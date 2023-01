Urania Milano espugna Piacenza

UCC Assigeco Piacenza – Urania Milano 73-88 (14-21; 14-21; 28-21; 17-25)

L’Assigeco Piacenza non riesce a ritrovare la via della vittoria e inciampa tra le mura del PalaBanca contro una grande Urania Milano. Nonostante la discreta prestazione i ragazzi di coach Salieri pagano le basse percentuali dal perimetro, mentre il 14/27 da tre degli ospiti contribuisce a scavare un divario incolmabile per i padroni di casa. Non è bastata nemmeno la grande prova offensiva di un McGusty da 30 punti – 22 dei quali nel secondo tempo – fondamentali per accendere i tentativi di rimonta nella seconda metà di gara. Una buona notizia di serata è sicuramente il tesseramento della guardia italo-svizzera Marco Portannese, annunciato poco prima della palla a due e nuova arma a disposizione di coach Salieri per far fronte alle assenze di questo periodo difficile. Ora l’Assigeco dovrà prepararsi alla prossima trasferta, in cui affronterà Cantù in una delle sfide più ardue di questo campionato.

PRIMO QUARTO

Skeens firma il primo punto della partita dalla lunetta e Amato apre le danze per gli ospiti da dietro l’arco. Le squadre faticano a trovare la via del canestro, finchè Piacenza si sblocca con la tripla di Querci e il jumper di McGusty (6-3). Pullazi trova un tap-in vincente, poi Ebeling punisce la difesa Assigeco con una conclusione dalla lunga distanza (6-8). McGusty firma il pareggio in contropiede, ma Potts e Montano da tre riportano in vantaggio la formazione lombarda (8-14). Il gancio di Pascolo riavvicina Piacenza, ma l’Urania continua a spingere grazie a Hill e alla seconda tripla di serata di Pottes (10-19). Skeens e Piunti scambiano canestri, poi lo stesso Skeens segna due libri poco prima della sirena (14-21).

SECONDO QUARTO

Amato inaugura con una tripla il secondo quarto, primo vantaggio in doppia cifra per Milano. L’Urania continua ad allungare con la bomba di Piunti, ma Cesana risponde con la stessa moneta e riavvicina l’Assigeco (17-27). Gli ospiti provano a scappare con Montano e Potts, Pascolo batte un colpo per Piacenza ma Pullazi pesca l’and-1 e porta i suoi sul +16 (19-35). I padroni di casa si riaffacciano con quattro punti di McGusty e la schiacciata spettacolare di Skeens, dall’altra parte Piunti appoggia altri due punti in area (25-37). Miaschi dall’arco riporta lo svantaggio in singola cifra, ma Pullazi e Hill ristabiliscono 14 punti di vantaggio prima della conclusione del primo tempo (28-42).

TERZO QUARTO

Il gioco riprende con la tripla dall’angolo di Miaschi, risponde Pullazi appoggiando al tabellone. McGusty prova a dare la scossa con due incurisioni in area, ma Ebeling ristabilisce le distanze tra le squadre (35-48). McGusty continua il su show offensivo: prima trova un altro canestro dalla media, poi firma per tre and-1 consecutivi che in un baleno riportano l’Assigeco sotto di sole tre lunghezze (47-50). Milano allunga con la tripla dall’angolo di Montano, ma Gajic risponde con un tiro quasi speculare. Altra conclusione dall’angolo per gli ospiti con Piunti, Cesana non sbaglia dalla lunetta ma ancora Piunti trova dall’angolo l’ultimo canestro del quarto (56-63).

QUARTO QUARTO

McGusty da tre riprende lo show balistico del quarto precedente, ma Montano replica a sua volta dal perimetro. La guardia americana continua a reggere l’attacco di Piacenza, trova due canestri dalla media ma Potts risponde con due triple che riportano il vantaggio degli ospiti in doppia cifra (63-74). Tripla di Cesena che riaccende Piacenza, poi Hill trova il canestro che lascia intravedere all’Urania lo striscione del traguardo (68-78). Le speranze di rimonta degli ospiti si spengono poco dopo, quando il palleggio arresto e tiro di Montano e il tap-in di Hill mettono in ghiaccio il risultato. Cesana trova cinque punti d’orgoglio, ma Milano resiste e chiude definitivamente la partita sfruttando i viaggi in lunetta sul finale (73-88).

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Kameron McGusty 30 (12/20, 1/5), Nemanjia Gajic 3 (0/2, 1/3), Brady Skeens 12 (4/6 da due), Federico Miaschi 9 (0/2, 3/8), Luca Cesana 12 (2/5, 2/7), Davide Pascolo 4 (2/3 da due), Jacopo Soviero 0 (0/1 da tre), Marco Portannese 0 (0/1, 0/1), Lorenzo Querci 3 (1/1 da tre), Milos Joksimovic NE, Lorenzo Varaschin NE, Matteo Gherardini NE

All.: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Alejandro Manzo)

Urania Milano: Giddy Potts 18 (2/6, 4/6), Giorgio Piunti 15 (3/5, 3/4), Michele Ebeling 9 (3/4, 1/2), Kyndahl Hill 11 (5/9 da due), Andrea Amato 7 (0/4, 2/6) Matteo Montano 19 (2/3, 4/8), Rei Pullazi 9 (4/5, 0/1), Matteo Cavallero 0 (0/0), Simone Valsecchi 0 (0/0), Andrea Marra NE

All.: Davide Villa (assistenti: Cesare Riva, Niccolò Locati)

DICHIARAZIONE ALLENATORE

“Abbiamo avuto un approccio sufficiente, ma abbiamo preso un break nella seconda parte del primo quarto e ce lo siamo trascinati per tutta la partita. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi, dopo i primi due quarti potevamo sfaldarci ma la squadra ha avuto la forza morale di rialzarci: nel terzo quarto ci siamo portati a tre punti di distacco con un quintetto molto piccolo, lì c’è stata molta applicazione da parte dei ragazzi ma dobbiamo essere più continui e impattare diversamente la partita. La società ha fatto uno sforzo importante tesserando Portannese, il miglior giocatore disponibile sul mercato, ora dobbiamo trovare un’identità e un equilibrio di gioco con questo assetto. Non è un processo rapido, ma dobbiamo cercare di stringere i tempi per centrare l’obiettivo playoffs.”

UFF.STAMPA ASSIGECO PIACENZA