UFFICIALE – Bertetti firma con Juvi Cremona

La JuVi Ferraroni Cremona comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Gianmarco Bertetti, il quale vestirà la casacca oroamaranto nella prossima stagione sportiva.

Nato il 21 novembre 2001 a Biella, il playmaker di 180 centimetri,cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Pallacanestro Biella, dove arriva a giocare in prima squadra nella stagione 2018-2019. I suoi numeri migliorano anno dopo anno nelle 4 stagioni trascorse in Piemonte: Gianmarco termine la regular season 2021/22 con oltre 9 punti e 2,5 assist a gara, in 21’ minuti di media. Nella stagione 2022-2023 inizia il suo percorso Ferrara sempre in quota under, dove registra oltre 6 punti, 3.8 assist e 2 rimbalzi di media in 23 partite per poi concludere la stagione presso la società Apu Udine.

Nell’ultima stagione Bertetti ha giocato per Vigevano registrando 10 punti e 3.4 assist di media a partita confermandosi un giocatore importante e di prospettiva della categoria.

Coach Luca Bechi ne inquadra le caratteristiche: “Ho sempre seguito Gianmarco sin da quando era un bambino e mi ha sempre colpito la sua determinazione e voglia di vincere.

Un ragazzo solare, spontaneo, generoso, sempre il primo a fare gruppo.

Tecnicamente ha capacità di segnare uscendo dai giochi, ma ha migliorato tanto anche il suo playmaking.

Ha un grande carattere e tanta determinazione, incarna perfettamente lo spirito JuVi. Sono sicuro che nel nostro contesto farà un salto di qualità e ci stupirà.

Gli ho solo chiesto di seguire il suo talento ed impegnarsi in difesa, lavorando duro per crescere e consolidarsi come giocatore determinante nei momenti caldi del match.”

Non vede l’ora di intraprendere la nuova avventura in oroamaranto Gianmarco Bertetti: “Sono molto contento e carico per questa mia nuova avventura e non vedo l’ora di poter giocare alla JuVi con i miei futuri compagni che molti già conosco e sicuramente questo sarà un valore aggiunto.

Mi metterò a servizio della squadra e del Coach per raggiungere il risultato più alto possibile.”

Ufficio stampa JuVi Ferraroni Cremona