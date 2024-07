UFFICIALE – Delfes Avellino annuncia l’ingaggio di Federico Mussini

Con grande entusiasmo la DelFes Avellino Ssdrl è lieta di annunciare l’ingaggio per la

stagione sportiva 2024/2025 dell’atleta Federico Mussini. Reggiano, classe 1996, 188

centimetri per 83 kg, Mussini agisce nel reparto esterni come guardia, ma può giocare

anche da play ed è reduce da due stagioni in cui ha indossato la maglia della Benedetto

XIV. Con la formazione emiliana ha chiuso l’annata agonistica 2023/2024 con 11.3 punti

di media, 1.7 assist, 1.7 rimbalzi, l’85.0% ai liberi, il 52.0% da due ed il 45.0% da tre.

Mussini è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, per poi volare al

College negli Stati Uniti alla St.John’s University, dove spende un biennio, 2015-2017.

Ritorna a Reggio Emilia, poi Trieste, Pesaro, Udine e dunque Cento. Nel suo palmares una

Euorchallenge con Reggio Emilia nel 2014, una promozione in Serie A con Trieste nel

2018 ed una Coppa Italia LNP di A2 con APU Udine nel 2022.

“Sono contento di arrivare ad Avellino – dichiara Federico Mussini – in una società che ha

dimostrato di volermi fortemente, in una piazza con una storia cestistica importante.

Ricordo quando sono venuto da avversario al PalaDelMauro, trovando un pubblico molto

caloroso. Spero di ritrovare la stessa atmosfera. Cercherò di dare il massimo per aiutare la

squadra a raggiungere gli obiettivi”.

Il giemme Antonello Nevola spiega com’è maturato il colpo di mercato Mussini. “Abbiamo

colto un’occasione di mercato e siamo contenti di aggiungere un giocatore italiano,

importante, come Federico Mussini. Ha qualità tecniche e caratteristiche che gli consentono

di essere utilizzato da guardia e da play affidabile con un ottimo talento offensivo”.

Uff stampa Delfes Avellino