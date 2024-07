UFFICIALE – Andrea Amato rimane all’Urania Milano

La Wegreenit Urania Milano blinda la cabina di regia, Andrea Amato sarà ancora il barometro dei Wildcats per la terza stagione consecutiva. Il play milanese è già carico e pronto per continuare ad esaltare, con le sue giocate, i tifosi rossoblu all’Allianz Cloud:

“Sono davvero felice di continuare a giocare per Urania, un club sano, ben radicato nel territorio e che ha un progetto ambizioso. Ringrazio la proprietà e lo staff tecnico per la fiducia riposta in me. Sono entusiasta di affrontare un campionato sempre più competitivo, con tante squadre costruite per vincere e piazze storiche della pallacanestro italiana. Ringrazio inoltre i tifosi che, fin da subito, mi hanno accolto con affetto e supportato con grande calore”.

UFFICIO STAMPA URANIA MILANO