Vencato regala il pass per la Coppa a Torino, ad Urania solo l’amaro in bocca

Quando a Luca Vencato arriva la palla in ala, su scarico di Jackson, quasi non gli sembra vero di poter prendere la mira con metri di spazio. Urania si dimentica del numero 3 preferendo coprire la palla, scelta che si rivela però micidiale: bomba e sorpasso per la Reale Mutua Torino a 7 decimi dalla fine. Così si chiude una gara pazza, frenetica, con tanti cambi di leadership e che Milano aveva condotto con sicurezza fino a pochi minuti dalla fine. Sfruttando nel primo tempo una grande energia a rimbalzo (soprattutto offensivo) e la vena di un Pullazi in forma extralusso. Di contro la squadra di coach Ciani, dopo una partenza sprint, si incartava in scelte offensive cervellotiche e senza sbocchi, col capitano De Vico fuori rapidamente con due falli commessi, ed il reparto esterni surclassato dai pari ruolo milanesi.

Al rientro però è tutt’altra musica: Mayfield e Jackson Jr. si caricano sulle spalle Torino, trovando quel tiro da fuori che è mancato tanto nel corso del primo tempo. Restava solo una fiammata però: la squadra di coach Villa si ricompattava, dando continuità in difesa sino a pochi minuti dalla fine, arrivando addirittura sul +10 (71-61). Lì un micidiale parziale di 2-13, con tanti viaggi in lunetta di Torino ma anche poca precisione negli uomini chiave, leggasi Potts, che chiude sì a 17 ma sbaglia le ultime 4 pesantissime conclusioni. Sino al (quasi) buzzer di Vencato, che priva Urania di un risultato storico, mandando invece Torino alla Final Four di Coppa Italia.

Quintetti iniziali

Urania Milano: Amato, Potts, Ebeling, Hill, Pullazi

Reale Mutua Torino: Vencato, Jackson, Mayfield, De Vico, Guariglia

Primo quarto

Guariglia subito due volte al ferro sblocca la partita, con i due liberi di Jackson il parziale in 2′ è 0-6. Ancora Jackson troppo facilmente ad inchiodare con l’area sguarnita: Urania ancora non pervenuta e timeout Villa. La marcatura aggressiva di De Vico su Potts toglie tanto ritmo all’attacco Urania, con Torino pronta a cambiare su tutto. Ci pensa Pullazi a schiodare Urania dallo zero dopo 3′.

Potts firma il suo primo canestro, ma Jackson è un fattore e si prende il ferro per la terza volta in pochi minuti. Bravo Pullazi a proseguire nel suo magic moment dai 6.75, replicato immediatamente da Mayfield.

Potts e De Vico, grazie ad un doppio tecnico, arrivano presto a due falli personali. Grande reattività di Hill a rimbalzo offensivo, ed Urania è a -4. La tripla di Vencato allunga per gli ospiti, che però pagano qualche disattenzione di troppo a rimbalzo: ne subisce le conseguenze Guariglia, anch’esso con due falli. Entrano in campo Valsecchi da una parte e Poser dall’altra, intanto due liberi di Piunti portano Urania ad un possesso di distanza. Hill chirurgico in transizione, e col fallo di Mayfield è 18 pari. Piunti e Taflaj si scambiano stoppate decisive, ed il punteggio non cambia alla sirena.

Secondo quarto

Ritmi molto più alti, tante le opportunità in transizione, ne approfittano Pullazi e Valsecchi, Amato in fade away da il primo vantaggio ad Urania. Poser a rimorchio è prezioso, portando punti rapidi a Torino, ma non riuscendo a chiudere la linea di fondo ad un Pullazi già a quota 9. Il secondo timeout di Villa arriva in un momento più che positivo per Urania, che riesce a non fare entrare in ritmo i tiratori di Torino. Schina si prende i primi punti del match solo forzando una penetrazione e, nonostante Montano sia a secco, Urania tiene la testa grazie ai tanti rimbalzi offensivi.

