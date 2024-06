UFFICIALE – Bortolin rinnova con Avellino

Ha fatto sembrare tutto molto facile: rimbalzi, stoppate, punti. I 208 centimetri di Mati Bortolin hanno aiutato la squadra di coach Crotti a conquistare la promozione in A2. Il pivot argentino è il secondo riconfermato della squadra biancoverde per la stagione 2024/2025. #ElMate.

“Sono molto felice di continuare ad Avellino, ringrazio la società per avermi dato nuovamente fiducia. Lavoro da 4 anni per poter giocare in A2 e penso che non ci sia occasione migliore per farlo vestendo questa maglia. Spero sia un buon anno sia a livello personale sia come collettivo”.

UFF.STAMPA DEL FES AVELLINO