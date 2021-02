Un’ottima Treviglio doma e sconfigge Verona

Nel recupero della quinta giornata di andata, la BCC trova la vittoria casalinga contro la Tezenis Verona con il punteggio finale di 79-69. Un match combattuto che ha visto gli scaligeri condurre le danze nel primo quarto grazie a un super Candussi nelle vesti di trascinatore di una Verona infallibile al tiro nei primi minuti, Treviglio è sorniona e nel secondo quarto da 28-14 piazza la rimonta e il sorpasso trascinata dal duo Sarto-Borra per poi dilagare nel terzo periodo fino al +17 di inizio ultimo quarto in cui i ragazzi allenati da Alessandro Ramagli provano a rientrare spinti dalle folate di Greene ma vengono puntualmente stoppati dai trevigliesi che mettono il pilota automatico e portano a casa i 2 punti.

I quintetti in campo

Coach Cagnardi schiera per la palla a due Frazier in regia, Pepe e Reati sugli esterni, Nikolic e Borra sotto canestro; dall’altra parte coach Ramagli (privo dell’ex Caroti) manda in campo il quintetto formato da Tomassini in regia, Greene e Severini sugli esterni, Jones e Candussi sotto canestro.

Primo quarto

Inizia bene la Scaligera con 5 punti di Candussi e la tripla di Severini e il piazzato di Tomassini che permettono agli ospiti di scappare subito oltre il possesso di vantaggio, Treviglio fatica un po’ inizialmente ma con calma rientra con i lob di Nikolic e Pepe, il gioco da tre punti di Frazier e il canestro da sotto di Pepe che li mantengono a contatto (9-10). Altra fiammata veneta con 5 punti di uno scatenato Candussi e la bomba di Tomassini ad arricchire le altissime percentuali al tiro degli scaligeri, la BCC torna a zoppicare mandando a referto il solo 1/2 dalla lunetta di Nikolic tra una serie di errori e si ritrova sotto di 8 lunghezze a metà quarto (10-18). Fase centrale in cui anche la Tezenis trova qualche errore di troppo e rallenta il ritmo che a inizio partita le aveva permesso di scappar via, ne approfitta Treviglio con due triple firmate Reati e Sarto che dimezzano lo svantaggio a fronte del solo canestro da sotto del neo entrato Rosselli (16-20). Finale di quarto che sorride agli ospiti che, dopo alcuni minuti di appannamento, torna a muovere il punteggio con il 2/2 ai liberi di Severini e la tripla di Jones, dall’altra parte la Blu Basket trova il piazzato con il neo entrato Lupusor ma non la preghiera sulla sirena con Frazier e chiude la prima frazione di gioco sotto di 7 lunghezze (18-25).

Secondo quarto

Inizio di secondo quarto pimpante per entrambe le compagini, Verona va a segno con il 2/2 dalla lunetta di Rosselli e il piazzato di Tomassini, più efficace Treviglio con le due triple di un ispirato Sarto e i 4 punti di Borra che riportano la BCC prepotentemente a -1 (28-29), costringendo coach Ramagli a chiamare time out. Il trend non s’inverte e Sarto firma il sorpasso dalla media distanza, torna a segnare la Tezenis con Candussi e i liberi di Rosselli a fronte dei canestri di Borra e Lupusor e la situazione a metà quarto è di parità a quota 34. Fase centrale di stallo per entrambe le formazioni, un po’ meglio Treviglio che nonostante gli errori dal campo manda a segno 5 liberi con Lupusor e Pepe andando oltre il singolo possesso di vantaggio, Verona si scuote dopo quasi 3’ con la penetrazione di Greene ma la Blu Basket è più efficace e vola a +8 (44-36) con il piazzato di Reati e la tripla di Bogliardi. Finale di quarto in cui Treviglio raggiunge la doppia cifra di vantaggio con il 2/2 ai liberi di Lupusor, rispondono gli ospiti con la penetrazione di Guglielmi e l’1/2 dalla lunetta di Pini che manda le squadre all’intervallo lungo sul 46-39 a favore della formazione di casa.

