Ultima frazione decisiva, Vigevano batte la Juvi Cremona

Vigevano conquista due punti fondamentali nella corsa salvezza battendo Cremona nella sedicesima giornata di serie A2. Nell’infuocata cornice del PalaELachem, la squadra di coach Pansa si mette alle spalle quattro sconfitte consecutive e riprende quota in classifica, ma soprattutto ritrova sè stessa mettendo in campo voglia di combattere e spirito di gruppo, segnali mostrati in buona parte settimana scorsa contro Milano e confermati pienamente contro un avversario pienamente in corsa per i playoff. Cremona conduce le danze nel primo periodo, quando si porta avanti di 11 punti (16-27) caricando di falli Wideman (nonostante 8 punti dell’americano). un vantaggio rintuzzato punto dopo punto dai ducali, trascinati da un Peroni pericoloso dalla distanza e con i punti di Battistini e D’Alessandro, Vigevano va all’intervallo lungo avanti di tre lunghezze (45-42). L’onda positiva della ELAchem prosegue anche al rientro in campo, con il massimo vantaggio interno fissato sul 50-42, prontamente chiuso dal controbreak firmato da Medford e Tortù, con Cremona che prva addirittura a scappare in vista dell’ultimo miniriposo. Ma stavolta è la voglia di vincere di Vigevano a prevalere in vista del traguardo, con Smith (15 punti nel secondo tempo) a mettere fieno in cascina e il rientrante wideman a consolidare il vantaggio casalingo fino alla sirena. I gialloblu raggiungono Agrigento in calssifica a quota 10, davanti a Roma e Casale Monferrato con 8, Latina chiude a quota 4.

ELAchem Vigevano-Juvi Ferraroni Cremona 84-75 (16-27, 45-42, 62-62)

Vigevano: Rossi 5, Bertetti 9, Peroni 14, Amici , Battistini 10, Leardini 4, Smith 16, Wideman 15, Strautmanis 3, D’Alessandro 8, Bettanti NE, Bertoni NE. All. Pansa. Tiri da due: 12/32, tiri da tre: 15/32, tiri liberi 15/20. Rimbalzi: 39 (15+24), palle perse 14

Cremona: Benetti 9, Cotton 2, Medford 17, Vincini 2, Boni NE, Costi 9, Sabatino 12, Tortù 10, Timperi 8, Magro 6, Grassi NE, Biaggini NE. All. Bechi. Tiri da due: 15/34, tiri da tre: 6/20, tiri liberi 27/34. Rimbalzi: 36 (12+24), palle perse 14

Arbitri: Dionisi, Giovannetti, Picchi

Pansa: “Non ci siamo mai disuniti, i ragazzi sono stati bravi”

Lorenzo Pansa dopo la vittoria su Cremona: “Avevamo già dato un segnale contro Milano, i ragazzi sono stati molto bravi. Siamo andati subito in difficoltà, ma siamo stati bravi a non disunirci e giocare una partita praticamente punto a punto, a mettere la testa avanti nel momento opportuno e resistere fino alla fine. Sono cresciute le percentuali nel secondo tempo, abbiamo attaccato il ferro con continuità, poi abbiamo smesso e ci siamo affidati al tiro da tre punti, ritrovando il coraggio nel momento debito di attaccare il ferro e vincere meritatamente la partita. Siamo stati bravi ad avere un contributo importante con tutti quelli che sono entrati in campo, giocando pure con quintetti un po’ strani, Smith nel secondo tempo è stato in campo più a loungo, si è preso i suoi tiri, mi ha stupito il fatto che ha tirato appena due tiri liberi nonostante una quindicina di penetrazioni. Rispetto al mese di novembre questo gruppo è cresciuto. Abbiamo perduto contro Roma ma difendendo bene, purtroppo ci sono mancati i punti in attacco. Rimane inspiegabile la partita contro Casale Monferrato, a Milano le cose sono in parte cambiate e stasera ci siamo ritrovati”.

D’Alessandro: “Volevamo vincere a tutti i costi, abbiamo ripreso energia positiva”

Il rientro a pieno regime da un paio di settimane di Lorenzo D’Alessandro ha giovato a tutto il team: “Aspettavo da sei mesi quel tiro da tre che ho infilato nel momento caldo – spiega l’ala bolzanina -. Abbiamo ripreso una bella dose di fiducia, c’è positività, vigloia di giocare di stare tra di noi. Siamo obiettivamente più solidi nelle piccole cose, ci siamo compattati quando la partita è diventata calda. Ci siamo andati a prendere questa vittoria a tutti i costi, siamo una squadra che se acquisisce energia, se la può giocare contro chinque. Dobbiamo prendere da questa partita il maggior numero di energie possibili, goderci il momento e divertirci un’altra volta davanti ai nostri tifosi contro Torino”.

