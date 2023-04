Urania resiste e rimonta col solito Potts, Udine non passa all’Allianz Cloud

Sarebbe riduttivo soffermarsi all’ennesimo trentello di Potts per spiegare la vittoria di Urania su Udine per 92-87. Le due squadre si sono rincorse per tutti i 40′, si sono sorpassate continuamente, suonandosele sportivamente come due pugili su un ring, scambiandosi canestri sempre più difficili. Allora cosa ha fatto la differenza in questa serata pre-pasquale? Forse la scarsa precisione degli uomini di Finetti ai liberi (7/18 contro il 17/25 dei milanesi), forse quei tre o quattro rimbalzi in attacco strappati dai lunghi Urania negli ultimi minuti. Piccole cose, appunto, che però hanno prolungato l’astinenza da trasferta dei bianconeri, che dura ormai da troppo tempo (risale a gennaio l’ultima W, in quel di San Severo).

Di contro, Urania si gode la crescita di Ebeling, il killer instinct di Giddy Potts, la solidità in area di Hill e la regia di Amato, per portarsi a casa la prima vittoria del secondo gironcino, dopo lo stop di Cividale.

Ad Udine non bastano i 25 di Gentile (ma con 2/10 ai liberi, pesantissimi gli errori dell’ultimo quarto) ed i 20 a testa per un Monaldi monumentale ed un Briscoe sparito per metà gara e riemerso a metà terzo quarto.

Quintetti iniziali

Urania Milano: Amato, Potts, Ebeling, Pullazi, Hill

APU Udine: Bertetti, Briscoe, Gentile, Esposito, Cusin

Primo quarto



Gentile sente aria di casa e si accende subito, firmando i primi 4 punti della gara. Hill fa sentire da subito i muscoli dentro l’area, ma Briscoe sul ribaltamento segna la bomba del 2-7. Risponde immediatamente Potts, ma Briscoe fa vedere all’Allianz perchè è uno dei candidati a sorpresa dell’anno. Anche Amato si iscrive al match con una sgasata a centro area. Villa inizia a ruotare i suoi uomini, dentro Piunti e Cavallero. Ancora il play a firmare il primo sorpasso per i Wildcats, incrementato da un’insolita tripla di Hill.

L’assist di Gentile invita a nozze Esposito per il 15-16, ma due liberi del solito Potts proseguono l’altalena al comando della gara. Urania non scappa mai a due possessi di distanza, Palumbo e Cavallero vanno a tabellino appena entrati, ma Monaldi brucia la sirena di fine periodo per il 21-23 al 10′.

Secondo quarto



Monaldi riprende da dove aveva iniziato per il +4 ospite, tampona però Montano col suo marchio di fabbrica, un perfetto arresto e tiro dalla media. Non c’è un attimo di tregua, Antonutti si costruisce un tiro ad alta percentuale, Potts però segna la seconda bomba, che vale il 29 pari. Urania si gasa con 5 punti filati di Ebeling, poi altri 3 di un prezioso Pullazi ed è massimo vantaggio: 36-31.

I ritmi diventano altissimi: le due squadre si scambiano triple dal quoziente di difficoltà altissimo, una persa di Antonutti lancia la volata in contropiede per la bimane di Ebeling. Un Gentile incandescente però rimette avanti l’APU con l’ennesima tripla, Monaldi bissa, ma Potts prova a replicare. Due liberi di Cusin chiudono il quarto sul 45-49. Gentile a metà è a quota 16, Monaldi a 11; per i padroni di casa 13 di Potts e 10 di Amato.

Terzo quarto

Recupero di Amato e piazzato dall’angolo di Ebeling: Urania a -1. Gentile però si inventa un fade-away difficilissimo, Amato replica dall’angolo. La stoppata di Hill lancia il contropiede di Potts, i due punti significano ennesima parità. Si rivede Briscoe dopo le due triple del primo periodo, ma ancora Ebeling con la terza bomba di serata riporta avanti Milano. Udine si affida alla verve di Isaiah Briscoe, più presente ed in grado di trovare nel modo giusto Monaldi, per il +5 ospite. Il post basso vale dividendi preziosi per Udine, capace di trovare sì tiri facili, ma anche extra-possessi fondamentali in questa fase.

