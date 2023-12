Urania Milano doma Vigevano in volata

In una gara tesa e combattuta la Wegreenit Urania Milano doma Vigevano, 86-83. Dopo un primo quarto opaco i Wildcats prendono il comando del match sospinti da Potts ed Amato, nel finale la rimonta della Elachem con Smith in evidenza, Montano sigilla dalla lunetta il successo rossoblu, 86-83.

LA GARA

Parte forte Vigevano che sfrutta l’energia di Wideman, una tripla di Peroni certifica il break gialloblu, 0-7. Tarda ad arrivare la reazione milanese, il primo acuto è un botto di Amato, Urania trae linfa da un antisportivo di Rossi, zampata di capitan Piunti per il meno 2, 7-9. Si sblocca anche Lupusor con la tripla dall’angolo, Elachem sempre al comando dopo l’incursione di Smith, 10-12. Fatica a trovare ritmo offensivo la Wegreenit che subisce la verve di Smith e Peroni nell’altra metà campo, penetrazione di Bertetti e nuovo più 7 ospite, 12-19. Milano scivola sino al meno 8 colpita anche da Amici, una fiammata di Lupusor riporta sotto i Wildcats alla prima sirena, 21-25. Un siluro di Potts non cambia però l’inerzia del match, Wideman è un rebus complesso per la difesa rossoblu, 26-30 dopo il libero di Bertetti per tecnico a Landi. Cerca di stringere le maglie difensive Urania che fatica a contenere le penetrazioni di Smith, arriva però il sorpasso sull’asse Cavallero-Potts, 38-36. Amato con pazienza salta la pressione degli esterni gialloblu, Cavallero sigilla il più 7 dall’arco prima della preghiera accolta di Wideman sulla sirena dell’intervallo, 48-43. Anche dopo la pausa lunga parte meglio Vigevano che trova subito l’ennesimo guizzo di Smith, 51-48. Meno brillante rispetto al secondo periodo la Wegreenit, qualche palla persa di troppo costa il meno 1, 53-52. La Elachem stecca il pallone del sorpasso, immediata la punizione rossoblu con la firma di Potts ed Amato, 59-52. Stavolta è Urania a sprecare il possesso per la doppia cifra con Lupusor che si divora l’appoggio del più 11, vantaggio che arriva con l’ennesimo colpo da biliardo di Potts ed Amato, 71-59 alla penultima sirena dopo una stoppata d’autore di Montano. Non molla Vigevano trascinata da Battistini e D’Alessandro, i Wildcats restano a secco per oltre 3 minuti, c’è un solo possesso dopo la penetrazione di Bertetti, 71-68. Amato dona ossigeno a Milano ma la Elachem è ampiamente in corsa anche grazie all’esperienza di Amici, 76-71. Equilibrio che continua anche nel finale, non si arrendono gli uomini di coach Pansa che sono ancora li dopo il fallo in attacco di Amato che Smith converte nella schiacciata del meno 4, 80-76. Follia rossoblu che prosegue nell’ultimo minuto, Smith segna un pazzesco canestro volante, 82-80. Non sbaglia Piunti dalla linea della carità ma Battistini appoggia il nuovo meno 2, Potts e Smith steccano due liberi, il miracolo di Bertetti tiene in corsa i gialloblu, 84-83. Gelido Montano non sbaglia per il più 3, non viene accolta la preghiera di Battistini sulla sirena, 86-83.

WEGREENIT URANIA MILANO: Potts 26, Amato 21, Lupusor 13

ELACHEM VIGEVANO: Smith 27, Wideman 21, Battistini e Bertetti 8

