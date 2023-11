Una solida Cantù supera la Novipiù Monferrato e resta seconda

Cantù ingabbia Kelly (12 pt, tutti a gara compromessa( e spazza via la Novipiù Monferrato con l’ennesima grande prestazione di squadra. Ospiti che reggono un quarto (26-19), poi è break e fuga canturina con la compagine di Cagnardi che vince il secondo parziale (23-12) andando a riposo 49-31. Nella ripresa è pura gestione del margine, con l’Acqua S.Bernardo che si conferma alle spalle della capolista Trapani.

Cantù: Hickey, Bucarelli, Nikolic, Young, Burns

Monferrato: Castellino, Pepper, Calzavara, Martinoni, Zucca

CRONACA – Festival del tiro da 3 punti in avvio con Nikolic, Zucca e Calzavara a segno per il 3-6 esterno. Hickey prima e Young poi firmano la parità, mentre il primo break arriva grazie a Bucarelli e ancora Young con Cantù che vola sul 19-12. Young propizia ulteriormente il margine (23-12), poi è Berdini a colpire dall’arco per il 26-16. Sussulto ospite con Romano e prima frazione in archivio sul 26-19. Una gran schiacciata di Nikolic riapre la seconda frazione, ma Martinoni e Calzava replicano presente ricudendo il passivo sul 28-25. Una schiacciata di Young ridà ossigeno ai padroni di casa (33-27), poi è Hickey a timbrare il nuovo più otto sul 35-27. Burns dall’arco firma il massimo vantaggio (40-27), obbligando Di Bella al minuto di sospensione. Cantù controlla e va all’intervallo al comando 49-31. Anche dopo la pausa è la formazione di Cagnardi a dettare i ritmi con Burns e Nikolic a timbrare il 54-31. Sussulto di Pepper (56-40), mentre da spettacolo l’asse Moraschini-Bucarelli protagonisti del nuovo più diciotto. Berdini colpisce da tre e Cantù riscappa con Di Bella costretto a fermare il gioco sul 61-40. Al trentesimo è 63-47. L’ultimo periodo serve solo a decretare il punteggio finale: a Desio l’Acqua S.Bernardo vince 90-74.

MVP BASKETINSIDE.COM: NIKOLIC

Acqua S.Bernardo Cantù – Novipiù Monferrato Basket 90-74 (26-19, 23-12, 14-16, 27-27)

Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 19 (5/6, 2/3), Christian Burns 18 (6/9, 1/3), Anthony Hickey 15 (4/5, 1/4), Solomon Young 14 (3/5, 1/3), Nicola Berdini 9 (0/3, 3/6), Lorenzo Bucarelli 8 (4/8, 0/2), Riccardo Moraschini 7 (3/5, 0/2), Curtis Nwohuocha 0 (0/1, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/2, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/0), Riccardo Greppi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 17 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Christian Burns 9) – Assist: 18 (Anthony Hickey 6)

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 19 (2/5, 5/8), Niccolo Martinoni 15 (7/10, 0/2), C.j. Kelly 12 (3/8, 1/7), Andrea Calzavara 9 (2/5, 1/3), Dario Zucca 5 (1/3, 1/1), Raffaele Romano 5 (1/4, 0/2), Agustin Fabi 5 (1/3, 1/3), Tommaso Fantoma 4 (2/2, 0/1), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/2), Karl markus Poom 0 (0/1, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 – Rimbalzi: 36 11 + 25 (Raffaele Romano 9) – Assist: 15 (Dalton Pepper, Andrea Calzavara 5)