Urania ingrana la terza di fila, mercoledì fatale per l’Assigeco Piacenza

E sono tre di fila per Urania. Se i successi (perentori) contro la Juvi ed a Trapani erano buoni indizi, la vittoria contro l’Assigeco Piacenza è una chiara prova di maturità. Sotto per tre quarti abbondanti, i milanesi sfruttano tutta la classe offensiva dei loro uomini chiave, alzando anche un muro difensivo che tiene gli uomini di Salieri a soli 11 punti nel quarto quarto. Sempre fondamentale Potts, che dopo un primo tempo in sordina chiude a 15, tutti nel secondo tempo. Brillano però, ancora, Montano e Amato: i due combinano per 29 punti con 5 bombe, bissando la prova superlativa in terra siciliana. Aggiungiamoci i 18 di un solido Hill, che tira giù pure 11 rimbalzi, e ne esce una prova ancora sontuosa per la squadra di Davide Villa.

L’Assigeco paga un quarto periodo asfittico, con un bonus sprecato troppo presto, ed una serata opaca di Sabatini: l’ex di turno chiude a 15 punti, con 5/14 dal campo e ben 5 perse. Non basta un Pascolo ottimo per tutti i 33′ in campo, il duo americano crolla alla distanza e per i ragazzi di Salieri son dolori. Urania si gode un’altra serata da sogno, volando verso posizioni importanti di classifica.

Quintetti iniziali

Urania Milano: Amato, Potts, Montano, Ebeling, Hill

UCC Assigeco Piacenza: Sabatini, McGusty, Gajic, Pascolo, Skeens

Primo quarto

Skeens subito a farsi valere in post basso, mentre Montano prova a mettere in ritmo i suoi, Hill si fa però stoppare da Pascolo. È Amato a pareggiare per Urania con un piazzato dalla media, prima di innescare Ebeling per un long two. Pascolo ed Amato in versione facilitatori per gli appoggi facili di Skeens e Hill: 8-7 al 5′. Sabatini inizia a macinare gioco, trovando sempre un compagno libero: McGusty da 3, ma per Urania Montano e Pullazi replicano, complice una difesa granitica di Hill. Una persa sanguinosa del 21 milanese manda in campo aperto McGusty a schiacciare in solitaria: 16 pari e timeout Villa. Minuti anche per Cavallero da una parte e Miaschi dall’altra. Pascolo brucia retina e sirena su un piede solo, Gajic dalla lunga distanza e Piacenza è avanti 16-21 al decimo.

Secondo quarto

Valsecchi in campo, Montano riduce ad un possesso di distanza. È il play di casa però a peccare di ingenuità, perdendo palla e commettendo antisportivo su Soviero, 18-25. Lo stesso Valsecchi si fa perdonare col primo canestro della serata, dall’altro lato però Pascolo detta legge anche contro un avversario scomodo come Pullazi. Un’altra persa del lungo ex Trapani lancia Miaschi per due punti facili. Hill vola in cielo a correggere un errore del play di casa, ma ancora Pascolo da ampia dimostrazione del suo valore, costringendo Villa al secondo timeout sul 24-31.

Rientra Potts in campo, perdendo subito una palla su lettura errata, c’è però Montano a smazzare cioccolatini per tutti, premiato prima Ebeling e poi Hill. Una magata di Sabatini manda Pascolo in doppia cifra, per Urania Pullazi non riesce a trovare le misure dall’arco.

Quando McGusty si mangia Amato in post basso, Piacenza scavalla la doppia cifra di margine, ed è ancora l’americano a segno dalla lunga distanza, col parziale che diventa di 0-9. Urania vive però di fiammate: con due transizioni rapide, prima il solito Montano da 3, poi Ebeling con la bimane, e stavolta è Salieri a frenare la gara, sul 32-40. Sabatini con 2 liberi riporta i suoi in doppia cifra di vantaggio, prima che Potts chiuda una prima metà anonima con un mattone frontale: 32-42 a metà. 10 di Hill e 0 di un irriconoscibile Potts, per Piacenza doppia cifra per McGusty (12) e Pascolo (10). Urania paga anche il pessimo 3/16 al tiro pesante.

Terzo quarto

Pullazi per Ebeling ad inizio quarto, è Amato a prendersi la scena con due bombe consecutive per il -6 Urania. Arriva anche Potts, anche lui dall’arco coi primi punti dopo 23′. Alla quarta tripla, ancora di Amato, il punteggio recita 44-46: Salieri si gioca subito il primo minuto. Al rientro in campo è Sabatini a fermare l’emorragia offensiva ospite, rimettendo due possessi di distanza. Skeens regala una palla magnifica a Pascolo, Gajic fatica però a contenere in difesa un Potts sicuramente più presente. Montano con due liberi ed Urania è ad un possesso di distanza, ma ancora Sabatini con un canestro pesantissimo riallunga sul +5. Ancora l’ex di turno a dispensare assist, con Skeens a beneficiarne grazie a tanti minuti di bonus per entrambe le squadre. Ebeling decolla sulla difesa emiliana, Amato punisce dallaa media e alla terza sirena Urania è sul -2, 56-58.

Il play milanese firma 11 punti nel quarto, Sabatini si ferma a 8, Urania aggiusta però la mira da 3 (4/10 nel quarto).

Quarto quarto

Potts in penetrazione: Urania impatta a 58. Skeens lascia al ferro due liberi importanti, Hill no ed Urania rimette la testa avanti dopo una vita. McGusty torna a segnare, dopo tanti minuti, i milanesi però sfrutteranno ben 7′ di bonus. Pascolo pesca un jolly incredibile dal cilindro, svitandosi e baciando la tabella.

L’intensità difensiva di Urania si alza a dismisura, Sabatini si innervosisce beccandosi un tecnico: sotto di 4 Salieri chiama il secondo timeout. Querci da lontanissimo trova un tiro chiave, Urania getta alle ortiche un paio di possessi consecutivi ed a 4′ dalla fine il punteggio recita 67-65. Sabatini spende il quarto personale per negare due facili ad Hill, che infatti fa 1/2 dalla lunetta. Entriamo in zona Potts, che subito scalda la mano: 5-0 tutto suo, Urania vola a +8 e chiude la contesa con 2′ di anticipo. C’è ancora tempo per la bimane in contropiede di Hill, che sancisce il finale dall’Allianz: 76-69.

Tabellini

Urania Milano: Hill 18, Amato 17, Potts 15, Montano 12, Ebeling 8, Pullazi 4, Valsecchi 2, Cavallero, Piunti ne, Chiapparini ne, Marra ne, Pezzola ne

UCC Assigeco Piacenza: Pascolo 16, Sabatini 15, McGusty 14, Skeens 10, Querci 6, Miaschi 5, Varaschin 2, Soviero 1, Gajic, Gherardini ne