Vigevano ha la meglio sulla Moncada Agrigento

Vigevano infila la seconda vittoria di fila in campionato e batte Agrigento in una delicata sfida in chiave salvezza fìgrazie ad un secondo tempo in cui la squadra di coach Lorenzo Pansa recupera gli otto punti di svantaggio accusati nella prima metà del match e chiude con 14 punti di vantaggio (85-71) che anche in ottica scontri diretti a fine campionato potrebbe fare la differenza. Davanti ai 2000 spettatori del PalaELAchem la squadra lomellina trova il miglior Smith di questa prima parte di stagione (28 punti e 9 rimbalzi) a trascinare una squadra capace di mostrare un Bertetti ficcante e un Rossi a sporcare ogni pallone che transitava dalle sue parti, assistiti da Wideman sotto le plance. Vigevano ha provato a strappare già nel primo tempo, accumulando in due occasioni prima sei e poi sette punti, ma un blackout sul finire del secondo parziale ha permesso ad Agrigento di scappare all’intervallo. Al rientro la musica cambia e punto dopo punto i padroni di casa diventano imprendibili, per la gioia dei tifosi di casa. I ducali raggiungono così gli stessi siciliani a quota 6 punti e domenica 19 novembre viaggiano verso la difficile trasferta di Rieti con un grande carico di fiducia.

ELAchem Vigevano-Moncada Energy Agrigento 85-71 (18-18, 38-46, 60-56)

Vigevano: Rossi 13, Bertetti 12, Peroni 3, Leardini 9, Wideman 13, Amici 2, Smith 28, Battistini 3, Strautmanis 2, Bettanti NE, Bertoni NE, Pisati NE. All: Pansa. Tiri da due: 23/42, tiri da tre 8/25, tiri liberi 15/23. Rimbalzi 38 (9+29), palle perse 10.

Agrigento: Chiarastella 9, Cohill 5, Sperduto 9, Traore NE, Polakovich 8, Meluzzi 5, Morici 12, Ambrosin 21, Peterson, Ronca NE, Caiazza 2. All: Pilot. Tiri da due: 17/33, tiri da tre 5/23, tiri liberi 22/28. Rimbalzi 36 (6+30), palle perse 18.

Arbitri: Nuara, Ugolini, Giovannetti

Rossi: “Abbiamo fatto gruppo in spogliatoio, adesso non sentiamoci appagati”

Filippo Rossi è stato fra gli artefici del successo contro Agrigento: “E’ stata la vittoria della squadra – ha dichiarato -. Abbiamo passato dieci giorni non bellissimi, ma abbiamo fatto gruppo in spogliatioio, sapevamo di non avere fatto delle belle prestazioni, ma non esistono segreti. Duro lavoro in palestra, abbiamo proseguito per la nostra strada. Non siamo appagati, continuiamo a lavorare e i risultati arriveranno. Io cerco di lavorare sempre sulle cose che non mi vengono bene come ad esempio i tiri liberi. nel primo tempo ho perso fiducia, nel secondo tempo siamo partiti forte. Smith ha fatto una partita strepitosa, il nostro gruppo è senza stelle, speriamo di avere preso la strada giusta. Vincere qui davanti ai tifosi è bellissimo, l’ambiente e i tifosi ci hanno dato energia positiva”.

Pansa: “Facciamo passi in avanti, i ragazzi meritavano una serata di festa”

Le parole di Lorenzo Pansa dopo il match. “Non ci aspettavamo una partita facile, affrontavamo un avversario capace di battere Cantù sette giorni fa. Abbiamo avuto una buonissima partenza sia offensiva che difensiva, poi un momento di appannamento nel secondo tempo poteva costare caro, ci siamo esposti a diversi contropiedi per cattive esecuzioni che hanno permesso a loro di prenderci e passare davanti perchè noi non eravamo in equilibrio in difesa a causa delle nostre esecuzioni. Molto bravi invece all’inizio del secondo tempo, dove abbiamo recuperato la solidità difensiva e migliorato le percentuali in area in attacco, passando dal 30% al 60%. E’ evidente che è stato fatto un passo in avanti, sono molto contento perchè i ragazzi meritavano una serata di festa davanti al loro pubblico, stasera ci siamo trasferiti a vicenda energia. Sono contento perchè tutti i giocatori hanno portato un mattoncino importante alla causa. Spero che ogni sera ci sia un protagonista diverso, questa deve essere la cosa che ci porteremo dietro. Ci sono ancora margini di miglioramento importanti, il calendario non ci aiuta nelle prossime giornate, il nostro compito deve essere comunque un miglioramento, soprattutto da parte dei giocatori che arrivano dalla serie B”.

Perini: “Squadra e tifosi remino sempre dalla stessa parte, solo così ci salveremo”

Il commento del Presidente Sebastian Perini nel dopopartita di Vigevano-Agrigento. “Le due settimane passate dopo la partita contro Treviglio sono state piene di amarezza – spiega -. Quando siamo partiti la scorsa estate, avevamo una sola chance di salvarci che era restare uniti, cosa che recentemente non siamo stati. Oggi respiriamo un pochino, due settimane fa eravamo completamente in apnea, ma siamo sempre gli stessi. Faremo una bella stagione quando, perdendo di 30 punti e mi auguro non accada mai, remeremo ugualmente nella stessa direzione, rimanendo uno a fianco all’altro. Ogni ragazzo ha dato il massimo, sono orgoglioso di quanto ognuno porta in allenamento, poi si può vincere o perdere. Questa città ha un cuore grande, se rimarremo uniti quando le acque saranno mosse in futuro, ce la faremo. Aggiungo che questa società non tollera nessun tipo di violenza fisica o verbale, ciò che abbiamo letto ultimamente non è accettabile, quando si eccede nella violenza verbale, questa non è la casa per quel genere di atteggiamenti”.