Terzo quarto

Verona torna sul parquet con il piglio giusto e si riporta subito sotto di due lunghezze con il piazzato di Candussi e la tripla di Severini, inizialmente Treviglio sembra essere rimasta negli spogliatoi e trova il primo canestro del match dopo quasi 3’ con il gancio mandato a segno da Nikolic; al canestro dell’ala slovena seguono le triple di Reati e Nikolic che, approfittando del momento di appannamento degli scaligeri, rilancia la BCC sul +10 (54-44), costringendo coach Ramagli al time out. Pini ridà fiato ai suoi con un appoggio al tabellone a metà quarto ma davanti ha una BCC straripante che dilaga con la penetrazione di Frazier, la tripla di Nikolic e il gioco da tre punti di Borra per il +16 (62-46) con 3’50’’ sul cronometro. Reazione dei veneti con i 4 punti di Pini (canestro da sotto e 2/2 ai liberi dopo il fallo antisportivo commesso da Reati), breve appannamento dei padroni di casa che mantengono comunque un buon vantaggio con la bomba del cecchino Sarto a fronte della penetrazione vincente di Greene e chiudono il terzo periodo avanti 65-52.

Ultimo quarto

Inizio di ultimo quarto che ricalca il finale del precedente con Sarto e Pini sugli scudi per le rispettive formazioni a muovere il punteggio, diversi errori al tiro da entrambe le parti con il ritmo di gioco che si è abbassato di parecchio rispetto ai 30’ precedenti. Primi punti del match per Ancellotti che schiaccia su assist di Frazier, time out chiamato da coach Ramagli ma il trend non s’inverte e Pepe firma il +17 (72-55) con una conclusione dalla lunga distanza quando mancano 5’30’’ da giocare. Reazione scaligera con le triple mandate a segno da Greene e Tomassini, la BCC abbassa i ritmi in attacco per far passare più tempo possibile e mantiene la doppia cifra di vantaggio con il sottomano di Frazier e l’1/2 ai liberi di Ancellotti, rintuzzando meglio che può le folate dei veneti alla ricerca di un ultimo disperato tentativo di rientro. Botta e risposta dalla lunetta tra Greene e Pepe che mettono un 2/2, penetrazione vincente della guardia statunitense prima del piazzato di Bogliardi che a poco più di 1’ dal termine manda i titoli di coda; ultimo minuto in cui coach Cagnardi regala scampoli di partita ai giovanissimi in panchina, la Tezenis accorcia il divario con la schiacciata di Candussi e il 2/2 ai liberi di Jones (primi punti per il lungo americano, mai entrato in partita) ed esce sconfitta dal Pala Facchetti con il punteggio di 79-69 a favore dei padroni di casa.

I migliori in campo

Decisive per la vittoria trevigliese le prestazioni di Sarto (top scorer dei suoi con 16 punti con 4/6 dalla lunga distanza) e Borra (9 punti, 13 rimbalzi, 4 assist, il migliore dei suoi per valutazione con 25), in doppia cifra Nikolic (11 punti e 2/3 da 3 punti), Reati (10 punti) e Pepe (10 punti, 6 rimbalzi, 5 falli subiti), positivi Lupusor (8 punti e 5 rimbalzi) e Frazier (7 punti e 6 assist).

Dall’altra parte non bastano le buone prestazioni di Candussi (16 punti e 2/2 dalla lunga distanza), Greene (14 punti) e Rosselli (7 punti e 6 rimbalzi), cui vanno aggiunte la doppia cifra di Pini (10 punti e 6 rimbalzi) e Tomassini (10 punti e 5 assist).

Il tabellino

BCC Treviglio 79–69 Tezenis Verona (parziali: 18-25, 46-39, 65-52)

BCC Treviglio: Sarto 16, Nikolic 11, Reati 10, Corini, Bogliardi 5, Manenti, Abati Toure, Ancellotti 3, Frazier 7, Pepe 10, Lupusor 8, Borra 9. All. Cagnardi

Tezenis Verona: Greene 14, Colussa, Guglielmi 2, Calvi n.e., Tomassini 10, Candussi 16, Jones 2, Rosselli 7, Pini 10, Severini 8, Janelidze n.e.. All. Ramagli

Statistiche – Treviglio : 18/33 da 2, 10/26 da 3, 13/16 ai liberi; Verona : 16/37 da 2, 8/21 da 3, 13/16 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Mauro Moretti di Marsciano (PG), Daniele Calella di Bologna (BO) e Stefano De Biase di Udine (UD)