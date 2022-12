Serie A2 Girone Verde, la rubrica della 13°giornata: Prima vittoria stagionale per Roma, Torino si qualifica alla Coppa Italia.

Nell’ultima giornata del girone di andata della LNP Serie A2 Girone Verde si possono notare alcune vittorie sorprendenti: la Stella Azzurra Roma supera, in trasferta, la Benacquista Latina e ottiene la prima vittoria stagionale mentre Torino espugna l’Allianz Cloud di Milano battendo i padroni di casa a fil di sirena per 73-74 e si qualifica ai Quarti di Finale della Coppa Italia LNP. Trapani cade in casa dell’Assigeco Piacenza per 76-64 e scivola in zona retrocessione, ma a soli quattro punti dal quinto.

MVP SERIE A2 GIRONE VERDE

Alessandro Grande è l’MVP scelto da noi di BasketInside per la 13° giornata del girone di andata della LNP Serie A2 Girone Verde. Alessandro, grazie ad una prestazione da leader, trascina i suoi compagni alla vittoria contro la Novipiù Casale Monferrato per 88-72 mettendo a referto 29 punti, 6 rimbalzi, 3 palle recuperate, 2 assist e 32 di valutazione in 30 minuti di gioco.

IL MIGLIOR QUINTETTO DI BASKETINSIDE

Alessandro Grande (playmaker, Moncada Agrigento) 29 punti, 6 rimbalzi, 3 palle recuperate, 2 assist e 32 di valutazione

Kameron McGusty (guardia, Assigeco Piacenza) 28 punti, 3 rimbalzi, 3 assist e 30 di valutazione

Stefan Nikolic (ala, Acqua S. Bernardo Cantù) 21 punti, 10 rimbalzi, 2 palle recuperate, 1 assist e 28 di valutazione

Eric Lombardi (ala, Gruppo Mascio Treviglio) 20 punti, 12 rimbalzi, 3 assist e 29 di valutazione

Brady Skeens (Pivot, Assigeco Piacenza) 15 punti, 15 rimbalzi, 2 palle recuperate, 3 assist e 30 di valutazione

I TOP FIVE DI BASKETINSIDE

Mike Lewis (Playmaker, Benacquista Latina) 15.5 punti, 2.6 rimbalzi, 2.7 assist e 14.4 di valutazione

Kameron McGusty (guardia, Assigeco Piacenza) 19.9 punti, 3.7 rimbalzi, 1.3 assist, 1.7 palle recuperate e 17.3 di valutazione

Stefan Nikolic (ala, Acqua S. Bernardo Cantù) 16.5 punti, 5.5 rimbalzi, 1.8 assist e 17.7 di valutazione

Darryl Tucker (ala, Kienergia Rieti) 15.1 punti, 9.8 rimbalzi, 2.0 palle recuperate e 18.9 di valutazione

Tommaso Guariglia (pivot, Reale Mutua Torino) 14.1 punti, 5.3 rimbalzi, 1.0 assist e 15.7 di valutazione

MIGLIOR UNDER 22 DI BASKETINSIDE

Cosimo Costi (Ala, Moncada Agrigento) 17 punti, 3 rimbalzi, 2 assist e 19 di valutazione in 22 minuti di gioco per il classe 2000.

14° GIORNATA GIRONE VERDE (1° DI RITORNO)

Acqua S. Bernardo Cantù Vs Urania Milano 21/12/2022 ore 20:30

Ferraroni Juvi Cremona Vs Kienergia Rieti 21/12/2022 ore 20:30

UCC Assigeco Piacenza Vs Vanoli Basket Cremona 21/12/2022 ore 20:30

E – Gap Stella Azzurra Roma Vs Reale Mutua Torino 22/12/2022 ore 12:00

Benacquista Latina Vs Novipiù Monferrato Basket 22/12/2022 ore 20:30

Moncada Energy Agrigento Vs 2B Control Trapani 22/12/2022 ore 20:45