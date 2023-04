Una Treviglio implacabile passa a Cento

Tramec Cento – Gruppo Mascio Treviglio 77-88 (16-23, 21-27, 20-24, 20-14)

Tramec Cento: Dominique Archie 17 (4/6, 2/4), Giovanni Tomassini 14 (1/2, 4/7), Giacomo Zilli 12 (5/5, 0/0), Federico Mussini 11 (3/7, 0/4), Daniele Toscano 9 (4/6, 0/0), Derrick Marks 8 (1/5, 1/5), Yankiel Moreno 3 (0/3, 1/5), Matteo Berti 3 (1/1, 0/0), Gregor Kuuba 0 (0/0, 0/0), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 25 6 + 19 (Giacomo Zilli 7) – Assist: 18 (Giovanni Tomassini 6)

Gruppo Mascio Treviglio: Marco Giuri 17 (1/3, 5/5), Jason Clark 13 (5/6, 1/4), Eric Lombardi 11 (5/9, 0/1), Brian Sacchetti 11 (3/3, 1/3), Aleksandar Marcius 10 (4/6, 0/0), Davide Bruttini 10 (4/6, 0/0), Lorenzo Maspero 5 (1/1, 1/4), Luca Vitali 4 (0/0, 1/2), Pierpaolo Marini 4 (2/7, 0/4), Bruno Cerella 3 (0/0, 1/2)

Tiri liberi: 8 / 17 – Rimbalzi: 40 12 + 28 (Eric Lombardi 12) – Assist: 20 (Luca Vitali 6)

La Blu Basket inaugura la seconda fase con una vittoria di squadra e di spessore sul parquet di Cento (77-88). I due punti la issano al primo posto solitario nel Girone Giallo che determinerà il ranking delle migliori sei in chiave playoff.

Coach Finelli può finalmente contare su tutti i dieci effettivi a disposizione e lo starting five vede in campo Giuri, Cerella, Marini, Lombardi e Marcius. Sul fronte opposto, Mecacci opta per Moreno, Marks, Toscano, Archie e Berti. Il primo canestro dell’incontro è del centro biancorosso Berti, ma Cerella risponde subito da tre e in un amen la Gruppo Mascio va in doppia cifra di margine con un “due più uno” di Lombardi: 3-13 (4′). Dalla panchina biancorossa esce Tomassini e la Benedetto XIV si riavvicina (14-15), ma il controllo dei rimbalzi consente ai biancoblù di rilanciare. Bruttini appoggia in contropiede e alla prima sirena è 16-23.

Il secondo periodo inizia nel segno degli stranieri di Treviglio: i piazzati di Clark e i liberi di Marcius ridisegnano il +10. Entrano in ritmo Vitali e Sacchetti e la Gruppo Mascio corre il campo in agilità: al 14′ è 21-36, con la panchina di Cento che ha speso entrambe le sospensioni. Tomassini torna a colpire, poi si innesca Archie (35-43), ma si sblocca anche Marini. Giuri dall’arco e Lombardi sulla sirena rimettono un divario di sicurezza: 37-50 a metà gara.

Al cambio campo, i biancoblù alzano ulteriormente l’intensità difensiva, concedendo un complessivo 29% al tiro in tutta la terza frazione ai padroni di casa. Sul fronte offensivo Giuri colpisce dai 6,75, Lombardi schiaccia, Marcius trova due conclusioni consecutive: arriva il massimo vantaggio (41-61). Marks segna i primi punti al 27′, Archie e Mussini riportano i locali a -13, ma Bruttini ricaccia indietro gli avversari: al 30′ è 57-74.

Nella quarta frazione, la Tramec lancia l’assalto con due conclusioni dall’arco di Moreno e Marks, ma Clark replica. Sul 69-79 (35′) Finelli chiama timeout: al ritorno in campo l’asse Vitali-Sacchetti perfeziona l’offensiva da tre punti, Marcius schiaccia. L’ultimo sforzo centese trova Lombardi a stoppare e Giuri (5/5 dall’arco) a fissare il punteggio sul 77-88 finale.

UFF.STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO