimonta firmata Johnson e Taflaj serve solo ad aggiustare il loro tabellino personale, perché alla fine il tabellone recita 86-80.

FONTE: Uff. Stampa Orlandina Basket