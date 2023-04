Urania cavalca un Montano glaciale, Cividale si spegne sul finale

Vittoria che sa di riscatto, vendicando la prova opaca di due settimane fa; cos’ì Urania schianta Cividale al termine di una partita rognosa, combattuta, sudata e voluta. E lo fa ancora in rimonta, come accaduto proprio in casa contro Udine a Pasqua, appoggiandosi ad un Montano glaciale, che spacca la partita nel quarto periodo con due triple glaciali e corona un match da 18 punti, top scorer dei suoi. Come al solito, però, Urania fonda le sue fortune sul collettivo, che anche stasera non tradisce le attese: 5 uomini in doppia cifra, 16 per un poco appariscente Potts, 13 per Hill e Amato (molto discontinuo stasera) e 12 per un Ebeling che porta in dote la solita straripante energia.

Non bastano a Cividale un Dell’Agnello dominante nel primo tempo (14 sui 18 totali), ma che è condizionato dai falli, ed un Redivo versione extra lusso (12 nel solo terzo periodo), top scorer a 20. Cividale si arena nel quarto quarto, non trovando praticamente mai il canestro dalla lunga (7/28 totale, 1/9 gli ultimi 10′), non capitalizzando un predominio importante a rimbalzo. Serata molto negativa per Dalton Pepper: dopo i fuochi d’artificio dell’andata, chiude con 7 punti e un poco invidiabile 3/14 dal campo.

Urania aggancia Cividale al secondo posto del girone Blu, ma resta dietro per la differenza canestri: prossima settimana gara chiave a Udine, c’è da tenere l’APU dietro in classifica, prima della chiusura in casa con la Fortitudo.

Quintetti iniziali

Urania Milano: Amato, Potts, Ebeling, Hill, Pullazi

Gesteco Cividale: Rota, Redivo, Pepper, Dell’Agnello, Miani

Primo quarto

Dell’Agnello a fil di sirena, Potts col piazzato trova subito la retina. L’ex Bergamo è attivissimo e firma i primi 6 punti degli ospiti, forzando anche a due precoci falli Hill. Amato e Pullazi con tre bombe a fila riportano avanti Urania, mentre Pepper fatica a mettersi in ritmo. Ci pensa Redivo con un timing svizzero ad imbeccare il compagno dall’angolo, 14-13 a metà periodo. Sono Pullazi e Dell’Agnello i fattori del match, a ribattere colpo su colpo sfruttando intelligenti mismatch. Entrano in campo Montano e Piunti da una parte, Battistini e Mouaha dall’altra. Ebeling in backdoor spicca il volo per mangiarsi il ferro, Montano si iscrive a referto e Urania tocca il +4.

Valsecchi con un pulitissimo arresto e tiro manda a bersaglio i suoi primi punti, Mouaha di forza ha la meglio su Potts in post basso. Chiude il periodo Montano: arresto, tiro, due punti. 25-22 al 10′.

Secondo quarto

Battistini prova a rimpiazzare altrettanto bene Dall’Agnello, alternando soluzioni in post a tiri in equilibrio precario. La tripla di Rota, oltre a permettere il sorpasso ospite, obbliga Villa a fermare il match. Uscendo dal timeout si prova a cavalcare l’esperienza di Hill sul giovane Furin, ma Battistini continua ad essere on fire, quasi quanto Mouaha, che brucia Pullazi e di prepotenza appoggia a tabellone: 29-34 e massimo vantaggio ospite. Potts con la magata su rimessa da fondo prova a ridare fiato all’attacco statico milanese, ma Dell’Agnello torna in campo come lo aveva lasciato: siglando il dodicesimo punto personale.

Amato ritrova la via del canestro, ancora da 3 punti, subendo anche il fallo di Rota. Poderosa stoppata di Hill, vanificata da un tocco precedente del tabellone. Pepper persiste con le polveri bagnate (1/4 dal campo), Ebeling invece è sempre nel posto al momento giusto: gioco da 3 punti e -1 Urania. Rota dalla lunga con tanto spazio, ma Ebeling conferma il suo magic moment andando già in doppia cifra. L’alto-basso Redivo to Dell’Agnello andrebbe cristallizzato negli highlights del match. Potts e Mouaha si scambiano cortesie dall’arco dei 6.75, accarezzando solo la retina. Il terzo fallo di Dell’Agnello vanifica parzialmente quanto di buono fatto nei primi 20′. 49-50 a metà partita, 10 punti a testa per Potts ed Ebeling, 14 per Dell’Agnello. Cividale non capitalizza il dominio a rimbalzo (15-7), grazie al 7/12 da 3 di Urania.