Amato da 3, Ebeling sfrutta una amnesia elementare dei gialloblu e coach Ciani sul 33-27 si gioca la seconda sospensione. Ma Torino ne esce malissimo: Ebeling strappa rabbiosamente un rimbalzo a Poser e lancia il contropiede di Potts. Ancora Schina a togliere le castagne dal fuoco, ed ancora Poser segnando un canestro di vitale importanza. Sull’ultima azione è ancora l’ex Capo d’Orlando a rispedire al mittente il tentativo di Amato. 35-31 a metà, con le due squadre che tirano malissimo da 3 (4/24 totale) ed Urania sfrutta un predominio netto a rimbalzo (24-18, con ben 11 offensivi). 11 per Pullazi, 7 per Poser.

Terzo quarto

Mayfield di forza: -2 Torino, ma per Jackson arriva subito il terzo fallo. Lo stesso Jackson trova il pareggio con due bombe, intervallate dalla controreplica del solito Pullazi. Nel secondo tempo è Vencato ad occuparsi di Potts, con De Vico su Amato. Hill però è un rebus irrisolvibile, trovando sempre spazi utili nell’area ospite ed anche la doppia cifra personale. Ancora Jackson però, con la terza tripla in pochi minuti, e pari sul 42. Mayfield spacca la difesa milanese e riporta Torino in vantaggio dopo parecchio, Urania però si affida sempre a Pullazi, e sono mani sicure. Vencato sempre più attivo a rimbalzo, da uno di questi lo scarico è semplice per un’altra tripla di Mayfield, vero e proprio fattore adesso. Piunti e Montano danno qualche attimo di stop ad Amato e Pullazi, idem Poser e Schina per Vencato e Jackson.

Il bonus speso da entrambe da tanti minuti di liberi, ma l’inerzia sotto i tabelloni adesso è nettamente cambiata, pendendo dalla parte gialloblu. Potts con 5 punti filati, e Milano è ancora attaccata al match, anzi sorpassa con una scorribanda di Ebeling ed un tap-in di Piunti. De Vico sigla i primi punti del match con la mano in faccia di Piunti, ma Poser si schianta sulla granitica difesa biancoblu: ancora parità al 30′.

Quarto quarto

Potts con una delle sue solite bombe da distanza galattica, col possesso successivo però vanificato da uno sfondamento. Schina non ne approfitta e gli rende la pariglia sull’azione successiva. Hill e Poser fanno a sportellate sotto i rispettivi tabelloni, in un duello fisico ma molto pulito e sportivo. Ancora Potts però. salito a quota 17: De Vico tiene come meglio non potrebbe, ma il numero 1 è nella sua zona e da il +8 ad Urania. Amato con la tripla frontale fa volare Urania sul +10, Ciani deve porre rimedio e si gioca il secondo timeout. Al rientro Guariglia lucra un canestro facile da rimessa dal fondo ma De Vico arriva a quota 4 falli. L’asfissia offensiva di Torino è prolungata, e non bastano alcune buone difese per rientrare a distanza, avendo solo 5 punti all’attivo in più di 7′. Ancora Guariglia però a sfruttare il mismatch con Potts: 71-65 a 2′ dalla fine. Ancora lui con 2 punti facili in contropiede, e Torino è lì a contatto. Potts prova ad inventarsi due conclusioni delle sue, che però finiscono sul ferro, Mayfield in lunetta fa 2/2 ed il punteggio recita 71-69. De Vico out per falli, nel pitturato ci sono autentiche tonnare e si segna solo ai liberi. Hill col piazzato da centro area manca una grossa opportunità, Mayfield ricambia il favore con uno 0/2 pesantissimo ai liberi. Montano sullo scarico di Potts va lungo, sul ribaltamento un liberissimo Vencato ha tutto il tempo di prendere la mira e mandare a segno la bomba del sorpasso a 0.7 decimi dalla fine. La preghiera di Potts stavolta non va a segno, Torino si prende il pass per la Coppa.

Tabellini

Urania Milano: Potts 17, Pullazi 17, Hill 12, Amato 11, Montano 6, Piunti 4, Ebeling 4, Valsecchi 2, Ciccarelli ne, Marra ne, Pezzola ne, Cavallero ne

Reale Mutua Torino: Mayfield 18, Guariglia 15, Jackson Jr. 15, Poser 11, Vencato 8, Schina 4, De Vico 3, Taflaj, Pepe, Fea ne, Dalle Ave ne