Cosimo Costi è un nuovo giocatore dell’OrziBasket!

Per l’ala già diverse esperienze tra serie B e A2: All Foods Firenze, Soundeff Siena, Roma, Bergamo, e nelle ultime stagioni ad Agrigento dove ha conquistato la promozione dalla B alla serie A2 e Cremona in A2.

Benvenuto a Orzinuovi, Cosimo!

UFF.STAMPA ORZIBASKET