SERIE B UFFICIALE – Latina annuncia Daniele Merletto

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Daniele Merletto che è il primo nuovo giocatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25.



Merletto, playmaker classe 1993 di 175 cm di altezza e 78 kg di peso, è reduce da una eccellente stagione con la maglia della 3B General Contractor Jesi, con cui ha disputato le semifinali playoff cedendo alla Libertas Livorno (vincitrice del campionato e promossa in Serie A2). Per il regista nativo di Matera, 8.7 punti, 2.5 rimbalzi e 3.7 assist di media nella stagione regolare. Daniele Merletto: «Ci attende un campionato rinnovato, che sarà fonte di ulteriori stimoli e grande entusiasmo».

UFF.STAMPA LATINA BASKET