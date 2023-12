Vince Torino, per Treviglio quarta sconfitta consecutiva

Quarta sconfitta consecutiva per la Gruppo Mascio Treviglio che cade nuovamente sul parquet amico, questa volta per mano della Reale Mutua Torino con il punteggio finale di 72-74. Una partita bruttina dal punto di vista del gioco tra due formazioni entrambe con diversi acciacchi fisici, rimasta in sostanziale equilibrio per quasi tutti i 40’ e caratterizzata anche da percentuali povere al tiro. Decisivo è stato l’ultimo quarto dove decisivo è stato lo strappo portato da Kennedy (fin lì abbastanza sornione) con 5 punti che hanno creato il divario decisivo che i trevigliesi hanno tentato di ricucire ma senza dare l’impressione di averne veramente la possibilità. Un successo importante per Torino che sconfigge una formazione che era pari punti con lei in classifica, una sconfitta che fa male per Treviglio che dopo aver chiuso bene il girone di andata fatica da qualche tempo a costruire una prestazione convincente sui 40’ e continua a litigare in quel tiro dalla lunga distanza che tante volte le ha permesso di togliere le castagne dal fuoco (stasera 7/35).

I quintetti in campo

Coach Finelli (privo dell’infortunato Vitali) schiera il quintetto formato da Giuri in regia, Harris e Miaschi sugli esterni, Guariglia e Pacher sotto canestro; dall’altra parte coach Ciani (colpito dalle assenze di Cusin e Vencato) risponde con Schina in regia, Kennedy e De Vico sugli esterni, Thomas e Poser sotto canestro.

Primo quarto

Dopo più di 2’ di mani freddissime da entrambe le parti rompe il ghiaccio Torino con il gioco da 3 punti di Kennedy e l’appoggio al tabellone di Thomas, la risposta di Treviglio invece è tutta nelle mani di Miaschi che con 4 punti mantiene i suoi a stretta distanza. Poser approfitta del cambio favorevole in difesa per inchiodare la bimane, buona reazione dei padroni di casa che con la tripla di Giuri e il gancio di Guariglia conquistano il primo vantaggio del match e allungano con la penetrazione vincente di Harris. Contro-parziale di 5-0 per i piemontesi che rimettono la testa avanti con la tripla di Thomas e il 2/3 ai liberi di De Vico, risponde Miaschi in penetrazione in una fase di quarto equilibrata dove le due formazioni si rimpallano il comando nel punteggio. 2/2 ai liberi per Schina da una parte e Pacher dall’altra, nel finale sale in cattedra Pepe con 5 punti mentre Treviglio trova la sola schiacciata di Pacher e chiude il primo periodo sotto 17-19.

Secondo quarto

Dopo l’1/2 dalla lunetta di Guariglia in apertura di quarto, arriva lo strappo dei piemontesi con un 6-0 impreziosito dalle triple di De Vico e Pepe che portano gli ospiti sul +7 e spingono coach Finelli a chiamare time out. La Gruppo Mascio prova a reagire con i canestri da sotto di Harris e Pacher, davanti però ha una Torino molto solida che mantiene il divario con il 2/3 ai liberi di Kennedy e il tap in vincente di Thomas. 4-0 Treviglio con l’appoggio di Guariglia e il contropiede finalizzato da Harris che la riporta a -3, coach Ciani chiama il minuto di sospensione ma è ancora la guardia statunitense dei padroni di casa ad andare a segno in penetrazione per il -1. Reazione dei giallo blu con 5 punti di Poser, buona risposta di Treviglio con il solito Harris e la tripla frontale di Pacher prima del nuovo allungo torinese con l’1/2 dalla lunetta di De Vico e il canestro da sotto di Thomas che spingono coach Finelli a chiamare un nuovo time out. Nel finale la Blu Basket va a segno con Barbante e Harris, la Reale Mutua risponde con Thomas e la tripla sulla sirena di De Vico che mandano le due formazioni negli spogliatoi sul 37-42 a favore degli ospiti.

