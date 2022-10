Vanoli Cremona formato diesel, colpo ad Agrigento

Moncada Energy Agrigento – Vanoli Basket Cremona 66-73 (21-14, 14-18, 15-23, 16-18)

Moncada Energy Agrigento: Kevin Marfo 16 (6/11, 0/0), Alessandro Grande 13 (2/3, 2/7), Lorenzo Ambrosin 12 (1/4, 3/3), Albano Chiarastella 9 (3/4, 0/1), Daeshon Francis 8 (1/2, 2/4), Cosimo Costi 6 (1/2, 1/3), Thomas Fernandez 2 (1/2, 0/0), Mait Peterson 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Thomas Fernandez 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 25 2 + 23 (Albano Chiarastella 10) – Assist: 14 (Daeshon Francis 7)

Vanoli Basket Cremona: Jalen Cannon 21 (9/13, 0/1), Davide Denegri 17 (2/3, 4/8), Lorenzo Caroti 15 (1/2, 4/12), Matteo Piccoli 9 (0/0, 3/3), Joseph yantchoue Mobio 6 (0/1, 2/2), Paul Eboua 3 (0/3, 1/1), Mirza Alibegovic 2 (1/3, 0/3), Trevor Lacey 0 (0/2, 0/0), Filippo Gallo 0 (0/0, 0/1), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 5 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Davide Denegri 9) – Assist: 5 (Mirza Alibegovic, Trevor Lacey 2)

La prima trasferta della Vanoli Cremona, sul difficile e caldissimo campo di Agrigento, termina con una vittoria dei biancoblù che si impongono 66-73 al termine di una partita tiratissima decisa solo nel finale dai canestri di Jalen Cannon. I ragazzi di coach Cavina faticano nel primo tempo a contrastare l’intensità dei padroni di casa ma, nella seconda frazione di gioco, ritrovano ritmo offensivo e alta concentrazione difensiva così da portare a casa la vittoria.

LA CRONACA – Nel primo quarto è soprattutto Agrigento a fare la partita. La maggior precisione da oltre l’arco (4/5) dei padroni di casa scava un primo minibreak a loro favore al 10’ (21-14). La Vanoli in questi primi minuti fatica in attacco (6/14 dal campo) e produce anche quattro palle perse. Un parziale di 9-2 di Cremona nei primi tre minuti del secondo quarto, grazie alle triple di Piccoli e Denegri e al gioco da tre punti di Caroti (23-25), costringe coach Cagnardi al time out. La partita procede poi in equilibrio sino all’intervallo lungo con la Vanoli che cerca e trova i canestri di Cannon sotto canestro e Agrigento che, con Marfo, mette i quattro punti con cui si chiude la prima frazione di gioco (35-32). Alla ripresa del gioco l’attacco di Cremona comincia a funzionare anche da oltre l’arco. La Vanoli si riporta così, a più riprese, in vantaggio ma Agrigento è sempre brava a rientrare. Al 30’ è 50-55 grazie all’ultimo canestro di Denegri. Nel quarto periodo Cremona prende un primo vantaggio sul 55-61 ma Agrigento rientra con due canestri immediati. Sono ancora i biancoblù a staccarsi sul 59-66 con Cagnardi che chiama time out. Agrigento non molla fino al termine ma la Vanoli si affida ancora una volta a Jalen Cannon che chiude l’incontro con 7 punti filati che fissano il punteggio finale sul 66-73.

I PROTAGONISTI – La Vanoli trova una grande partita da Cannon, ben supportato da Denegri, Caroti, Piccoli e Mobio. Agrigento ha come protagonisti Marfo, Grande, Ambrosin e Chiarastella.

IL DATO – Cremona tira 14 su 31 da oltre l’arco e 13 su 27 da due, ben bilanciando il proprio attacco, oltre a capitalizzare tutti i 5 liberi tirati. La battaglia a rimbalzo finisce pari (28) con la Vanoli che ha nelle sue due guardie i migliori rimbalzisti, segno di una squadra che in difesa lavora bene sul tagliafuori concedendo solo 2 rimbalzi offensivi ad Agrigento. Cremona perde 11 palloni ma la sua difesa ne forza 17 ai padroni di casa.

IL MOMENTO CHIAVE – Nel quarto periodo la Vanoli stringe ancor di più la sua difesa e dopo aver aperto il campo con le conclusioni di Caroti e Mobio torna al gioco interno sfruttando la presenza nel pitturato di Cannon che risulta decisiva per chiudere l’incontro.

IL COMMENTO – Coach Cavina al termine della partita: “E’ stata una partita di carattere dove abbiamo disputato un primo tempo con tanti errori, pur avendoci messo grande intensità. Abbiamo invece giocato un secondo tempo diverso dove abbiamo segnato i tiri con i piedi per terra che dovevamo mettere e che avevamo sbagliato nel primo tempo ma dove, soprattutto, abbiamo capito che livello di energia serviva per vincere qui ad Agrigento. Faccio i complimenti a loro per la partita che hanno giocato e per la grande energia che abbiamo trovato al Palazzetto. Sono molto contento perché è una vittoria che vale tanto”.