Il ventesimo punto di Gentile obbliga coach Villa al timeout: 58-65 e rottura prolungata per Urania. Che prosegue anche successivamente, con una banale persa di Amato, che spende anche il terzo personale. Potts risolve problemi segnando la tripla numero 4, ma Gentile domina il post basso, svitandosi e trovando sempre la retina. Sempre l’ex Olimpia a lucrare liberi, non sfruttati però, visto lo 0/4 consecutivo.

Un finale convulso riporta Urania a contatto, grazie ad un tecnico a Finetti, all’ennesimo canestro capitale di Potts ed a due liberi di Montano. Addirittura il tap-in solitario di Ebeling sulla sirena certifica il parziale di 8-0, ed al 30′ il tabellone recita parità a 69.

Quarto quarto

Gentile e l’arresto e tiro: storia di un grande amore. Nemmeno la marcatura fisica di Hill riesce a fermarlo, ma la linea della carità resta un grosso problema, sbagliando altri due liberi. Ancora il numero 5 a trovare Monaldi sugli scarichi: 0-5 ospite per iniziare il quarto decisivo. Hill buttandosi in area ferma l’emorragia milanese, Amato in fuorigioco firma 4 punti per il nuovo controsorpasso Urania. Pellegrino con un gigantesco rimbalzo in attacco permette a Briscoe di appoggiare due facili a tabellone, un’altra banale persa di Amato porta ancora l’americano di Udine a due facili: timeout inevitabile per Urania. Al rientro Piunti manca un apertissimo tiro da tre, Udine prova a rallentare i ritmi, ma deraglia sul blocco irregolare di Gentile. Anche Hill sbaglia un rigore a porta vuota, mancando un canestro in appoggio molto importante sul -3.



Nel momento del bisogno, Rei Pullazi sullo scarico di Amato: parità a 5′ dalla fine, ci vorrà un supplementare anticipato per decidere la vincente di questa sfida. Pellegrino apre un autostrada per Briscoe, che non si fa pregare per siglare il diciannovesimo punto. Hill si fa perdonare l’errore precedente schiacciando un tempestivo tap-in. Briscoe lascia un libero sul ferro, Potts sente l’odore del sangue e piazza la bomba frontale. Monaldi accetta la sfida e risponde con la stessa moneta. Pullazi giganteggia a rimbalzo, regalando a Potts una palla per l’ennesimo controsorpasso del match. Sempre lui a dare un possesso pieno di vantaggio con due liberi, Cusin dalla media riporta però Udine a -1 a meno di 2′ dalla fine. Anche Pullazi lascia due liberi al ferro, mentre l’ennesimo piazzato di Gentile beffardamente esce. Ancora un rimbalzo in attacco, stavolta di Hill, concede ad Urania grosse chances di chiudere la contesa, ma il lungo americano fa solo 1/2. 24” per le velleità di Udine, con Gentile mandato scientemente in lunetta: solo 1/2. Potts invece fa 2/2, per il 90-87, Udine spreca il possesso del pareggio commettendo fallo in attacco prima ancora di rimettere la palla in gioco: vittoria sudatissima per Urania, Udine che conferma la maledizione lontano dal Carnera.

Tabellini finali

Urania Milano: Potts 32, Amato 19, Ebeling 15, Hill 13, Pullazi 6, Montano 5, Cavallero 2, Piunti, Marra ne

APU Udine: Gentile 25, Briscoe 20, Monaldi 20, Antonutti 7, Esposito 5, Cusin 4, Pellegrino 4, Palumbo 2, Bertetti, Nobile, Fantoma ne