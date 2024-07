UFFICIALE – Alessandro Simioni rinnova con Rimini

Sale in cattedra il dottor Simioni. Che proprio il prossimo martedì (16 luglio), dopo aver studiato tra un canestro e un rimbalzo, conseguirà la laurea in scienze dell’Alimentazione e gastronomia. Giusto un’estate da studente prima di rituffarsi nella mischia, pronto a lottare e a fare sportellate per difendere i colori biancorossi. Rivierabanca Basket Rimini comunica la conferma ufficiale anche per la prossima stagione di Alessandro Simioni. Sarà alla sua seconda esperienza in RBR dopo la scorsa conclusa con 7,5 punti più 5,7 rimbalzi in stagione regolare, 8,7 punti più 5,9 rimbalzi nella fase a orologio e infine 9,6 punti e 6,6 rimbalzi nelle tre gare dei playoff. Alessandro ha chiuso in 13 occasioni in doppia cifra nelle marcature.

Nato il 10 marzo 1998 ad Abano Terme, Simioni ha iniziato la carriera giovanile prima a Pesaro, poi dal 2014 al 2016 con la Reyer Venezia. Nel 2016/17 è a Trieste in A2, dove gioca 8 minuti di media e raggiunge la finale playoff, per poi passare nelle due stagioni successive a Imola. Nel 2019/20 è quindi in Serie A con Cantù dove gioca 7.3 minuti a gara con un high di 12 punti, prima di tornare per due stagioni con minutaggio e responsabilità a Ravenna in A2. Nell’ultima stagione in serie A1 alla Nutribullet Treviso aveva fatto registrare 11 partite giocate con 2,5 punti di media.

Queste le parole di Alessandro Simioni che ratificano la sua conferma in Rbr: “Sono molto orgoglioso di questa conferma, che non è da dare per scontata: vuol dire che la società ha fiducia in me, come io ho grande fiducia nel progetto che sta nascendo. Sono convinto che quest’anno ci potremo togliere tante soddisfazioni forti di tante conferme di qualità a cui si aggiungono innesti di talento. Penso a Marini che è un fuoriclasse per la serie A2, ho giocato contro da avversario quando era a Napoli e Forlì, è quel genere di giocatore che si vuole avere dalla propria parte, perché è forte e con talento. Ho sentito poi parlare tanto di Bedetti e non vedo l’ora di conoscerlo: so che è un uomo squadra e so quanto tiene a Rimini”.

Poi Simioni prosegue: “Sto proseguendo ad allenarmi duramente per arrivare il più pronto possibile in vista della ripartenza. A parte una settimana di stop, con una vacanza a Lanzarote, anche a casa sto seguendo una buona tabella di marcia che consiste in palestra e pesi al mattino e pomeriggio basket in campo, ad esempio l’altro giorno ho lavorato insieme a Giovanni Vildera per mantenere il ritmo. Sono carico e non vedo l’ora di ricominciare”.

Uff stampa RivieraBanca Basket Rimini