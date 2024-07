UFFICIALE – Leonardo Battistini è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna

Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Leonardo Battistini.

Nato a Mantova il 19 maggio 1995, ala di 198 cm, Battistini muove i primi passi nel Club locale del San Pio X, per poi trasferirsi nel 2011 a Reggio Emilia, dove rimane un paio di stagioni giocando sia il torneo Under 17, sia quello Under 19 Eccellenza e allenandosi, contemporaneamente, con la prima squadra.

Nella stagione 2013/14, Leonardo si trasferisce in DNA Gold a Forlì mentre, nell’annata successiva, è impegnato in serie B, a Montichiari.

Nel 2015/16, Battistini torna nuovamente nella sua città natale, giocando il campionato di serie A2 con la maglia degli Stings Mantova e, successivamente, approdando a Rimini (stagione 2016/17), dove mantiene una media di 15.8 punti segnati e 6.6 rimbalzi.

Nel campionato 2017/18, Battistini si mette in luce con la maglia dell’Olimpia Matera, segnando 16.5 punti e catturando 6 rimbalzi di media, nelle 33 partite complessivamente giocate.

Nell’estate del 2018 si concretizza, per Leonardo, il passaggio a Casale Monferrato. In Piemonte, Battistini rimane un biennio, prima di trasferirsi a Cividale del Friuli per un’importantissima fase della sua carriera cestistica.

Sotto l’abile ed esperta guida di coach Pillastrini, Leonardo gioca un triennio nel quale mantiene numeri di livello acquisendo- al contempo- una sempre maggior esperienza per questa categoria.

Nel biennio 2020/22, in Friuli, le medie-partita di Battistini sono di 16.7 punti segnati e 8.3 rimbalzi catturati nel campionato di serie B mentre, nella stagione 2022/23 (in serie A2), il giocatore colleziona 8.2 punti e 4.7 rimbalzi di media.

Un’ulteriore crescita, in materia di numeri ed esperienza, Leonardo la accumula nell’ultima stagione agonistica (sempre in serie A2), giocando 23.4 minuti di media con la maglia dell’Elachem Vigevano.

Con il team lombardo, Battistini colleziona 11 punti e 7.5 rimbalzi di media (con il 41% da 3 punti) nelle 22 partite di stagione regolare.

Numeri importanti e costanti, confermati sia nella fase a orologio (10.6 punti e 7.4 rimbalzi in 21 minuti di media), sia nelle 4 partite di Playoff giocate contro Forlì (10.5 punti e 7.3 rimbalzi in 23 minuti di media).

Energia, qualità tecniche e fisicità: BENVENUTO IN FORTITUDO, LEONARDO!

