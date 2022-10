Una solida JB Monferrato abbatte Latina

Inizia nel migliore dei modi il campionato della Novipiù Monferrato Basket che batte Benacquista Assicurazioni Latina 91-70. Chiude a 20 punti Lucio Redivo con un mostruoso Aaron Carver che mette a referto 18 rimbalzi complessivi al termine di una partita divertente e appassionante.

Partono bene i ragazzi di coach Andrea Valentini. In campo con Ellis, Redivo, Formenti, Carver e Martinoni. I primi punti sono di Redivo che infiamma subito un PalaEnergica Paolo Ferraris. Parziale positivo dei rossoblu. Canestro di Ellis e Casale che va sul 13-7. Ancora Redivo dalla linea dei tre punti. Latina fa fatica a segnare e Luca Valentini finalmente recuperato punisce anche lui da fuori. Si chiude il primo quarto sul 24-18. Tornati in campo la Benacquista prova a rosicchiare qualche punto. Formenti non ci sta e riallunga il gap. Fall è come al solito un giocatore di grande sostanza. Lewis e Cicchetti cercano di mettere in difficoltà la difesa della Novipiù. A fine secondo quarto Monferrato ancora avanti di 5 punti: 39-34.

Ripresa che comincia con il canestro di Cicchetti. Poi ancora Redivo dall’arco. Martinoni ed Ellis mettono a segno punti importanti. I due punti di Alipiev valgono il -10 a metà quarto. Latina sembra pronta a tornare dentro ma Leggio e compagni danno la sterzata decisiva sul match. Si va all’ultima pausa sul 64-48. L’ultima frazione è di assoluto controllo. Qualche rotazione in più, minuti per tutti gli under. È il festival della tripla. Ghirlanda, Castellino, sul finire anche Mele. Il pubblico si diverte e Monferrato Basket chiude sul 91-70 una partita che alla vigilia nascondeva più di un’insidia. Esisteva un modo migliore per iniziare la stagione regolare?

Novipiù Monferrato Basket – Benacquista Assicurazioni Latina 91-70

(24-18, 15-16, 25-14, 27-22)

Novipiù Monferrato Basket: Lucio Redivo 20 (6/9, 2/5), Quinn Ellis 11 (3/7, 0/3), Niccolo Martinoni 11 (5/7, 0/1), Aaron Carver 10 (4/8, 0/0), Matteo Formenti 8 (0/3, 2/2), Karl Markus Poom 7 (2/2, 1/2), Luca Valentini 7 (2/2, 1/1), Matteo Ghirlanda 6 (0/0, 2/2), Gianmarco Leggio 5 (1/2, 1/4), Nicolo Castellino 3 (0/0, 1/4), Lorenzo Mele 3 (0/0, 1/1)

Benacquista Assicurazioni Latina: Mike Lewis 18 (6/10, 1/6), Yancarlos Rodriguez 13 (2/5, 2/5), Alexander Cicchetti 10 (1/7, 2/5), Ivan Alipiev 10 (5/8, 0/3), Abdel Fall 8 (3/6, 0/1), Alberto Cacace 6 (1/2, 1/4), Samuele Moretti 3 (0/4, 0/2), Giordano Durante 2 (1/3, 0/2), Denis Barnaba 0 (0/0, 0/0), Emanuele Donati 0 (0/0, 0/0)

Il commento di coach Andrea Valentini: “Sono molto contento di questa vittoria. Siamo stati bravi a contenere il ritorno di Latina. Un Roster finalmente al completo, che ci permette di avere tanti quintetti. Tutti i giocatori hanno la loro importanza. Bisogna saper sfruttare questa cosa. Se si trova il giusto equilibrio la squadra cresce. Abbiamo fatto bene sia atleticamente che tecnicamente. Credo che il pubblico che è venuto al PalaEnergica Paolo Ferraris si sia divertito molto. E questa è una cosa importante e fondamentale per quel che vogliamo fare. In questo mese di lavoro sono soddisfatto di come i giocatori si sono allenati. La squadra è cresciuta molto”

Foto Maurizio Dalla Zuanna