Urania ribalta Latina grazie ad un primo tempo stellare: vittoria e sorpasso in classifica

Basta un primo tempo a cifre stellari ad Urania per prendersi 2 punti importanti in ottica classifica ed inaugurare al meglio un filotto di partite da non sbagliare per accorciare in classifica dal quartetto di testa. 45 punti, il 65% da 3 punti e Latina tenuta a soli 26 punti, con percentuali glaciali, in linea con la stagione invernale. Basta questo, dicevamo, perchè appunto il primo tempo ai limiti della perfezione permette ai ragazzi di Villa di assorbire un secondo tempo altalenante, cominciato con la paura di subire una rimonta epica, sulle ali della regia di Yancarlos Rodriguez e dalla solidità di Moretti, stoico a sopperire all’assenza per infortunio di Fall.

La Benacquista ci prova, arrivando al massimo anche al -5 e palla in mano, con l’appoggio da zero metri sempre di Rodriguez che finisce beffardamente lungo. Non coronando una prestazione tanto brutta ed incolore nella prima metà quanto aggressiva e tenace nella seconda. Un po’ il contraltare di Urania, che all’inizio viaggia sulle ali dell’entusiasmo e del collettivo, tutti bravi a prendersi i tiri giusti, molti a segno dall’arco (ben 5 diversi). E pazienza se l’uomo copertina Potts stasera soffra problemi di falli precoci, chiudendo comunque da top scorer a quota 18. Urania inizia alla grande una sequenza di gare fondamentali per il prosieguo del campionato, tutte con squadre sulla carta inferiori. e mettendosi alle spalle Latina, ribaltando anche il -2 di ottobre.

Quintetti iniziali

Urania Milano: Amato, Potts, Ebeling, Hill, Pullazi

Benacquista Latina: Rodriguez, Lewis, Alipiev, Moretti, Viglianisi

Primo quarto



Mani ghiacciate nei primi minuti, eccezion fatta per un fallo e canestro di Hill ed un piazzato dalla media di Lewis. Alipiev da lontanissimo regala il primo vantaggio ospite sul 3-5, imitato immediatamente da Amato. Rodriguez esplora con dividendi ottimi l’area colorata, ma Ebeling bissa la seconda tripla di serata. L’alto-basso Ebeling-Hill frutta una tonante schiacciata, il circus shot di Potts poi vale il 13-7 Urania, con coach Gramenzi che sceglie di parlarci su chiamando timeout.

Gli ingressi di Parrillo e Durante non cambiano l’andazzo, anzi, la tripla di Amato allarga il parziale casalingo sino a 14-0. Ci pensa un canestro di Cacace a terminare l’asfissia offensiva nerazzurra. Potts però si cucina a fuoco lento, giusto 24”, l’aggressiva difesa di Latina, che suo malgrado si prende una tripla dal coefficiente altissimo. Primi 10′ di monologo Urania, per il 25-11 di parziale.

Secondo quarto

Potts si mette in proprio, arrivando rapidamente in doppia cifra personale, col 7-0 tutto suo. Valsecchi per due volte regala due palloni facili da appoggiare a Piunti, ed Urania scavalla il +20. Sull’ennesima tripla (la sesta in 15′) con metri di spazio, Gramenzi sceglie di chiamare la seconda sospensione, provando a scuotere una Latina sin troppo arrendevole fin lì.

Montano però continua a martellare dai 6.75, e persino Valsecchi, nonostante una persa ingenua, si prende gli applausi dei presenti all’Allianz. C’è gloria per tutti, anche Piunti va a referto dalla lunga distanza grazie ad un’invenzione di Montano, infierendo su una Latina irriconoscibile. Spazio anche per Cavallero, gli ospiti provano quantomeno ad attaccare il canestro con convinzione, chiudendo il quarto sul 45-26. 8/13 dai 3 punti è simile ad una sentenza, quasi quanto il 10/30 dal campo di Latina. Troppo poco per restare in partita.

Terzo quarto

Rodriguez si presenta con un’altra faccia in campo: prima assiste Moretti in transizione, poi infila la sua prima tripla di serata. Sulla seconda persa a fila in attacco, in un minuto e mezzo, Villa si gioca la prima sospensione. Alipiev, trovato splendidamente da Moretti in angolo, ed il parziale ospite si allunga a 0-10. Ancora Moretti, con l’highlight della gara: finta di consegnato, partenza in palleggio e pigiata in un area Urania totalmente deserta: 45-38 ed al 3′ Villa spende il secondo timeout. Piove sul bagnato, perchè su un rimbalzo offensivo strappato da Moretti, Potts commette il 4 fallo. Latina aumenta esponenzialmente l’aggressività nella sua metà campo, concedendo solo soluzioni complicate all’attacco Urania, che infatti si sblocca solo dopo 5′ grazie al pick’n’roll Montano-Hill. Una recuperata di pura rabbia di Montano lancia il contropiede solitario di Hill, la bimane ridà ossigeno ai milanesi, con Latina che spende il primo minuto di sospensione.

Al rientro si esalta Ebeling, stampando a tabellone il tentativo di Alipiev, e sul ribaltamento Pullazi di pura grinta sigla un gioco da tre punti. 8-0 di controparziale Urania chiuso dall’1/2 ai liberi di Viglianisi. Ultimi minuti con entrambe le squadre in bonus, partita tanto spezzettata, col distacco cristallizzato sui 10 punti: 59-49 al 30′. Percentuali ovviamente abbassate per Urania, che però sfrutta un dominio netto a rimbalzo (34-16). Dall’altra parte c’è partita anche grazie alle sole 8 perse, contro le 16 di Urania.



Quarto quarto

Latina con tanta fiducia in attacco ora, mentre Urania si appoggia tanto a Pullazi, che calamita palloni ed attenzioni difensive. Nonostante i suoi minuti di riposo Urania riesce a reggere, anzi grazie ad una rubata di Amato incrementa fino al +12. Una confusissima azione di Latina frutta fin troppo generosamente due punti di Rodriguez in uscita dal timeout. Un 5-0 tutto a firma Lewis riporta Latina sotto i 10 punti di distacco, con l’attacco Urania forse troppo statico, visti i 4′ ancora restanti. Lewis è nella zona, arrivando ad 11 punti consecutivi, e portando Latina sul -5, 71-66. Rodriguez manca l’appoggio più facile della serata, Potts invece sembra rimasto fermo al brutto momento del quarto precedente e si incarta da solo, non sfruttando il mismatch con Moretti. Lewis esagera da lontanissimo, Montano dall’altra parte punisce con una bomba di capitale importanza per il +8 ad 1’11” dalla fine. Moretti trovato solo sotto canestro, ma il -6 è ancora un divario enorme, soprattutto quando Potts strappa un rimbalzo a 30” dalla fine. 78-70 il finale dall’Allianz, Urania vince e ribalta anche la differenza canestri dell’andata.

Tabellini

Urania Milano: Potts 18, Hill 15, Montano 14, Amato 11, Pullazi 8, Piunti 7, Ebeling 5, Cavallero, Valsecchi, Marra ne, Pezzola ne, Ciccarelli ne

Benacquista Latina: Lewis II 20, Alipiev 12, Cacace 10, Rodriguez 10, Moretti 8, Viglianisi 6, Durante 2, Parrillo, Collazo ne, Cicchetti ne