UFFICIALE – Angelo Del Chiaro è il rinforzo di Forlì sotto canestro

La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che il pivot di 208 cm per 104 Kg Angelo Del Chiaro vestirà la canotta biancorossa per la stagione 2024/25.

Il Presidente Giancarlo Nicosanti: “Nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di portare Del Chiaro a Forlì abbiamo accelerato il più possibile e oggi abbiamo ricreato una coppia, con Daniele Magro, che ha già dimostrato di essere competitiva.”

Coach Antimo Martino:“Con Del Chiaro inseriamo un giocatore che ha già dimostrato qualità per poter far bene in questo campionato ma che allo stesso tempo presenta ancora tanti margini di crescita che siamo felici di supportare. Dopo la promozione, ha disputato una stagione in serie A che sicuramente lo ha arricchito e gli ha permesso di capire cosa serve per essere protagonista ai massimi livelli. Inizia una nuova fase, la sua prima lontano da casa in cui questo processo spero si possa completare grazie all’entusiasmo con cui ogni giorno si presenterà in palestra e al nostro aiuto.”

Classe 2001 di Pietrasanta, provincia di Lucca, Angelo Del Chiaro fin da giovanissimo, a partire dal 2015, entra nel giro del Pistoia Basket 2000 e delle Nazionali Giovanili. Presto, nella stagione stagione 2018-19, il suo esordio in Serie A. Il neo pivot forlivese con la maglia di Pistoia vive, insieme al ritrovato compagno di squadra Daniele Magro, la straordinaria cavalcata di due stagioni fa, quando i toscani, contro pronostico, raggiunsero la LBA. Al piano di sopra Del Chiaro ha accumulato tanta esperienza e contribuito all’approdo dei toscani ai playoff con 9,2 minuti di gioco e 2,5 punti. Ma è nella stagione della promozione che il nuovo giocatore biancorosso ha dimostrato di essere uomo di categoria con 9,1 punti e 4,8 rimbalzi in 21,5 minuti di gioco di media nella regular season di Serie A2 2022/23, stagione nella quale contro Rimini, il 18 dicembre 2022, ha confezionato il proprio season high con 15 punti e 4 rimbalzi. —

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015