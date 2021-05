Terza vittoria su tre match in questa seconda fase per la BCC Treviglio che sconfigge la LUX Chieti con il punteggio finale di 83-65. Una partita a senso unico quella vista sul parquet del Pala Facchetti con gli abruzzesi in grado di mantenere il comando del match solo per poco più di 4′ prima che lo scatto bianco-blu consegnasse definitivamente ai padroni di casa le redini del gioco; trascinata dalla coppia Frazier-Borra, la BCC vola nei due quarti centrali arrivando anche a +21 di fronte a una Chieti imprecisa al tiro e con il solo Bozzetto a fare la voce grossa in attacco. Nell’ultimo quarto gli ospiti piazzano un ultimo tentativo di rientro arrivando fino al -11 ma l’ennesima fiammata di Borra e Frazier e la tripla di Pepe mettono la parola fine sulle speranze abruzzesi, consegnando ai bianco-blu la terza vittoria su tre in questo girone giallo.

I quintetti in campo

Coach Zambelli schiera per la palla a due Frazier in regia, Pepe e Sarto sugli esterni, Nikolic e Borra sotto canestro; dall’altra parte coach Maffezzoli schiera il quintetto formato da Meluzzi in regia, Graziani e Sodero sugli esterni, l’ex Sorokas e Bozzetto sotto canestro.

Primo quarto

Rompe il ghiaccio Chieti che infila una conclusione dalla lunga distanza con Bozzetto, fase iniziale di partita con diversi errori da entrambe le parti che vede la BCC muovere il suo punteggio con il solo 2/2 dalla lunetta di Frazier mentre gli ospiti allungano con altri due punti di Bozzetto; Treviglio non riesce ad andare a segno dal campo e infila un altro 2/2 con Borra mentre un super Bozzetto infila un altro canestro per gli abruzzesi (4-7). Nei pressi della metà del quarto toglie le ragnatele la Blu Basket con un uno-due da dietro l’arco con Sarto e Frazier che ribalta il risultato a favore dei padroni di casa, ora sono gli abruzzesi a rallentare il ritmo e il play statunitense ne approfitta per conquistare il +5 (12-7), costringendo coach Maffezzoli a chiamare il primo time out del match. Chieti interrompe il parziale avversario con l’1/2 ai liberi di Meluzzi ma non riesce a trovare continuità dando modo ai trevigliesi di allungare con 4 punti di Borra e la tripla dall’angolo di Sarto che vale il +11 (19-8). Ultimo minuto in cui il secondo ex di giornata Ihedioha trova un 2/2 dalla lunetta, 2/2 anche per Frazier prima che Arnold infili il piazzato sulla sirena che riduce il divario a 9 lunghezze dopo 10′ di gioco (21-12).

Secondo quarto

Dopo 1’45” di calma arriva la fiammata di Frazier che infila 5 punti consecutivi, 1′ più tardi si scuotono i teatini con 5 punti di Sodero, inframezzati dai primi 2 di Pepe, che riportano il divario a 11 lunghezze (28-17), spingendo coach Zambelli a chiamare un minuto di sospensione. Botta e risposta dalla lunga distanza tra Reati e Sodero, la BCC allunga ancora a cavallo della metà quarto con il 3/3 ai liberi di Frazier e la tripla dall’angolo di Reati che valgono il +17 (37-20) mentre Chieti fatica contro la difesa trevigliese ma riesce a recuperare qualcosina coni primi due punti della partita di Ihedioha e il piazzato di Bozzetto. Fase finale del quarto in cui i ritmi si abbassano notevolmente rispetto ai minuti precedenti, Nikolic trova i primi due punti del match per Treviglio che mantiene un margine di sicurezza anche con la penetrazione di Bogliardi che risponde alla tripla di Sorokas; ultimo minuto in cui Chieti infila una conclusione dalla lunga distanza con Sorokas, pronta la risposta della BCC che sulla sirena risponde con la stessa moneta grazie a Reati che manda le formazioni negli spogliatoi sul 44-30 a favore dei padroni di casa.

Terzo quarto

Treviglio esce dall’intervallo con il piede sul gas e allunga grazie al piazzato di Frazier, la tripla di Pepe e la penetrazione di Borra per il 7-0 che vale il +21 (51-30), reazione abruzzese con Sorokas ma Chieti continua a faticare a trovare la via del canestro; la BCC abbassa notevolmente i ritmi ma questo la rende meno efficace in attacco dove registra solo un 1/2 dalla lunetta con Borra e i teatini, pur continuando a sommare gli errori, battono un paio di colpi con i due punti di Sodero e del suo lungo lituano che riducono lo svantaggio a 14 lunghezze (52-38). Dopo un paio di minuti di appannamento, accelera ancora Treviglio con il tap in di Borra e la tripla di Pepe, rispondono gli ospiti con il 2/2 ai liberi di Sorokas, il canestro di tabella di Lugic e l’1/2 di Ihedioha per una Chieti che, nonostante tutto, dimostra di non voler mollare. Finale di periodo in cui la BCC allunga con i canestri dall’area di Borra e Frazier e la tripla dall’angolo di Sarto, dall’altra parte la LUX registra il solo 1/2 dalla lunetta di Bozzetto trovandosi dopo 30′ di gioco sotto 63-44.

Ultimo quarto

Ultimo quarto che si apre nel segno di Bozzetto con il lungo ospite che infila 5 punti consecutivi, Treviglio è poco lucida e il piazzato di Lugic vale il -12 (63-51) in poco più di 1′ di gioco, spingendo coach Zambelli a chiamare time out; il minuto di sospensione fa bene ai bianco-blu che riallungano con i piazzati di Frazier e Nikolic e tornano in una situazione di relativa tranquillità. Segue una fase di gioco in cui la BCC è poco lucida nelle conclusioni in attacco, gli abruzzesi provano a ricucire lo svantaggio con Bozzetto e i primi punti di Favali e Piazza portandosi a -11 (67-56) e costringendo coach Zambelli e un nuovo time out con 4’39” da giocare. Botta e risposta dalla lunga distanza tra Pepe e Bozzetto, Treviglio si scuote dal suo torpore con la schiacciata in tap in di Borra e la tripla fuori equilibrio di Frazier, Chieti infila un 2/2 ai liberi con Piazza ma la penetrazione vincente di capitan Reati e il gioco da tre punti di Pepe con meno di 2′ da giocare mettono la parola fine in un amen sulle ambizioni di vittoria degli abruzzesi (80-61). Ultimo minuto in cui coach Zambelli da’ spazio ai giovanissimi Corini, Manenti e Abati Toure, gli ospiti muovono il loro punteggio con il 2/2 dalla lunetta di Sorokas e il piazzato di Piazza, dall’altra tripla di Corini e la BCC chiude la questione Chieti con il punteggio finale di 83-65.

I migliori in campo

Treviglio conquista la vittoria grazie alle brillanti prestazioni di Borra (doppia doppia per il lungo piemontese con 15 punti e 15 rimbalzi, per un ottimo 30 di valutazione finale) e Frazier (top scorer dei suoi con 23 punti cui aggiunge anche 6 assist), in doppia cifra anche Pepe (16 punti e 5 rimbalzi) e Reati (11 punti).

Dall’altra parte non basta l’ottima partita di Bozzetto (di gran lunga il più pericoloso dei suoi, chiude con 22 punti e 5 rimbalzi) e la doppia cifra dell’ex Sorokas (13 punti e 7 rimbalzi) e Sodero (10 punti), positivi l’altro ex Ihedioha (5 punti e 7 rimbalzi) e Piazza (6 punti, 5 rimbalzi e 5 falli subiti).

I tabellini

BCC Treviglio 83–65 LUX Chieti Basket (parziali: 21-12, 44-30, 63-44)

BCC Treviglio: Sarto 9, Nikolic 4, Reati 11, Corini 3, Bogliardi 2, Manenti, Abati Toure, Ancellotti, Frazier 23, Pepe 16, Lupusor, Borra 15. All. Zambelli

LUX Chieti Basket: Sodero 10, Meluzzi 1, Lugic 4, Mijatovic, Graziani, Sorokas 13, Favali 2, Ihedioha 5, Bozzetto 22, Bartolucci n.e., Piazza 6, Arnold 2. All. Maffezzoli.

Statistiche – Treviglio: 18/37 da 2, 12/34 da 3, 30/71 dal campo, 11/12 ai liberi; Chieti: 16/42 da 2, 7/17 da 3, 23/59 dal campo, 12/16 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Gabriele Gagno di Spresiano (TV), Andrea Longobucco di Ciampino (RM) e Francesco Praticò di Reggio Calabria (RC).