Terzo quarto

La ricerca del post basso di Hill non porta i frutti sperati, ben curato da Miani. Solo Redivo, dalla lunetta, riesce a muovere il tabellone, con difese che prevalgono nettamente sugli attacchi. Ancora Pepper, che sembra il cugino del giocatore ammirato all’andata, a scheggiare il ferro. Un rimbalzo in attacco di Potts vale l’aggancio Urania a 52, con conseguente sorpasso sull’asse Amato- Pullazi: tripla e +3. Cividale però si nutre di extrapossessi, ed al terzo a fila Redivo trova una bomba di importanza capitale. La gara diventa però una tonnara senza esclusione di colpi, Amato si prende tecnico lamentando un contatto su tiro, Redivo continua invece nel suo show personale, col nono punto a fila. Tecnico pure ad Ebeling, intensità da playoff. L’ex Casale trova splendidamente Furin sotto canestro: maxi-parziale di 2-14, 57-66 ed immediato timeout casa.

Montano a fil di sirena prova a trascinare fuori dalle secche offensive Urania. I tanti (buoni) tiri presi da Urania si infrangono sui ferri del Lido, e Rota ridà due possessi di margine ai suoi. Piunti, con un rimbalzo in attacco vitale, brucia la sirena di fine periodo: 64-68. 12 punti nel quarto per Redivo, vero e proprio mattatore dei suoi.

Quarto quarto

Dell’Agnello col floater dal tiro libero, risponde Piunti con la tripla frontale. Cassese senza timore lo imita (con metri di spazio), mandando su tutte le furie coach Villa per la (non) difesa dei suoi. Amato trova una linea di passaggio splendida, Montano ringrazia ed appoggia al vetro. Mouaha con la rubata su Potts: il fallo di Piunti in contropiede manda ai matti l’allenatore di Urania, altro tecnico, con Cividale che però non sfrutta i 3 liberi, mandandone a segno solo uno. Hill in penetrazione, Miani scherza Piunti sotto canestro, ma Potts di rabbia manda a segno, nonostante l’abbraccio di Redivo.

Bonus raggiunto in fretta da Cividale, Amato ringrazia ed aggancia a 76: si giocherà un supplementare anticipato. Sono però ancora tanti i tiri aperti sbagliati, prima da Amato (3/12 stasera finora) e poi da Montano. Resiste il pareggio grazie alla serata irriconoscibile di Pepper, 1/8 per lui. Potts col mismatch su Rota firma il sorpasso, 78-76 e timeout Pillastrini.

Immediato pareggio di Redivo, che scavalla quota 20. Montano decide però di spaccare la gara, prima bruciando la sirena dei 24”, poi con metri di spazio in contropiede: 6-0 di parziale firmato #14, altro timeout ospite.

Due liberi di Pepper tengono in vita gli ospiti, che però sbagliano qualcosa come 7 tiri aperti consecutivi. A 51” dalla fine solo un fallo ingenuo su Mouaha da speranza a Cividale, peccato che l’ex Latina sbagli i due liberi. Amato invece li realizza entrambi, ma Pepper trova dalla spazzatura due punti insperati. Nonostante l’1/2 di Hill, il canestro di Dell’Agnello arriva quando mancano solo 9 decimi e significa -2: Urania si conferma letale all’Allianz.

Tabellini

Urania Milano: Montano 18, Potts 16, Amato 13, Hill 13, Ebeling 12, Pullazi 8, Piunti 7, Valsecchi 2, Cavallero ne, Ciccarelli ne, Marra ne

Gesteco Cividale: Redivo 20, Dell’Agnello 18, Rota 10, Mouaha 8, Miani 8, Pepper 7, Battistini 7, Furin 4, Cassese 3, Micalich ne