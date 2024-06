UFFICIALE – Avellino ingaggia Lucas Maglietti

Sbarca in Irpinia un altro lupo, diamo il benvenuto a Lucas Maglietti.

“Sono molto contento per questa nuova avventura con Avellino, una società seria, che ha vinto lo scorso torneo di Serie B Old Wild West con una straordinaria rincorsa ed ora ha grandi ambizioni. Non vedo l’ora di poter cominciare a lavorare insieme al gruppo, per cercare di fare il meglio possibile”

“Lucas è un giocatore interessante, in ascesa, ha avuto modo di disputare già la Serie A2 a Rieti – ricorda coach Alessandro Crotti – è un difensore super, uomo squadra, ci aspettiamo altri miglioramenti che ha dimostrato di saper e poter fare. Siamo contenti di avere un giocatore con così tanta garra ed ha dimostrato di poterci stare in un contesto di Serie A2. Siamo contenti del suo arrivo”.

UFF.STAMPA DELFES AVELLINO