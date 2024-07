UFFICIALE – Assigeco Piacenza annuncia la guardia Desonta Bradford

Giornata dai fuochi d’artificio per l’UCC Assigeco Piacenza, che prosegue a gonfie vele con la costruzione del roster per la prossima stagione sportiva. La società in data odierna è orgogliosa di annunciare l’ingaggio su base annuale dell’atleta statunitense Desonta Bradford, che torna a giocare in Italia dopo l’esperienza in massima categoria a Trento nel 2021/2022.

Guardia mancina classe 1996 di 193cm per 86kg ma in grado di ricoprire anche il ruolo di playmaker, Desonta cresce cestisticamente a Humboldt (Tennessee), sua città natale, prima dell’esperienza collegiale alla East Tennessee State University dal 2014 al 2018, fatturando 15.5 punti, 5.8 rimbalzi e 3.6 assist di media a partita nel suo anno da senior. L’esordio da professionista arriva nel 2018/2019 in Ungheria a Kormend, al quale segue un anno in Belgio al Circus Bruxelles prima di una stagione di inattività per migliorare il proprio gioco e stare vicino alla famiglia. Nel 2021/2022 veste la maglia di Trento in Serie A, dove si cimenta anche in Eurocup, mentre l’anno seguente torna in Belgio, questa volta ad Anversa. Nel 2023/2024 firma per la formazione estone del Kalev Cramo, giocando però solamente una partita prima di tornare negli Stati Uniti per motivi personali. Adesso il ritorno in Italia con l’arrivo in Assigeco per rilanciarsi, e il giocatore statunitense si dichiara carico e motivato per questa nuova esperienza:

“Sono super entusiasta di tornare in campo e giocare a un livello competitivo, sono carico e pronto a dare il 1000% per la società e i tifosi. Non vedo l’ora di iniziare e spero di vincere tante partite con questa maglia”.

Nella sua precedente esperienza italiana Desonta è andato in doppia cifra per punti segnati in ben 18 occasioni, con un massimo in stagione di 21 punti nella vittoria esterna su Brindisi. Coach Stefano Salieripunta molto sulle qualità del neo-giocatore biancorossoblu:

“Bradford è la combo che risponde a tutte le caratteristiche del profilo che cercavamo. Ha leadership, grande duttilità tattica e capacità realizzative, mani veloci in difesa, è bravo sugli anticipi e ha esperienza in Serie A italiana. Inoltre per età e altezza è il profilo ideale. Viene da un lungo stop e proprio per questo sarà ancora più motivato a fare bene e a rimettersi in gioco. Sono molto contento di poterlo allenare e faccio i complimenti al DS Pagani e al Presidente Franco Curioni perché questo è potenzialmente un gran colpo per l’Assigeco”.

Entusiasta è anche il direttore sportivo Alessandro Pagani, compiaciuto della firma di Desonta che sarà uno dei leader della squadra:

“Siamo elettrizzati e non vediamo l’ora di avere Desonta in Italia. È un giocatore che non ha bisogno di molte presentazioni, il suo vissuto a livello europeo parla per sé, in primis l’esperienza che ha fatto Trento tre anni fa dove si è cimentato anche in Eurocup. Desonta è un giocatore versatile, dinamico, capace di ricoprire più ruoli, è un grande difensore e soprattutto è mancino, e sappiamo che alcune volte i giocatori mancini sono ancora più difficili da marcare. Personalmente non vedo l’ora di vederlo in Italia, fin dalle prime telefonate ho capito quanto gli avrebbe fatto piacere tornare a giocare nel nostro paese e siamo entusiasti di essere la squadra che l’ha convinto a sposare il nostro progetto. Porterà molta esperienza e sarà uno dei nostri leader. Siamo molto contenti di questa scelta, ringrazio il Presidente, anche lui non vede l’ora di vederlo qua con noi, e faccio a Desonta un grande in bocca al lupo per la prossima stagione qui con noi in Assigeco”.

