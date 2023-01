Wilson trascina la Stella Azzurra, Assigeco al tappeto

Al via il miniciclo di tre gare in otto giorni per la Stella Azzurra Roma, con l’impegno casalingo contro l’Assigeco Piacenza: i capitolini trovano il primo successo del 2023 per 92-87.

Ad andare a segno per primo è Matteo Ferrara, che replica seguito dai 4 punti consecutivi di Nikolic e la schiacciata in contropiede di Wilson, intervallati dal canestro di McGusty, per la partenza bruciante dei nerostellati (10-2 dopo tre minuti e mezzo di gioco), In uscita dal timeout, al canestro di Miaschi risponde subito ancora Lazar Nikolic, con la tripla che allarga il vantaggio della Stella Azzurra Roma sul +9. Lazar Nikolic continua a colpire la difesa avversaria: sono suoi la tripla del +12 e il gioco da tre punti del +15 dei padroni di casa, che nel primo quarto (che Nikolic chiuderà con 13 punti personali) volano sul 21-6 a tre minuti dal termine della prima frazione. Davide Pascolo con due triple prova a guidare la rimonta dei suoi, con il divario che si assottiglia a fine prima frazione a 6 punti, 25-19.

Ad inizio secondo quarto gli ospiti si riportano a contatto, continuando a limare lo svantaggio e arrivano a -2 dopo tre minuti (27-25), con la gara tornata sostanzialmente in parità. A Cesana replica Wilson, prima del poster in contropiede di Givens, di un’altra schiacciata di Wilson e un appoggio di Ferrara per il ritorno a +8 dei nerostellati a metà frazione (35-27). Controbreak Assigeco di 0-6 con Pascolo, Varaschin e Miaschi, prima che Givens torni a mettere punti sul tabellone per la Stella Azzurra Roma; con la tripla di Soviero gli ospiti raggiungono comunque il -1, 37-36 a tre minuti dall’intervallo. Sorpasso ospite con Skeens e controsorpasso del padroni di casa con Chiumenti, a cui si somma il libero di Ferrara; dopo i giri in lunetta di Chiumenti e McGusty, le due squadre restano attaccate tornando negli spogliatoi sul 44-42 per la Stella Azzurra Roma.

I nerostellati ripartono forte: parziale di 5-0 prima che Miaschi torni a mettere punti sul tabellone per Piacenza, per il 49-45 dopo due minuti dalla ripresa del gioco. Con Wilson i capitolini salgono a +8, 53-45, cercando di prendere il controllo dell’inerzia; Innocenti trova i due liberi del +9, 59-50 a quattro minuti dalla chiusura della terza frazione. Miaschi da fuori rilancia i suoi, con la tripla del 59-55 per una Piacenza che prova a ricucire lo strappo. Givens spinge i romani, in difesa e in attacco, riportandoli sul +6 (61-55) a due minuti dalla fine di un terzo quarto che si chiude con un gran gioco da tre punti del capocannoniere dell’intero campionato McGusty e la tripla di Giachetti quasi sulla sirena per il 64-60.

I due veterani Pascolo e Chiumenti si scambiano i primi canestri dell’ultimo quarto, in cui con il contropiede solitario di Wilson i capitolini provano a prendere in mano l’inerzia, avanti 68-62 dopo un minuto; ancora Chiumenti per la personale doppia cifra, con Skeens che prova a tenere a galla i suoi. Quando Cesana riporta Piacenza a -6, Roberto Rullo batte un colpo: è sua la tripla del 75-66 a metà quarto che rilancia le ambizioni capitoline, con il 77-66 di Wilson che riporta la Stella Azzurra Roma ad avere una doppia cifra di vantaggio a metà quarto. In uscita dal timeout di coach Salieri però Wilson piazza un’altra tripla rispondendo al jumper di McGusty: 80-68 che diventa 82-68 con un nuovo appoggio da sotto di Rullo a quattro minuti dal termine del match. Wilson rimane imprendibile, salendo a quota 22 personali per l’84-70 un minuto dopo; con il pressing l’Assigeco prova a restare vicina ma i romani con qualche brivido negli ultimi secondi (con Piacenza ad arrivare a -3 a 12 secondi dal termine) riescono a gestire: i quattro liberi segnati da Giachetti negli ultimi secondi di gioco suggellano il successo capitolino per 92-87.

Stella Azzurra Roma – Assigeco Piacenza 92-87

Stella Azzurra Roma:

Innocenti 6, Wilson 22, Mabor n.e., Nikolic 13, Giachetti 9, Chiumenti 14, Pugliatti n.e., Visintin, Rullo 10, Ferrara 9, Salvioni, Givens 9

All. Bechi

Ass. All. Micheletto

Assigeco Piacenza:

Gajic n.e., Varaschin 2, Miaschi 15, Joksimovic, Pascolo 13, Querci 6, Skeens 17, McGusty 25, Soviero 3, Gherardini n.e., Cesana 6

All. Salieri