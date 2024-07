UFFICIALE – Danilo Petrovic in maglia VL Pesaro

Ottimo conoscitore del campionato di Serie A2 e tanta intensità: la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel 2024/2025 avrà nel proprio roster Danilo Petrovic. Ala forte serba classe 1999 di formazione italiana, 203 cm per 91 kg, ‘4’ capace di giocare spalle a canestro, dotato di grande tiro da tre punti. Difensore arcigno, si complementa bene con Eric Lombardi nello spot di ‘4’.

Danilo è già molto determinato in vista della nuova esperienza che lo attende in biancorosso: “Sono davvero felice di far parte del progetto VL, Società che punta a tornare nella massima serie. Ritengo che questa occasione rappresenti una chance davvero importante per la mia carriera e per la mia crescita. Mi sento pronto per questa nuova sfida, mi ritengo maturo per centrare obiettivi importanti. Sono impaziente di conoscere la città, i tifosi e i miei nuovi compagni di squadra e di iniziare a lavorare insieme per iniziare a dar vita a qualcosa di davvero significativo”.

La carriera professionistica di Danilo parte nel 2015 in Italia, dopo quattro anni trascorsi nel settore giovanile della Virtus Bologna: affronta la A2 con i bianconeri restandovi fino al 2017 e vincendo la Coppa Italia LNP. Nel 2017/2018 scende in campo in Serie B con la canotta di Ortona, poi nel 2018 torna nella seconda serie accettando la proposta della Poderosa Montegranaro. Nell’estate 2019 passa a Forlì mentre nella stagione successiva difende i colori della Tramec Cento, viaggiando a una media di 25 minuti per match e 10,9 punti. Il 2021/2022 lo vede ancora in Emilia, ma stavolta a Ferrara. Nel 2022/2023 torna in Romagna per scendere in campo con la maglia di Ravenna. Nel 2023/2024 a Rieti termina la regular season al terzo posto in classifica, disputando poi due turni di playoff promozione.

Vanta una medaglia d’oro conquistata nel 2017 in Slovacchia con la Nazionale serba in occasione dei Campionati Europei Under 18.

Arriva a Pesaro con tanta voglia di far bene e di regalare soddisfazioni ed emozioni ai tifosi biancorossi.

Benvenuto, Danilo!

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro