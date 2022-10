Urania si sblocca con un super Potts, per la Juvi rimonta a metà

Urania conquista i primi punti della stagione. Lo fa in modo perentorio, dominando una Juvi Cremona che va sotto troppo rapidamente e, come settimana scorsa con Torino, si ritrova a dover sempre rincorrere per tutti i 40′. Un maxi parziale di 13-0 nel primo periodo, unito ad una sfuriata delle sue di Giddy Potts ad inizio secondo quarto (11-0 tutto suo) mandano Cremona al tappeto. Diventa troppo alta la montagna da scalare, e non basta una super prestazione di Allen. I due americani portano in scena un duello da palcoscenici prezzolati, con canestri di gran fattura e letture da categorie superiori. Entrambi chiudono a quota 27, con cifre simili al tiro. Ma mentre Urania riesce a dare un supporto concreto al numero 1, con Hill in crescita rispetto alle prime uscite, e Pullazi ed Ebeling a battagliare sotto i tabelloni, la Juvi ha poco e niente dagli altri. Bene Boglio, che chiude a 9, troppo impreciso Blake, 11 punti ma un disastroso 5/17 al tiro.

La rimonta si ferma al massimo sul -10, Urania è sempre in controllo e mai in affanno. Unica nota stonata per coach Villa (che festeggia il compleanno nel migliore dei modi) è l’infortunio ad Amato nel corso del terzo periodo, che sarà da valutare in vista della difficile trasferta a Trapani del prossimo turno.

Quintetti iniziali

Urania Milano: Amato, Potts, Ebeling, Hill, Pullazi

Juvi Cremona: Allen, Nasello, Reati, Spizzichini, Blake

Primo quarto

Partenza sulla linea di fondo e bimane al ferro: Ebeling subito in partita. Risponde Allen con una tripla ben difesa da Urania, i milanesi però sanno di avere un’occasione troppo ghiotta per cogliere la prima W. Pullazi guadagna liberi sotto i tabelloni, Hill sembra essere pure lui in serata, e la solita bomba di Potts da subito un break agli uomini di Villa sul 10-3. Cremona si affida all’esperienza di Reati, che con 6 punti in un amen riporta al minimo svantaggio la Juvi. Il piazzato di Amato registra già tutto il quintetto a segno dopo soli 6′, e da il là ad un maxi parziale di 13-0 in cui tutti mettono il proprio mattoncino alla causa: i liberi dell’ex Udine, un solido Hill e la tripla di Montano. Un 1/2 ai liberi di Boglio chiude il parziale, nemmeno l’ingresso delle seconde linee orogranata da ossigeno a coach Crotti.

Secondo quarto

Un minuto basta a Potts per mandare KO gli ospiti: 11-0 tutto suo, timeout Cremona. Sempre Boglio prova a risvegliare i suoi, con responsabilità inaspettate per un giovane come lui. Amato commette una sciocchezza fermando con un antisportivo un sempre più positivo Boglio, che però spreca i due liberi. Tenta di farsi perdonare con la seconda tripla di serata, ma Potts gli restituisce subito la pariglia, col tabellino che segna già 14 punti. In area invece è Pullazi a dimostrarsi solidissimo, una Juvi troppo nervosa si prende pure un tecnico alla panchina, ed a 2′ da metà partita il tabellone recita un eloquente 40-20. Minuti anche per Valsecchi, che però regala subito due liberi ad Allen. Sempre il nativo americano con un preziosissimo tap-in su errore di Blake, ma sul ribaltamento Potts lo svernicia per appoggiare due facili al ferro. L’ultimo tiro viene respinto con perdite da Ebeling, al 20′ siamo 42-27.

Terzo quarto

Blake si autocorregge su errore in penetrazione, Pullazi è però un fattore dominante a rimbalzo, bravo anche ad innescare Hill sul fronte offensivo. Di nuovo in campo Valsecchi, causa problema al ginocchio di Amato, e subito a segno da 3 punti. Ma Allen non ci sta, se Cremona vuole restare agganciata non può prescindere dal suo americano. Potts però anche in veste di facilitatore è spaziale, armando la mano di Ebeling dall’angolo: 50-34. Sono i 4 americani a fare pentole e coperchi: Potts per Hill, Allen e Blake dall’altro lato, e Cremona si avvicina sul 52-40, con Villa a giocarsi il timeout. In uscita Hill però sbaglia la cosa più semplice del match, errore compensato da un fallo in attacco di Blake. Lo stesso numero 4 Juvi si fa soffiare palla in post basso, contropiede rapido ed Ebeling vola dove osano le aquile: Crotti corre a fermare il gioco sul nuovo -14. Nasello si mangia Piunti sulla linea di fondo, Allen segna un piazzato complicatissimo dal centro dell’area e la Juvi è di nuovo lì. Potts però non ci sta, scippa la palla e si invola per due punti apparentemente facili che chiudono il terzo quarto. 56-44, 19 di Potts e 21 di Allen.

Quarto quarto

Potts in fade away inaugura gli ultimi 10′, Nasello mostra invece sprazzi di classe dentro il pitturato. Ebeling cancella il tentativo di entrata di Boglio, Pullazi e Blake si scambiano canestri pesanti, ma Allen riprende a martellare dalla punta e Juvi torna sotto di 10, costringendo pure al quarto personale Montano. Potts replica il primo canestro del quarto, marcato dal pari ruolo Allen, spostando l’inerzia di nuovo verso Urania. Pullazi lascia però due liberi importanti sul ferro, ribaltamento di fronte ed il solito Allen a prendersi i tiri chiave. Cremona però non riesce a trovare una soluzione al rebus Potts: persino quando sbaglia, il numero 1 si butta a rimbalzo e corregge il suo stesso errore, lasciando Milano sul +12.

Il rientro di Valsecchi in cabina di regia, a dare finalmente fiato a Potts, sembra sancire la fine della contesa. C’è ancora tempo per un tiro dell’ex Giulietti rispedito al mittente da Hill, prima che lo stesso numero 15 segni una tripla. Ma l’ultima parola è sempre sua: Potts torna in campo e la chiude con una bomba. Da segnalare l’esordio di Marra coi colori Urania. Milano si prende la prima W del campionato, conducendo dal primo secondo: 74-58 il finale.

Tabellini

Urania Milano: Potts 27, Hill 14, Pullazi 10, Montano 7, Ebeling 7, Amato 4, Valsecchi 3, Marra 2, Piunti, Pezzola ne, Cavallero ne, Chiapparini ne

Juvi Cremona: Allen 27, Blake 11, Boglio 9, Reati 4, Nasello 4, Giulietti 3, Vincini, Spizzichini, Milovanovikj, Boni ne, Iannuzzi ne