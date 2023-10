Una sontuosa Real Sebastiani Rieti doma Latina

By

La RSR torna alla vittoria battendo 90-70 la Benacquista Assicurazioni Latina. Gara equilibrata per tre quarti, nell’ultima frazione gli amarantocelesti prendono il largo e conquistano la vittoria. Da segnalare i soliti 22 di Johnson ma anche i 18 di capitan Spanghero ed i 14 di Petrovic. Prossimo appuntamento per la RSR sabato 21 ottobre contro Casale Monferrato.

LA GARA

PRIMO TEMPO

Partita iniziata subito con grande agonismo, si lotta sotto le plance e dopo 3′ siamo 6 pari. Tre punti di Raucci alla sirena dei 24”, 9-6. Latina apre il parziale di 0-5 e si porta avanti, 9-11. Rimbalzone di Hogue e pareggio, 11-11. Bomba di Sarto e 4 punti di Latina, 14-15. Altri due punti di Hogue, Gaines spara da tre, 16-18. Implacabile Hogue da sotto, altro canestro, 18 pari. Alipiev in punta colpisce per i tre punti, 18-21. Alipiev ne mette due, Petrovic tre, 22-23. Ancellotti firma il sorpasso, 24-23. Alipiev non ci sta e sulla sirena segna il 24-25.

Italiano con due punti apre il secondo periodo, 26-25. Gaines dalla media non perdona, Spanghero preciso dal mezzo angolo, 29-27. 3/3 di Gaines e canestro di Mladenov, 29-32. Petrovic dall’angolo, solo retina per il #10, 32-32. Spanghero ruba palla e va a segnare due punti, 34-32. Grande azione della RSR e Ancellotti finalizza, 36-32. Romeo colpisce da fuori, Jazz in handballing si libera e realizza da due, 38-35. Johnson si sblocca anche dai 6.75, 41-35. Latina tenta di riavvicinarsi ma Rieti chiude il secondo quarto avanti di 4 sul 45-41.

SECONDO TEMPO

La gara ricomincia sempre nel segno dell’equilibrio, dopo 4 minuti siamo sul 49 pari. Spanghero spara da fuori, 52-49. La RSR tenta più volte l’allungo ma Latina tiene duro, Johnson ne mette due e porta i suoi a +7, 61-54. Il terzo periodo termina 65-59.

Due punti di Latina e la bomba di Italiano, la quarta frazione si apre così, 68-61. Spanghero infiamma il PalaSojourner con un’altra tripla delle sue, 71-61. 1/2 di Ancellotti, 2/2 di Fall, 72-63. Alipiev inchioda, Spanghero si ripete ancora da fuori, 75-65. Raucci e Johnson con due punti a Testa, Gaines da tre, 79-68. Appoggio dolcissimo di Johnson dal pitturato, 81-68. Due liberi di Gaines e canestro di Spanghero, 83-70. Rieti prova a scappare con i due liberi di Petrovic, 85-70. Johnson con il 22eisomo punto della sua gara, regala il +17 ai suoi. Petrovic mette il libero e chiude la gara, 90-70.

Il tabellino del match:

REAL SEBASTIANI RIETI vs BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA 90-70 (parziali: 24-25; 21-16; 20-18; 25-11).

REAL SEBASTIANI RIETI: Sarto 5, Bidarra, Frattoni, Petrovic 14, Hogue 11, Ancellotti 6, Nobile 3, Johnson 22, Raucci 5, Italiano 6, Spanghero 18.

Coach: Alessandro Rossi.

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Amo, Gaines 17, Collazo, Moretti 9, Fall 2, Mladenov 2, Alipiev 18, Parrillo 6, Viglianisi, Cicchetti, Romeo 16.

Coach: Giuseppe di Manno

NOTE:

Area Comunicazione RSR