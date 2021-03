Terza vittoria di fila nel segno di Carroll e Laganà per Biella

CRONACA

Biella sulle ali dell’entusiasmo contro Piacenza squadra che punta ai piani alti. Squarcina comincia con Carroll, Hawkins, Berdini, Miaschi, e D’Almeyda, mentre Dalmonte risponde con Mcduffie, Carberry, Molinaro, Sabatini, e capitan Formenti. Subito sale in cattedra D’Almeyda che dopo 9 secondi va già a canestro, Biella è reattiva anche con Berdini dall’angolo. D’Almeyda però commette presto il secondo fallo e Squarcina lo toglie, ma ci pensa Hawkins da tre a portare Biella sul 17 a 10. Dalmonte chiama time out e al rientro Biella perde due palloni banali consentendo agli ospiti di riavvicinarsi. Entrano anche Laganà e Massone e l’allenatore di Biella cerca di preservare i suoi tiratori migliori con l’ingresso di Vincini e Bertetti. Biella sbaglia troppo da tre, Piacenza la punisce, e va al riposo in vantaggio

Scoppiettante il rientro in campo prima Lagana e poi Carroll firmano il controsorpasso, le due squadre aumentano il pressing e trovano ottime giocate in attacco con Guariglia ai liberi sul 28 pari si consuma l’ennesimo pareggio. Poi si accende Bertetti che, con la consueta foga recupera il pallone e mette una tripla che da il via alla fuga di Biella. I lanieri, nonostante si carichino di falli Barbante e d’Almeyda già al terzo, riescono ad aumentare i giri dell’attacco Carroll (12 punti) Hawkins (5) e Miaschi (6) aumentano il divario che arriva fino ai 17 punti prima che, a fil di sirena, Massone si ricordi di infilare la retina dalla lunga per un punteggio che dà meritatamente il vantaggio a Biella all’intervallo lungo (56 – 42).

Biella schiaccia sull’acceleratore a inizio quarto con un parziale di otto a zero frutto dei tiri di Carroll e Miaschi, si arriva al massimo vantaggio (23 punti), poi i falli, ennesimo arbitraggio da prendere con le molle, condizionano il match, Hawkins e D’Almeyda vanno già sul quarto, condizionano Biella che subisce il rientro di Piacenza. Ci pensa il solito Carroll a piazzare un parziale di cinque punti che concede a Biella una differenza da difendere negli ultimi dieci minuti di venti punti. Piacenza non demorde ed entra in campo con il coltello fra i denti: Massone e Cesana da tre riducono il gap, ma si vede che un po’ di apprensione prende i giocatori di casa. Piacenza arriva a meno nove e ci deve pensare Laganà con maestria ed esperienza a ricacciarla indietro. Sabatini diventa cecchino infallibile e il divario scende punto dopo punto e si arriva sul meno uno dopo, un antisportivo di Pollone, condito da un tecnico alla panchina, e successiva tripla, di chi?, sempre di Sabatini. Ci vuole la freddezza di Laganà, che subisce un antisportivo, per realizzare dalla lunetta insieme a Hawkins i liberi della vittoria. E anche questa è andata Biella è viva e lotterà fino alla fine, almeno questo è l’augurio della società e del gruppo sempre più coeso.