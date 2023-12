Urania Milano allunga nella ripresa, altro stop per Latina

Altro successo per la Wegreenit Urania Milano che intasca la quinta vittoria, in sei uscite, passando in casa di Latina, 69-80. Dopo un primo tempo con poche luci i Wildcats scappano via nella ripresa, in una prova di squadra positiva (cinque in doppia cifra per gli uomini di coach Villa) con Amato da ispiratore (16 con 4 assist) brillano capitan Piunti (15 con un immacolato 6/6 dal campo) e Montano che giganteggia nel quarto periodo (17 alla sirena per il Principe rossoblu). Prezioso anche Severini, importanti le sue triple per dare la spinta al break milanese, da rilevare anche i primi minuti di campionato, con due punti a referto, per Beverly.

LA GARA

Partenza con le marce alte di Urania che va subito a referto dall’arco con la coppia Amato-Potts, 2-6. Latina reagisce cercando di colpire in semi transizione, efficace il contributo di Moretti che impatta a quota 6. Sbaglia un paio di comode conclusioni da fuori Lupusor, Alipiev punisce gli errori dell’ex San Severo, 11-8. Prova l’allungo la Benacquista con Viglianisi in evidenza, ancora Alipiev e Moretti per il massimo margine nerazzurro, 18-10. Affonda sino a meno 12 la Wegreenit in un primo quarto da dimenticare se si eccettua i primi due punti del debuttante Beverly, 22-10 alla prima sirena. Landi sblocca il lungo digiuno rossoblu in un quintetto con tre piccoli predisposto da coach Villa, un botto di Montano riporta Milano a meno 5, 26-21. Urania che però spara spesso a salve dal perimetro, Cicchetti punisce qualche possesso troppo lezioso dei Wildcats, 30-31. Potts ed Amato provano a scuotere gli ospiti, restano intatti i problemi difensivi con Latina che entra troppo facilmente nell’area rossoblu, Mayfield sigilla il nuovo più 8, 35-27. Capitan Piunti e Beverly cercano di sigillare il pitturato milanese, Potts e Severini riportano a meno 1 la Wegreenit a metà gara, 35-34. Dopo la pausa lunga arriva una serie infinita di errori da entrambe le parti, Urania pur senza brillare trova il sorpasso con un’incursione di Amato, 37-40. Non molla Latina che si aggrappa alle iniziative di Alipiev, Urania prova la fuga con un paio di zampate di Piunti, del capitano e del principe rossoblu i punti dell’allungo certificato dal buzzer beater di Severini che chiude il terzo periodo, 48-57. Non trova la doppia cifra di vantaggio la Wegreenit, i laziali sono ancora a contatto grazie ai colpi di Mladenov, 54-60. Il finale di quarto è principesco, Montano prende per mano i Wildcats alzando il ritmo e mettendo in difficoltà la difesa dei padroni di casa, 61-73. Viglianisi è l’ultimo ad arrendersi nella Benacquista, Amato chiude il suo match positivo con l’acuto che sigilla la vittoria rossoblu, 64-77.

Benacquista Assicurazioni Latina – Wegreenit Urania Milano 69-80 (22-10, 13-24, 13-23, 21-23)

Benacquista Assicurazioni Latina: Samuele Moretti 18 (9/14, 0/0), Demario Mayfield 11 (3/8, 1/5), Ivan Alipiev 9 (3/10, 1/4), Borislav georgiev Mladenov 9 (2/2, 1/2), Kenneth Viglianisi 8 (0/1, 2/3), Lorenzo Zangheri 6 (0/3, 2/4), Alexander Cicchetti 5 (2/3, 0/0), Felix Amo 3 (0/0, 1/1), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Salvatore Parrillo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Samuele Moretti 14) – Assist: 17 (Demario Mayfield 7)

Wegreenit Urania Milano: Matteo Montano 17 (2/2, 3/5), Andrea Amato 16 (3/8, 3/7), Giddy Potts 15 (3/3, 3/10), Giorgio Piunti 13 (5/5, 1/1), Giovanni Severini 11 (1/1, 3/5), Aristide Landi 6 (2/3, 0/6), Gerald Beverly 2 (1/4, 0/0), Ion Lupusor 0 (0/1, 0/5), Davide Bonacini 0 (0/1, 0/0), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 32 11 + 21 (Giddy Potts 8) – Assist: 11 (Andrea Amato, Ion Lupusor 4)

UFF.STAMPA URANIA MILANO