UFFICIALE –  Andrea La Torre firma con la Juvi Cremona

La JuVi Ferraroni Cremona comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Andrea La Torre, il quale vestirà la casacca oroamaranto nella prossima stagione sportiva. L’ala classe 1997, 202cm per 93 kg è originario di Viterbo, si è formato cestisticamente tra la Stella Azzurra e l’Olimpia Milano. Esperienze in prestito a Veroli, Treviso, con la Pallacanestro Udinese e a Rieti. Nel 2018 firma un contratto con Cantù nel massimo campionato italiano, in cui milita per tre stagioni, disputando le ultime 2 da capitano.

Successivamente Andrea La Torre firma per la Pallacanestro Nardò dove riesce a confermarsi come un giocatore solido, tecnico e affidabile per la categoria.

Andrea La Torre: “Sono contentissimo dell’ opportunità di poter giocare per la JuVi, mi ha fatto molto piacere sentire la fiducia che coach Bechi ha riposto nei miei confronti. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso insieme!”

Ufficio stampa JuVi Ferraroni Cremona