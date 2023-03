Vittoria e playoff: che serata per Urania! A Casale non basta un buon inizio

Serviva una vittoria ad Urania per blindare il posto ai playoff, e vittoria è stata. Casale prova a scappare allo sprint iniziale, cavalcando uno 0-8 che spaventa il folto pubblico accorso all’Allianz Cloud. I ragazzi di Davide Villa però riagguantano rapidamente la partita, imprimendo per tutto il match il suo ritmo ed il suo spartito. Cavalcando un grande Hill da 21 punti e 9 rimbalzi, con anche 8 falli subiti. E pazienza se il duo delle guardie combina per un pessimo 4/16 dall’arco, Amato e Potts hanno potuto prendersi una serata quieta.

Casale invece ha tentato di riagguantare una partita importante nella corsa salvezza, addirittura sorpassando ad inizio quarto periodo. Crollando però sulle percentuali basse di un Ellis sempre presente nelle altre voci statistiche. Martinoni ha provato invano a limitare i lunghi Urania, battagliando sotto i tabelloni ma non trovando soluzioni nella metà campo difensiva. Appuntamento per l’ultima di campionato: Urania va a Torino con la certezza del secondo gironcino della fase ad orologio, per Casale invece partita con Agrigento che varrà parecchio.

Quintetti iniziali

Urania Milano: Amato, Potts, Ebeling, Hill, Pullazi

Novipiù Monferrato Basket: Ellis, Justice, Sarto, Carver, Martinoni

Primo quarto

Casale approccia nel migliore dei modi la gara: 0-8 firmato Sarto – Martinoni – Justice. Urania impiega più di 3′ a sbloccarsi, ovviamente ci pensa una bomba di Amato ben imbeccato da Pullazi. Proprio il lungo suona la carica per i milanesi, che nonostante due liberi di Hill lasciati sul ferro si ricompongono rapidamente e riprendono dove avevano lasciato prima della pausa Supercoppa.

Un antisportivo fischiato a Leggio è poi l’occasione perfetta per sorpassare: 2/2 ai liberi di Piunti, successiva bomba di Potts e sorpasso sul 18-17. Justice con un canestro complicato, ma ancora Amato a rimettere in testa Urania. Al 10′ è 23-19 per i Wildcats.

Secondo quarto

Formenti ad aprire le danze dalla lunga distanza, imitato però immediatamente da Piunti. Martinoni è un fattore importante, con già 9 punti al suo attivo, ma due schiacciate, una di Hill ed una di Ebeling, piazzano un piccolo parziale a favore dei ragazzi di Villa, su cui coach Comazzi decide di parlarci sopra. Al rientro però la tripla di un positivo Sarto restituisce solo 4 punti di margine alla squadra di casa.

Nel momento di difficoltà ci pensa Rei Pullazi, con due canestri di importanza enorme, per il nuovo allungo sul 42-33. Il finale è tutto di Quinn Ellis:6 punti e 44-39 al 20′. 8 punti a testa per Hill, Pullazi e Potts. Tra gli ospiti 9 per Martinoni e 7 di Justice.

Terzo quarto

Ancora i lunghi a fare le fortune delle due squadre: Hill e Martinoni lucrano liberi importanti. Il lungo americano esplora anche mismatch vantaggiosi, prima su Justice e poi su Ellis. Martinoni invece arriva rapidamente in doppia cifra, ma spende a metà quarto il terzo fallo. Ci pensa Ellis, con un rimbalzo in attacco ed assist veloce ad armare la mano di Sarto dall’angolo: 48-46. Il ragazzo inglese è il vero termometro di Casale: rimbalzo strappato ad Hill e palla geniale per Leggio, parità e timeout Urania.

Ancora Leggio a rispedire al mittente l’appoggio di Ebeling, Potts però è lesto a prendere il rimbalzo ed a correggere a canestro. Casale fatica a costruire tiri facili, con Justice che tenta una preghiera da lontanissimo: subito cambiato per Valentini. Il gioco a due Montano-Hill è basilare e semplice, ma la pigiata dell’americano è tonante.

Una rubata di Valentini significa sorpasso ospite, Montano non ci sta e con la specialità della casa rende il favore: tripla e controsorpasso. Leggio svitandosi: Casale pareggia nuovamente, e proprio il numero 33 si prende la bomba a fil di sirena. Il doppio ferro significa 55 pari dopo 30′.

Quarto quarto

Formenti replica l’inizio del secondo quarto: tripla capitale in transizione. Si abbassano notevolmente le percentuali dall’arco di Urania, arrivate ora a 8/30, Hill sotto i tabelloni però è sempre al posto giusto, guadagnando liberi preziosi. L’americano impatta a 58 con un long-two, di certo non la specialità della casa, a certificare l’ottimo momento di forma. La tripla di Piunti poi riporta un possesso pieno pro Urania: timeout Comazzi.

Ellis torna sul parquet prendendosi 3 liberi causati dal contatto di Piunti, segnandone però solo 2. Pullazi dall’angolo è chirurgico, trovando la seconda bomba di serata. Formenti manca l’aggancio con un tiro ben costruito, Potts da lontanissimo non trova manco il ferro ed a 4′ dalla fine il punteggio è 64-62. Ellis prosegue la sua rottura prolungata al tiro, Hill accumula altri liberi che stavolta non sbaglia. Justice pennella un arcobaleno quasi allo scadere dei 24”, baciato dal tabellone. Un libero di Potts allunga il divario, dall’altra parte Sarto dai 6.75 non trova nemmeno il ferro. Sceglie di chiuderla Hill: finta di consegnato e penetrazione sul centro, un fallo e canestro che chiude i giochi. Il canestro di Ellis arriva troppo tardi, vittoria che vale i playoff per Urania.

Tabellini finali

Urania Milano: Hill 21 , Potts 13, Montano 12, Pullazi 11, Piunti 8, Amato 6, Ebeling 4, Valsecchi, Marra ne, Pezzola ne, Cavellero ne

Novipiù Monferrato Basket: Martinoni 13, Leggio 12, Justice 12, Ellis 10, Sarto 8, Formenti 6, Carver 4, Valentini 2, Mele ne, Ghirlanda ne, Poom ne