Una grande Orlandina ha la meglio in una grande battaglia con Biella, 103-99 il finale.

I fratelli Laganà accendono subito la gara con il loro duello a distanza, prima il grande segna da sotto, poi il piccolo risponde con una tripla. Gli orlandini provano dalle prime azioni a dettare il ritmo portandosi sul 12-5 dopo 2’ di gioco. Ma è Hawkins a prendersi i piemontesi sulle spalle, mettendone addirittura 15 a referto a fine primo quarto, tenendo a galla i suoi. I piemontesi rallentano il gioco, dettando un ritmo diverso da quello voluto dai paladini, prima riportando la gara in parità a quota 22, riuscendo poi a chiudere il primo periodo sopra sul 27-28.

All’inizio del secondo quarto Biella raggiunge il massimo vantaggio sul 29-34. I paladini però non ci stanno e, trascinati da Johnson e Taflaj non fanno scappare gli avversari, prima che Gay metta due triple fondamentali, la prima per avvicinarsi e la seconda per completare la rimonta sul 46-45. Biella si riporta avanti trascinata da Carrol, ma un parziale personale di 6-0 di Floyd nei secondi finali chiude i primi due quarti sul 53-50.

Il terzo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio, con i piemontesi che vanno in vantaggio più volte trascinati da Hawkins e i paladini che restano a contatto trascinati da Floyd e Moretti, con quest’ultimo che pareggia i conti a quota 67 con 4’ da giocare nel terzo parziale. D’almeida riporta avanti i suoi sul 69-71, ma i paladini piazzano un parziale di 9-1 che chiude il terzo quarto sul 78-72.

Nel quarto quarto l’Orlandina continua a dettare i ritmi in attacco, e approfittando di qualche sbaglio di troppo dei piemontesi aggiorna il parziale aperto a favore sul 23-6, raggiungendo il massimo vantaggio sul 92-77 a 5’ dalla fine. I piemontesi però non si arrendono, e prima con Laganà e poi con due triple di Hawkins si riportano sotto con un parziale di 11-4 sul 96-90, con 2’ da giocare. Marco Laganà e Miaschi tengono in vita Biella nei secondi finali avvicinandosi fino al 101-97, negli ultimi 10’’ succede di tutto, prima Miaschi riduce ancora lo svantaggio, poi però negli ultimissimi secondi Biella non riesce a fare fallo e lascia appoggiare a Taflaj il 103-99 finale.

ORLANDINA BASKET: Ravì, Taflaj 24, Gay 8, Floyd 31, Matteo Laganà 9, Johnson 22, Del Debbio, Triassi, Lo Iacono, Dore, Moretti 9, Klanskis.

EDILNOL BIELLA: Moretti, D’Almeida 8, Bertetti, Marco Laganà 15, Barbante 9, Miaschi 10, Vincini, Pollone 2, Hawkins 29, Carrol 26.