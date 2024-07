UFFICIALE – Alexander Cicchetti firma con la Real Sebastiani Rieti

La Real Sebastiani Rieti comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30/06/2025 con l’ala grande classe 1998 Alexander Cicchetti. Il romano indosserà la canotta #32.

Nato a Roma il 18 aprile del 1998, inizia a giocare a 17 anni nelle giovanili dell’EuroBasket Roma. Con la Società romana esordisce in A2 nella stagione 2016/2017. L’anno dopo va a farsi le ossa in Romagna con le Tigers in Serie B. Nel campionato 18-19 si divide ancora tra Eurobasket (A2) e Cecina (Serie B, 14 partite con 14 punti di media). Torna stabilmente a Roma nella stagione 19-20. Gioca tre stagioni consecutive all’ombra del Colosseo con medie sempre crescenti ed una semifinale promozione giocata. Nelle ultime due stagioni è a Latina dove tiene medie realizzative ben sopra la doppia cifra ad allacciata di scarpe. Ora un’altra squadra laziale, Rieti e la Sebastiani per scrivere un’altra pagina della sua carriera.

Le parole del giocatore: “Sono molto entusiasta di iniziare questa avventura con la Sebastiani Rieti, Società ambiziosa che vuole arrivare nelle zone nobili della classifica. Sono contento di poter lavorare con uno staff ed un allenatore che ha già vinto questo campionato. Mi metterò fin da subito a disposizione per la Sebastiani e sono contento di poter giocare al PalaSojourner con un pubblico così caldo. Carico e pronto a partire per questa stagione con una maglia storica come quella della Sebastiani”.

Area Comunicazione RSR