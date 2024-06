UFFICIALE – Benvenuti rimane a Cento

L’esperienza a Cento di Lorenzo Benvenuti continua!

La Benedetto XIV comunica di aver raggiunto l’accordo, per le prossime due stagioni, con Lorenzo Benvenuti, che sarà il centro della Sella Cento fino al 2026.

Nato a Firenze, il 29 aprile del 1995, Lorenzo aveva iniziato la scorsa stagione con la Sella Cento, per poi vederla terminare anzitempo, dopo solo sette partite, a causa della rottura del legamento crociato. Il prodotto del Don Bosco Livorno darà una grossa mano a Coach Emanuele Di Paolantonio, essendo in grado di giocare sia come centro che come ala forte. Benvenuti è un centro moderno, capace di dare garanzie nel pitturato, mantenendo pericolosità nel tiro da fuori.

La società biancorossa è felice di aver raggiunto l’accordo con un giocatore che conosce bene l’ambiente è che è mancato tanto nelle rotazioni dell’ultima stagione.

Ecco le parole di Lorenzo Benvenuti dopo la firma:

“Sono molto contento per questa conferma, mi sono sentito una pedina importante di questo nuovo progetto e per un giocatore che rientra da un infortunio come il mio non penso possa esserci soluzione migliore. Ringrazio la società che per la seconda volta mi da la possibilità di scendere in campo per loro e per la città di Cento. Un ringraziamento anche al nuovo General Manager e al Coach, hanno creduto in me fin da subito.”

UFF.STAMPA BENEDETTO BASKET