UFFICIALE – Andrea De Nicolao è il nuovo playmaker di Cantù

Andrea De Nicolao è ufficialmente un giocatore dell’Acqua S.Bernardo Cantù. L’atleta ha sottoscritto un accordo pluriennale con la società biancoblù.

Nato a Camposampiero (PD) il 21 agosto 1991, Andrea De Nicolao è un playmaker di 185 cm per 75 kg. Interpreta il ruolo di regista sul parquet con una spiccata propensione a mettere in ritmo i compagni, ma tra le sue caratteristiche distintive risaltano anche un affidabile tiro e una naturale predisposizione alla difesa sul portatore di palla avversario.

“Sono entusiasta di arrivare in una piazza storica come Cantù e mi riempie di orgoglio far parte di un progetto così ambizioso. – le prime parole di Andrea De Nicolao da giocatore dell’Acqua S.Bernardo – Sono molto carico, perché questa è una sfida nuova e molto importante per la mia carriera. Ringrazio il Club e l’allenatore per la fiducia e per avermi fatto sentire importante fin da subito. Non vedo l’ora di ricambiarla sul campo, per provare a dare ai tifosi e alla società il massimo delle soddisfazioni possibili”.

“Quella di De Nicolao è una firma importante per noi, perché inseriamo nel roster della prossima stagione un giocatore di grande esperienza e di grande qualità umana. – commenta coach Nicola Brienza – È un giocatore abituato a giocare per vincere e di grande livello anche per l’A1. Pensiamo che possa essere un giocatore in grado di portare, oltre alle qualità tecniche, grandissime qualità di leadership e di presenza nello spogliatoio. Ora andremo avanti cercando di costruire il miglior roster possibile”.

“Con l’arrivo di De Nicolao modifichiamo la nostra impostazione di squadra. Aggiungiamo un giocatore che ha grandi capacità di playmaking e una forte personalità: le caratteristiche del regista classico. – commenta Alessandro Santoro – Ecco perché cominciamo da lui la costruzione del roster, per proseguire poi con le firme dei giocatori mancanti”.

LA CARRIERA

Dopo aver mosso i primi passi in alcune società padovane, De Nicolao termina il suo percorso giovanile alla Pallacanestro Treviso, con cui nel 2009 fa il suo esordio in Serie A. L’anno successivo viene ceduto in prestito a Lago Maggiore, prima di rientrare a Treviso per un’ultima stagione. Nel 2012 si trasferisce a Varese, dove vive due ottime annate ed entra a far parte del giro della Nazionale. Al termine della sua prima avventura in Lombardia, decide di scendere di categoria per sposare il progetto di Verona. Con la Scaligera vince una Coppa Italia LNP e il titolo di miglior assistman dell’intero campionato. Torna nella massima serie nella stagione successiva, firmando con la Pallacanestro Reggiana. Dopo aver vinto una Supercoppa in Emilia, nel 2017 arriva la chiamata di Venezia. Nelle 7 stagioni consecutive trascorse con i lagunari aggiunge al proprio palmares uno Scudetto, una FIBA Europe Cup e una Coppa Italia. De Nicolao può vantare anche 11 presenze ufficiali con la maglia della Nazionale e un lungo percorso con le rappresentative giovanili, culminato con una medaglia d’argento agli Europei U20 nel 2011. Curiosamente, a Cantù ritroverà due compagni che hanno condiviso con lui quell’esperienza: Filippo Baldi Rossi e Riccardo Moraschini.