Terzo quarto

Si riparte con la tripla di Schina ma risponde bene Treviglio con un 6-0 costruito dall canestro da sotto di Guariglia, la penetrazione vincente di Miaschi e quella di Harris che riportano i padroni di casa a -2. Torino soffre il giro palla e la difesa aggressiva dei trevigliesi che sembrano essere tornati sul parquet con il piglio giusto e allungano il parziale a quota 9 con la tripla di Miaschi che li riporta avanti nel punteggio. Gli ospiti provano a scuotersi con il 2/2 ai liberi di Schina la Blu Basket però insiste e va a segno dalla lunga distanza con Guariglia, costringendo coach Ciani a chiamare time out. Parziale di 5-0 per i piemontesi con la tripla di Pepe e la penetrazione vincente di Thomas, la partita si fa più nervosa ma con pazienza Treviglio riesce a riportarsi avanti con 4 punti di Pacher e allunga con il taglio a canestro di Miaschi. Nel finale Schina fa 2/2 dalla lunetta, la Gruppo Mascio non riesce a capitalizzare l’ultimo possesso ma va al quarto periodo avanti di 1 (55-54).

Ultimo quarto

Si torna in campo con la tripla di Guariglia, Torino da parte sua fatica al tiro dal campo e si mantiene a breve distanza con il 2/3 ai liberi di Pepe. Fase di gioco nella quale entrambe le formazioni sommano errori su errori al tiro, a togliere le ragnatele è il solito Pepe con la tripla della casa che riporta avanti gli ospiti e spinge coach Finelli a chiamare time out. Dopo il canestro da sotto di De Vico arriva la tripla di Pacher, Pepe va a segno dalla media distanza mentre Pacher risponde con una schiacciata mantenendo la contesa sul 63 pari a poco meno di 4’ dal termine. Treviglio si affida all’1/2 dalla lunetta di Guariglia e Miaschi per rimanere a contatto, dall’altra parte è Kennedy a prendere in mano il comando delle operazioni con una penetrazione e un 3/3 ai liberi che consentono ai piemontesi di andare sul +3. La Gruppo Mascio continua a non riuscire ad andare a segno dal campo, da parte sua Torino gestisce il gioco e a 53’’ infila il piazzato con uno scatenato Kennedy che vale il +5 e costringe coach Finelli al time out. 2/2 dalla lunetta di Miaschi, Torino fallisce il colpo del KO così come Harris la tripla del pareggio. Con 14’’ da giocare De Vico sfrutta il dubbio fallo fischiato contro un infuriato Cerella per infilare un 2/2 ai liberi che sembra mettere in ghiaccio la vittoria dei piemontesi, nuovo time out chiamato da Finelli e girandola di liberi con il 2/3 di Miaschi e il 2/2 di Pepe, Harris trova la tripla del -2 a 1’’ dal termine e Treviglio manda in lunetta Pepe che fa 0/2. Rimangono sul cronometro 28 centesimi, Harris tenta l’assist dalla rimessa ma Poser fa muro e sancisce la vittoria degli ospiti con il punteggio finale di 72-74.

I migliori in campo

Decisive per il successo di Torino le prestazioni di Pepe (top scorer dei suoi in uscita dalla panchina, risponde ai tradizionali insulti della curva trevigliese con 20 punti e 6 rimbalzi, 4/6 dalla lunga distanza), Thomas (doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi), Kennedy (decisivo nel finale, chiude con 12 punti) e De Vico (13 punti, 8 rimbalzi e 4 assist).

A Treviglio non bastala doppia cifra di Miaschi (18 punti), Pacher (18 punti e 8 rimbalzi), Harris (17 punti) e Guariglia (14 punti, 8 rimbalzi e 4 assist).

Il tabellino

Gruppo Mascio Treviglio 72-74 Reale Mutua Torino (parziali: 17-19, 37-42, 55-54)

Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 18, Carpi n.e., Vitali n.e, Harris 17, Cerella, Falappi n.e., Sacchetti, Barbante 2, Guariglia 14, Pollone, Giuri 3, Miaschi 18. All. Finelli

Reale Mutua Torino: Kennedy 12, Thomas 13, Ghirlanda, Schina 9, Fea n.e., Poser 7, Osatwna n.e., Jahier n.e., De Vico 13, Pepe 20. All. Ciani

Statistiche – Treviglio: 19/33 da 2, 7/35 da 3, 26/68 totale, 13/17 ai liberi; Torino: 14/37 da 2, 8/19 da 3, 22/56 totale, 22/28 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Daniele Foti di Vittuone (MI), Andrea Agostino Chersicla di Oggiono (LC), Andrea Coraggio di Sora (FR).