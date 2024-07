UFFICIALE – Arletti passa da Udine a Brindisi in prestito

La Società comunica che Gianmarco Arletti, con l’obiettivo condiviso con la dirigenza APU di continuare il proprio percorso di crescita, vestirà la maglia di Brindisi durante la stagione 2024/2025. L’accordo è stato raggiungo al fine di garantire a Gianmarco il giusto spazio, che come undicesima rotazione nel roster bianconero non avrebbe, per continuare a lavorare in un contesto competitivo.

Guardia classe 2001, Arletti è arrivato all’Apu la scorsa estate e ha contributo alla causa bianconera con 3.7 punti e 2.3 rimbalzi di media in 26 partite.

La società auguro il meglio per questa stagione a Gianmarco in attesa di riabbracciarlo al Carnera nel campionato 2025/2026!

UFF.STAMPA APU UDINE