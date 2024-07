UFFICIALE – Cividale inserisce nel roster Niccolò Piccionne

La ๐”๐ž๐› ๐†๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐œ๐จ ๐‚๐ข๐ฏ๐ข๐๐š๐ฅ๐ž รจ lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta ๐๐ข๐œ๐œ๐จ๐ฅ๐จ’ ๐๐ข๐œ๐œ๐ข๐จ๐ง๐ง๐ž.

Per Niccolรฒ, play/guardia di 190 cm classe 2005, si tratta della prima esperienza fuori dalla sua Ancona, dove nell’ultima stagione ha disputato il campionato di Serie B Interregionale totalizzando una media di 14,6 punti in 30 presenze (con un massimo stagionale di 26 punti) con la casacca della ๐’๐ญ๐š๐ฆ๐ฎ๐ซ๐š ๐€๐ง๐œ๐จ๐ง๐š. Con la stessa maglia Piccionne, che รจ diventato maggiorenne solo il 14 dicembre scorso, ha disputato le Finali Nazionali Under 14 nel 2018, le finali Under 15 nel 2019 e le finali U17 nel 2022. L’esordio in Serie B รจ arrivato nella stagione 2021-22 (2 presenze), per poi consolidarsi nella stagione successiva (22 presenze). Nell’ultima stagione ha preso parte anche al campionato Under 19 d’Eccellenza: in 25 partite ha collezionato una media di 15,3 punti. Con la UEB, Piccionne farร parte sia del roster della Serie A2 targata Gesteco sia degli U19 sponsorizzati Faber.

UFF.STAMPA UEB GESTECO CIVIDALE